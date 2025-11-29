EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Cardenal visita al líder en Ibagué

Deportes Tolima e Independiente Santa Fe juegan por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la cuarta fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel