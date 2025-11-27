Deportes

Final Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver Palmeiras vs. Flamengo en Colombia

Jorge Carrascal sería titular en el equipo de Río de Janeiro, que busca consagrarse por tercera vez en su historia en el máximo certamen de clubes a nivel internacional

La final se jugará en
La final se jugará en el estadio Monumental de Lima- crédito Conmebol

El estadio Monumental U de Lima, Perú, será el escenario donde Palmeiras y Flamengo se enfrentarán el sábado 29 de noviembre de 2025 a las 4:00 p. m. en la final de la Copa Libertadores 2025.

Este encuentro definirá al club brasileño con más títulos en la historia del torneo, ya que ambos equipos llegan igualados con tres conquistas cada uno.

Y es que la edición 2025 de la Copa Libertadores repite la tendencia de finales entre equipos brasileños, consolidada en los últimos años.

Flamengo, que cuenta con el colombiano Jorge Carrascal en su plantilla, buscará su cuarto trofeo ante Palmeiras en un partido que se disputará en cancha neutral.

La transmisión estará disponible en directo a través de ESPN, Disney+ y el minuto a minuto en la web de Infobae Colombia.

El camino de ambos equipos hasta la final incluyó enfrentamientos ante rivales de peso. Palmeiras, conocido como el Verdao, avanzó como primero del grupo G y eliminó a Universitario en octavos de final, a River Plate en cuartos y a Liga de Quito en semifinales.

Palmeiras y Flamengo pelean mano
Palmeiras y Flamengo pelean mano a mano en el torneo brasileño- crédito Ricardo Moraes/ Reuters

Por su parte, Flamengo terminó segundo en el grupo C, dejó fuera a Inter de Porto Alegre en octavos, a Estudiantes de La Plata en cuartos y a Racing en semifinales.

El palmarés de ambos clubes añade un matiz especial a esta final. Tanto Palmeiras como Flamengo suman tres títulos de Copa Libertadores, lo que convierte este partido en un desempate histórico para definir cuál de los dos se convierte en el club brasileño con más conquistas en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

El dominio de Brasil en la Copa Libertadores se ha hecho evidente en las últimas seis ediciones. Desde 2018, cuando River Plate venció a Boca Juniors, solo equipos brasileños han levantado el trofeo.

Entre los campeones recientes figuran los propios finalistas de este año: Palmeiras se coronó en 2020 y 2021, mientras que Flamengo lo hizo en 2019 y 2022. Fluminense y Botafogo completan la lista de ganadores en 2023 y 2024, respectivamente.

Jorge Carrascal sería titular contra
Jorge Carrascal sería titular contra Palmeiras- crédito Ricardo Moraes/ Reuters

Dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025

Para quienes deseen seguir la final en vivo, la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+.

Ficha técnica

  • Partido: Palmeiras vs. Flamengo — Final Copa Libertadores 2025
  • Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025
  • Hora de inicio: 4:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Estadio / Sede: estadio Monumental de Ate, Lima, Perú — capacidad estimada: 80.093 espectadores.
  • Árbitro designado: Darío Herrera.
  • Televisión / transmisión: Transmisión en vivo por ESPN y por Disney+ (Plan Premium) para América Latina.
Independiente es el equipo más
Independiente es el equipo más ganador de la Copa Libertadores- crédito Juan Ignacio Roncoroni/ Reuters

Así va el ranking de ganadores de la Copa Libertadores

Desde su creación en 1960, la Copa Libertadores ha consagrado a distintos gigantes del fútbol sudamericano. El club con más títulos en la historia es Independiente (Argentina), con 7 copas conquistadas (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984).

Le sigue Boca Juniors, también de Argentina, con 6 títulos en su palmarés.

Más atrás aparecen Peñarol (Uruguay) con 5 conquistas continentales.

Luego hay un grupo de clubes con 4 títulos: River Plate y Estudiantes de La Plata (ambos de Argentina).

Finalmente, hay varios clubes que han levantado la Copa en 3 ocasiones: por ejemplo Palmeiras, Flamengo, São Paulo FC, Santos FC, Grêmio, Nacional (Uruguay) y Olimpia (Paraguay), entre otros.

Atlético Nacional, con dos ediciones, y Once Caldas, en una ocasión, son los únicos clubes colombianos que se han sabido consagrar en el certamen.

