Bayern Múnich vs. St. Pauli EN VIVO, fecha 12 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

Minuto 1: ¡Comienza el partido! Ya rueda la pelota en el Allianz Arena entre Bayern Múnich y el St. Pauli.
14:30 hsHoy
Homenaje a Kingsley Coman: histórico autor del gol de la sexta Copa de Europa del Bayern Múnich
FILE PHOTO: Soccer Football - Bayern Munich Training - Saebener Strasse, Munich, Germany - July 31, 2025 Bayern Munich's Kingsley Coman during training REUTERS/Heiko Becker/File Photo
Bundesliga: 5 títulos
Copa de Alemania (DFB-Pokal): 3 títulos
Liga de Campeones de la UEFA: 1 título (2019-20)
Mundial de Clubes de la FIFA: 1 título (2020)
14:28 hsHoy
¡Salen los equipos al campo de juego!
14:19 hsHoy
Los “Gigantes de Baviera” ya se ponen en calor para el duelo
Los equipos ya están en calentamiento-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
13:46 hsHoy
La calma antes de la tormenta
Los técnicos de cada equipo hablando entre sí-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
13:38 hsHoy
Así saldrá el cuadro visitante en el Allianz Arena
Así saldrá el cuadro visitante en el Allianz Arena-crédito @fcstpauli/Instagram
Portero: Nikola Vasilj
Defensores: Karol Mets, Eric Smith, Hauke Wahl
Mediocampistas: Lars Ritzka, Jackson Irvine, James Sands, Joel Chima Fujita, Arkadiusz Pyrka
Delanteros: Mathias Pereira, Andreas Hountondji
Banco de suplentes: Ben Voll, Adam Dźwigała,Connor Metcalfe, Manolis Saliakas, Ricky-Jade Jones, Daniel Sinani, Abdoulie Ceesay, Martijn Kaars
Director técnico: Alexander Blessin
13:30 hsHoy
Formación titular del Bayern Múnich
Luis Díaz vuelve a ser de la partida para los "Gigantes de Baviera"-crédito @FCBayernES/X
Portero: Manuel Neuer
Defensores: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min Kim-Jae, Tom Bischof
Mediocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Raphaël Guerreiro
Delanteros: Luis Díaz, Harry Kane, Lennart Karl
Banco de suplentes: Jonas Urbig, Cassiano Kiala, Hiroki Itō Josip Stanišić, Sacha Boey, Leon Goretzka, Michael Olise, Serge Gnabry, Nicolas Jackson
Director técnico: Vincent Kompany
13:03 hsHoy
Afiche del St. Pauli presentando el partido
Los Bucaneros de la Liga (Freibeuter der Liga) visitarán en Allianz Arena, con la ilusión de dar el golpe-crédito @fcstpauli/Instagram
12:22 hsHoy
Así va la fecha 12 de la Bundesliga
Franck Honorat y Nicolas Seiwald disputan un balón durante el partido de futbol de la Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach y RB Leipzig, el viernes 28 de noviembre de 2025, en Mönchengladbach, Alemania-crédito Ulrich Hufnagel/dpa via AP
28 de noviembre de 2025
Borussia Mönchengladbach 0-0 RB Leipzig
Estadio: Europa Park de Monchengladbach
Árbitro: Timo Gerach
Goles: 0
29 de noviembre de 2025
Hoffenheim vs. Augsburgo
Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Christian Dingert
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Unión Berlín vs. Heidenheim
Estadio: An der Alten Försterei de Berlín
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Patrick Ittrich
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Werder Bremen vs. Colonia
Estadio: Weserstadion de Bremen
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Bastian Dankert
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund
Estadio: BayArena de Leverkusen
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Tobias Welz
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
30 de noviembre de 2025
Hamburgo vs. Stuttgart
Estadio: Volksparkstadio de Hamburgo
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: SörenStorks
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburgo
Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
Hora: 11:30 a. m.
Árbitro: Harm Osmers
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Friburgo vs. Mainz 05
Estadio: Europa-Park Stadio de Friburgo
Hora: 1:30 p. m.
Árbitro: Daniel Schlager
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:57 hsHoy
Los “Gigantes de Baviera” quieren pasar el trago amargo de Londres
Los lamentos de Harry Kane, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic,Lennart Karl tras el gol de Noni Madueke en el Arsenal vs. Bayern por Champions League-crédito David Klein/REUTERS
El partido se jugará a partir de las 9:30 a. m. en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (planes estándar y premium).
Los dirigidos por Vincent Kompany vienen de caer por 3-1 ante Arsenal de Inglaterra, por la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League.
Los goles de Justin Timber al minuto 22, de Noni Maduele al 69 y de Gabriel Martinelli al 77, derrumbaron el invicto de 18 partidos sin perder que llevaba el cuadro alemán desde el 5 de julio de 2025, cuando cayeron por 3-1 ante el París Saint Germain por los cuartos de final del Mundial de Clubes.
En lo que se refiere a la Bundesliga, los “Gigantes de Baviera” golearon por 6-2 al Friburgo, y siguen en lo más alto del campeonato alemán.
Los goles de Lennart Karl al minuto 22, el doblete de Michael Olise al 45+2, de Dayot Upamecano al 55, de Harry Kane al 60 y de Nicolás Jackson al 78, evitaron la sorpresa que daba Friburgo en los primeros 20 minutos, cuando Yuito Suzuli al minuto 12 y Johan Manzambi al 17 anotaban los dos primeros goles del partido.
Por los lados del St. Pauli, cayó en su última salida por la Bundesliga, ante Unión Berlín, con gol de Rani Khedira al 44 de partido.