Bayern Múnich vs. St. Pauli EN VIVO, fecha 12 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

Los “Gigantes de Baviera” vienen de perder su invicto ante el Arsenal, por lo que quieren recuperar el camino ganador

Los Gigantes de Baviera quieren
Los Gigantes de Baviera quieren volver a la victoria-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y St. Pauli.

14:32 hsHoy

Minuto 1: ¡Comienza el partido! Ya rueda la pelota en el Allianz Arena entre Bayern Múnich y el St. Pauli.

14:30 hsHoy

Homenaje a Kingsley Coman: histórico autor del gol de la sexta Copa de Europa del Bayern Múnich

FILE PHOTO: Soccer Football -
FILE PHOTO: Soccer Football - Bayern Munich Training - Saebener Strasse, Munich, Germany - July 31, 2025 Bayern Munich's Kingsley Coman during training REUTERS/Heiko Becker/File Photo
  • Bundesliga: 5 títulos
  • Copa de Alemania (DFB-Pokal): 3 títulos
  • Liga de Campeones de la UEFA: 1 título (2019-20)
  • Mundial de Clubes de la FIFA: 1 título (2020)
14:28 hsHoy

¡Salen los equipos al campo de juego!

14:19 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” ya se ponen en calor para el duelo

Los equipos ya están en
Los equipos ya están en calentamiento-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
13:46 hsHoy

La calma antes de la tormenta

Los técnicos de cada equipo
Los técnicos de cada equipo hablando entre sí-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
13:38 hsHoy

Así saldrá el cuadro visitante en el Allianz Arena

Así saldrá el cuadro visitante
Así saldrá el cuadro visitante en el Allianz Arena-crédito @fcstpauli/Instagram
  • Portero: Nikola Vasilj
  • Defensores:  Karol Mets, Eric Smith, Hauke Wahl
  • Mediocampistas:  Lars Ritzka, Jackson Irvine, James Sands, Joel Chima Fujita, Arkadiusz Pyrka
  • Delanteros: Mathias Pereira, Andreas Hountondji
  • Banco de suplentes: Ben Voll, Adam Dźwigała,Connor Metcalfe, Manolis Saliakas, Ricky-Jade Jones, Daniel Sinani, Abdoulie Ceesay, Martijn Kaars
  • Director técnico: Alexander Blessin
13:30 hsHoy

Formación titular del Bayern Múnich

Luis Díaz vuelve a ser
Luis Díaz vuelve a ser de la partida para los "Gigantes de Baviera"-crédito @FCBayernES/X
  • Portero: Manuel Neuer
  • Defensores: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min Kim-Jae, Tom Bischof
  • Mediocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Raphaël Guerreiro
  • Delanteros: Luis Díaz, Harry Kane, Lennart Karl
  • Banco de suplentes: Jonas Urbig, Cassiano Kiala, Hiroki Itō Josip Stanišić, Sacha Boey, Leon Goretzka, Michael Olise, Serge Gnabry, Nicolas Jackson
  • Director técnico: Vincent Kompany
13:03 hsHoy

Afiche del St. Pauli presentando el partido

Los Bucaneros de la Liga
Los Bucaneros de la Liga (Freibeuter der Liga) visitarán en Allianz Arena, con la ilusión de dar el golpe-crédito @fcstpauli/Instagram
12:22 hsHoy

Así va la fecha 12 de la Bundesliga

Franck Honorat y Nicolas Seiwald
Franck Honorat y Nicolas Seiwald disputan un balón durante el partido de futbol de la Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach y RB Leipzig, el viernes 28 de noviembre de 2025, en Mönchengladbach, Alemania-crédito Ulrich Hufnagel/dpa via AP

28 de noviembre de 2025

Borussia Mönchengladbach 0-0 RB Leipzig

  • Estadio: Europa Park de Monchengladbach
  • Árbitro: Timo Gerach
  • Goles: 0

29 de noviembre de 2025

Hoffenheim vs. Augsburgo

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Christian Dingert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Unión Berlín vs. Heidenheim

  • Estadio: An der Alten Försterei de Berlín
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Patrick Ittrich
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. Colonia

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Bastian Dankert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Welz
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

30 de noviembre de 2025

Hamburgo vs. Stuttgart

  • Estadio: Volksparkstadio de Hamburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Sören Storks
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburgo

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Friburgo vs. Mainz 05

  • Estadio: Europa-Park Stadio de Friburgo
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:57 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” quieren pasar el trago amargo de Londres

Los lamentos de Harry Kane,
Los lamentos de Harry Kane, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic,Lennart Karl tras el gol de Noni Madueke en el Arsenal vs. Bayern por Champions League-crédito David Klein/REUTERS

El partido se jugará a partir de las 9:30 a. m. en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (planes estándar y premium).

Los dirigidos por Vincent Kompany vienen de caer por 3-1 ante Arsenal de Inglaterra, por la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League.

Los goles de Justin Timber al minuto 22, de Noni Maduele al 69 y de Gabriel Martinelli al 77, derrumbaron el invicto de 18 partidos sin perder que llevaba el cuadro alemán desde el 5 de julio de 2025, cuando cayeron por 3-1 ante el París Saint Germain por los cuartos de final del Mundial de Clubes.

En lo que se refiere a la Bundesliga, los “Gigantes de Baviera” golearon por 6-2 al Friburgo, y siguen en lo más alto del campeonato alemán.

Los goles de Lennart Karl al minuto 22, el doblete de Michael Olise al 45+2, de Dayot Upamecano al 55, de Harry Kane al 60 y de Nicolás Jackson al 78, evitaron la sorpresa que daba Friburgo en los primeros 20 minutos, cuando Yuito Suzuli al minuto 12 y Johan Manzambi al 17 anotaban los dos primeros goles del partido.

Por los lados del St. Pauli, cayó en su última salida por la Bundesliga, ante Unión Berlín, con gol de Rani Khedira al 44 de partido.

