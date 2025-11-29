EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Cardenal visita al líder en Ibagué

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la cuarta fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Pablo Repetto, aun sin haber asumido oficialmente como director técnico de Independiente Santa Fe, ya estaría influyendo en la planificación de refuerzos para la temporada 2026, en la que tiene el objetivo de hacer una buena presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Grupo A
Grupo B
Sábado 29 de noviembre
Deportes Tolima vs. Santa Fe: 5:30 p. m.
Fortaleza Ceif vs. Atlético Bucaramanga: 8:00 p. m.
Domingo 30 de noviembre
Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional: 6:30 p. m.
Independiente Medellín vs. América de Cali: 8:00 p. m.
Por su parte, Santa Fe necesita la victoria para seguir vivo, pues la derrota en Bogotá por 2-1 fue un golpe enorme para la institución y sus aspiraciones de defender el título, así que está obligado a ganar y mantener ese ritmo hasta el final de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Deportes Tolima tiene una oportunidad enorme de quedar con un pie en la final, pues es el líder del grupo B con siete puntos, es el equipo con mejor rendimiento en los cuadrangulares y puede eliminar a su rival si consigue los tres puntos, además de esperar otros resultados para consolidarse arriba.
Se abre la cuarta fecha de los cuadrangulares, en la que empezarán las definiciones de los equipos que quieren seguir en la pelea por llegar a la final y los que quedarán eliminados, con dos escuadras con realidades distintas y mucho por perder si no logran la victoria en la capital tolimense.