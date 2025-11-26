Deportes

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

Atlético Nacional y Junior de
Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se miden por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano Ditaires de Itagüí, por la fecha 3 del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

21:08 hsHoy

Estos son los convocados de Junior

Convocados del Junior de Barranquilla
Convocados del Junior de Barranquilla para el partido contra Atlético Nacional - crédito Junior FC
21:08 hsHoy

Convocados de Nacional

Lista de jugadores de Atlético
Lista de jugadores de Atlético Nacional que fueron convocados para el partido ante Junior en Itagüí - crédito Atlético Nacional
20:54 hsHoy

Así van los grupos

Grupo A

  1. Junior de Barranquilla: 4 puntos (+1, 2 GF)
  2. Atlético Nacional: 4 puntos (+1, 1 GF)
  3. Medellín: 2 puntos (punto invisible)
  4. América de Cali: 2 puntos (-1)

Grupo B

  1. Deportes Tolima: 7 puntos (punto invisible)
  2. Atlético Bucaramanga: 4 puntos (+1)
  3. Santa Fe: 3 puntos (+1)
  4. Fortaleza: 0 puntos (-4)
20:52 hsHoy

Partidos de la fecha 3

Martes 25 de noviembre

Santa Fe 1-2 Deportes Tolima

Miércoles 26 de noviembre

Bucaramanga vs. Fortaleza Ceif: 6:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: 8:30 p. m.

Jueves 27 de noviembre

América de Cali vs. Independiente Medellín: 6:30 p. m.

20:51 hsHoy

Por su parte, Junior de Barranquilla le apunta a sacar un buen resultado de visitante, tal como lo hizo con el 1-1 ante el América de Cali, pero ahora frente al club que es señalado como candidato al título con el que necesita superar tanto en territorio antioqueño, como en el estadio Metropolitano en la fecha 4.

20:50 hsHoy

Atlético Nacional quiere una nueva victoria en condición de local, aunque en una sede diferente a la de Medellín, pero midiéndose con un equipo que, pese a no ser regular en su juego, suele dar sorpresas en los resultados y ya lo venció en la fase de Todos contra Todos.

20:49 hsHoy

Se juega uno de los clásicos de la tercera jornada de los cuadrangulares, que será entre dos clubes que no solo son históricos y candidatos al título, sino que son los líderes del grupo A y con el objetivo de ganar para sacar ventaja en el camino a la final del campeonato.

