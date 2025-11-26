Deportes

Apoyo al nuevo director deportivo de Millonarios, tras la tensión que se vivió con Hernán Torres en su presentación: “Nos hemos acostumbrado”

Los Embajadores presentaron a su nuevo director deportivo, que llega en reemplazo de Ricardo “el Gato” Pérez, pero en la rueda de prensa hubo el “primer roce”

Guardar
Ariel Michaloutsos, presentado como director
Ariel Michaloutsos, presentado como director deportivo de Millonarios, al lado del presidente Enrique Camacho y el técnico Hernán Torres - crédito Captura de video Millonarios FC

El 25 de noviembre de 2025, Millonarios hizo oficial la presentación de su nuevo director deportivo: el argentino Ariel Michaloutsos.

En conjunto a Enrique Camacho y el técnico Hernán Torres, el exdirector deportivo de Newell’s Old Boys y que estuvo en el área de investigación deportiva, como en la Secretaría Técnica de River Plate, ambos equipos de Argentina, atendió a los medios de comunicación de cara a lo que será el proyecto deportivo para 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El periodista deportivo mostró su apoyo al nuevo director deportivo del cuadro capitalino- crédito @ESPNColombia/X

Pero dentro de la presentación oficial, se vivió un momento tenso cuando un periodista le consultó a Michaloutsos sobre la toma de decisiones para fichar a los nuevos futbolistas en la temporada 2026.

Allí, Hernán Torres, técnico del cuadro azul, interrumpió de forma abrupta cuando finalizó la respuesta el director deportivo, haciendo sentir que su presencia también contaba.

Este hecho fue el tema de debate en los principales programas de opinión y coyuntura deportiva a nivel nacional, y las reacciones no se hicieron esperar.

En el programa Equipo F90, de Espn Colombia, se habló tras lo ocurrido, y uno de los que mostró una postura a favor del director deportivo fue Nicolás Samper

“La dirección deportiva tiene que ser un brazo distinto, aquí nos acostumbramos a que los entrenadores arman los equipos, y no. Tiene que existir un camino en donde el entrenador dirá: ‘Mire, me hacen falta un lateral izquierdo que haga 27 centros por partidos´. Y lo digo porque hay un ejemplo cuando los equipos se pegan unas ‘enhuesadas’ con las contrataciones"

Y en continuación a su defensa, recordó el caso cuando llegó Jorge Almirón, técnico argentino a Atlético Nacional, y recordó el caso de los futbolistas argentinos que llegaron en aquella época (2018).

“Cuando trajo a Braghieri, a Castellani, a Delgado y a Monetti: jugadores que no le aportaron nada a Nacional, y se convirtieron en un desangre para el club. Después, esos futbolistas terminaron siendo un lío. Ahora, qué le viene pasando a Millonarios, en términos de contratación sin dirección deportiva: Giordana, tres años de contrato, tres años a Delvin Alfonso. Yo lo que tengo de concepto del director deportivo es en lo que hace referentes como Txiki (Chiqui) Beguiristain, en Manchester City; Monchi, en Sevilla y en Roma, que diseñan proyectos deportivos, en donde marcan las líneas editoriales de cómo se harán los procesos deportivos, y que haya olvidado al entrenador, pues no es algo grave, porque la tarea del director deportivo es hablar del presupuesto y pedir una lista de jugadores que necesita. Creo que el tema pasa por los egos”.

Qué fue lo que pasó en la rueda de prensa

Luego de que Ariel Michaloutsos afirmara que tenía autonomía para la toma de decisiones sobre la nómina azul, el entrenador dejó claro que también contaba con poder para ese tema - crédito Millonarios FC

El inicio de una nueva etapa en Millonarios estuvo marcado por la tensión y la urgencia de cambio, tras un 2025 sin títulos y con objetivos incumplidos.

