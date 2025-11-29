Deportes

EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Cardenal visita al líder en Ibagué

Los pijaos suman siete puntos en el primer puesto del grupo B, en el que tiene la oportunidad de eliminar a los rojos si ganan el partido, así que los bogotanos están obligados a triunfar

Deportes Tolima e Independiente Santa
Deportes Tolima e Independiente Santa Fe juegan por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la cuarta fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

20:29 hsHoy

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

Pese a que el técnico Francisco López trabaja para salvar a los rojos en los cuadrangulares, el timonel uruguayo empezaría a mirar lo que necesita para 2026

Pablo Repetto empezaría en los
Pablo Repetto empezaría en los próximos días a asumir las riendas de Santa Fe como su técnico oficial - crédito AP

Pablo Repetto, aun sin haber asumido oficialmente como director técnico de Independiente Santa Fe, ya estaría influyendo en la planificación de refuerzos para la temporada 2026, en la que tiene el objetivo de hacer una buena presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

20:16 hsHoy

Estos son los convocados de Tolima

Lista de convocados del Tolima
Lista de convocados del Tolima para su partido ante Santa Fe en Ibagué - crédito Deportes Tolima
20:16 hsHoy

Convocados de Santa Fe

Santa Fe presentó los jugadores
Santa Fe presentó los jugadores con los que viajó a Ibagué para enfrentar a Tolima - crédito Santa Fe
19:45 hsHoy

Así van los grupos

Grupo A

  1. Junior de Barranquilla: 5 puntos (+1, 3 GF)
  2. Atlético Nacional: 5 puntos (+1, 2 GF)
  3. América de Cali: 4 puntos (0)
  4. Independiente Medellín: 1 punto (punto invisible)

Grupo B

  1. Deportes Tolima: 7 puntos (punto invisible)
  2. Atlético Bucaramanga: 4 puntos (0)
  3. Independiente Santa Fe: 3 puntos (+1)
  4. Fortaleza Ceif: 3 puntos (-3)
19:43 hsHoy

Programación de los cuadrangulares

Sábado 29 de noviembre

Deportes Tolima vs. Santa Fe: 5:30 p. m.

Fortaleza Ceif vs. Atlético Bucaramanga: 8:00 p. m.

Domingo 30 de noviembre

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional: 6:30 p. m.

Independiente Medellín vs. América de Cali: 8:00 p. m.

19:42 hsHoy

Por su parte, Santa Fe necesita la victoria para seguir vivo, pues la derrota en Bogotá por 2-1 fue un golpe enorme para la institución y sus aspiraciones de defender el título, así que está obligado a ganar y mantener ese ritmo hasta el final de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

19:41 hsHoy

Deportes Tolima tiene una oportunidad enorme de quedar con un pie en la final, pues es el líder del grupo B con siete puntos, es el equipo con mejor rendimiento en los cuadrangulares y puede eliminar a su rival si consigue los tres puntos, además de esperar otros resultados para consolidarse arriba.

19:40 hsHoy

Se abre la cuarta fecha de los cuadrangulares, en la que empezarán las definiciones de los equipos que quieren seguir en la pelea por llegar a la final y los que quedarán eliminados, con dos escuadras con realidades distintas y mucho por perder si no logran la victoria en la capital tolimense.

Junior vs. Nacional: hora y dónde ver el partido clave por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Verdolaga tendrá que visitar Barranquilla, con el fin de recuperar los dos puntos perdidos en Itagüí

Junior vs. Nacional: hora y

Estas son las bajas por los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional sufrirá una ausencia clave

El delantero de Atlético Nacional queda suspendido por acumulación de tarjetas y no podrá enfrentar al conjunto barranquillero, complicando las aspiraciones de su equipo en la recta final de los cuadrangulares

Estas son las bajas por

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” ganaron el partido con un gran gol de cabeza de Luis Díaz en el tiempo reglamentario, y se consolidan como líderes del campeonato alemán

Bayern Múnich, con gol de

Excampeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional sentenció el destino de Flamengo en la final ante Palmeiras: “Así será”

La confianza de Orlando Berrío en la influencia de los futbolistas colombianos marca la previa de la final de la Copa Libertadores ante el Palmeiras, en la que el club de Río de Janeiro busca un nuevo título continental

Excampeón de la Copa Libertadores

Jorge Carrascal está a 90 minutos de conquistar la Copa Libertadores: esta es su historia

El club carioca, con el colombiano como protagonista, se mide ante el único rival capaz de arrebatarle el título continental y el liderato del Brasileirao, en un duelo que promete emociones intensas en Lima

Jorge Carrascal está a 90

