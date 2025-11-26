EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano Ditaires de Itagüí, por la fecha 3 del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.
Grupo A
Grupo B
Martes 25 de noviembre
Santa Fe 1-2 Deportes Tolima
Miércoles 26 de noviembre
Bucaramanga vs. Fortaleza Ceif: 6:30 p. m.
Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: 8:30 p. m.
Jueves 27 de noviembre
América de Cali vs. Independiente Medellín: 6:30 p. m.
Por su parte, Junior de Barranquilla le apunta a sacar un buen resultado de visitante, tal como lo hizo con el 1-1 ante el América de Cali, pero ahora frente al club que es señalado como candidato al título con el que necesita superar tanto en territorio antioqueño, como en el estadio Metropolitano en la fecha 4.
Atlético Nacional quiere una nueva victoria en condición de local, aunque en una sede diferente a la de Medellín, pero midiéndose con un equipo que, pese a no ser regular en su juego, suele dar sorpresas en los resultados y ya lo venció en la fase de Todos contra Todos.
Se juega uno de los clásicos de la tercera jornada de los cuadrangulares, que será entre dos clubes que no solo son históricos y candidatos al título, sino que son los líderes del grupo A y con el objetivo de ganar para sacar ventaja en el camino a la final del campeonato.