En la presentación oficial de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo, el club dejó ver las fricciones internas y la presión por redefinir su rumbo. La conferencia, que también contó con la presencia del técnico Hernán Torres y el presidente Enrique Camacho, se convirtió en un escenario donde las prioridades y los roles quedaron expuestos. Al abordar el tema de las futuras contrataciones, Michaloutsos explicó lo siguiente:

“Conjuntamente con la junta directiva, decidir el jugador y que la dirección deportiva debe tener una palabra extremadamente válida. Obviamente, digamos, hay que seguir esos caminos, no me cabe duda”.

Sin embargo, la dinámica de poder quedó en evidencia cuando Torres interrumpió de forma tajante para recalcar su postura e importancia como el entrenador del cuadro azul.

“Un momentico, un momentico: y con mi decisión”, dijo.

La visión de Michaloutsos para el club es clara y apunta a una transformación profunda.

“Millonarios necesita una reestructuración en la dirección deportiva. Las acciones y decisiones que tomamos repercuten en el futuro. La dirección tiene que pensar en mediano-largo plazo, el entrenador vive el día a día, tiene que obtener resultados a corto plazo, pero no debería ser así”.

Su enfoque se distancia de la improvisación y apuesta por la planificación:

“Cuando se toman decisiones muy rápidas y no hay planificación, no podemos ver un futuro como el que queremos. Hay que mejorar la calidad de los jugadores que se pongan la camiseta del club. No vengo a improvisar”.

El argentino también anticipó cambios en la plantilla, con una apuesta por el desarrollo de las divisiones menores.

“Necesitamos una disminución de la cantidad de jugadores y esas salidas de jugadores es para hacer espacio a la cantera. Queremos que crezcan esos chicos. Varios jugadores saldrán en préstamos, se necesitan jugadores puntuales. La camiseta de Millonarios exige personalidad, enjundia, jugadores agresivos en cuanto a la marca. Con el tiempo mejoraremos el plantel y potenciar lo que tenemos en las divisiones menores”

Temas Relacionados

MillonariosHernán TorresLiga BetPlayNicolás SamperAriel MichaloutsosColombia-Deportes

Más Noticias

Con miras al Mundial de 2026, Dayro Moreno visitó la embajada de Estados Unidos y contó cuál es la ciudad que más le gusta de ese país

En una entrevista espontánea con un funcionario de la embajada estadounidense, el jugador se refirió a las expectativas con la selección y a su gusto por la cultura de ese país

Con miras al Mundial de

Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”

El ciclista bogotano anunció su retiro del ciclismo profesional luego de 16 años de carrera, en la que tuvo éxitos como sus tres podios en el Tour de Francia

Así despidió la organización del

Santiago Mosquera anticipó que habría jugado su último partido con Santa Fe: este será el futuro de la figura del León

El atacante, referente en los dos últimos semestres de los Cardenales, fue sustituido en los últimos minutos del primer tiempo por una lesión muscular

Santiago Mosquera anticipó que habría

Deportes Tolima ganó a Independiente Santa Fe, es líder solitario del grupo B y se acercó a la final: así va la tabla de posiciones

Los Pijaos, en sus dos visitas a Bogotá por los cuadrangulares semifinales, ganó los seis puntos, lo que lo mantiene en lo más alto de la clasificación de su grupo

Deportes Tolima ganó a Independiente

Así calificó la prensa portuguesa a Richard Ríos tras la victoria del Benfica sobre el Ajax en Champions League

El cuadro portugués pudo conseguir su primera victoria en el torneo de clubes más importante de Europa

Así calificó la prensa portuguesa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Violeta Bergonzi: de

Quién es Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a la nueva ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

Así fue la emotiva celebración de Violeta Bergonzi junto a su familia tras victoria en ‘MasterChef Celebrity’: “Llevaba muchos años esperando esto”

‘MasterChef Celebrity 2025′: Violeta Bergonzi ganó la final más reñida de todas las temporadas

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Deportes

Con miras al Mundial de

Con miras al Mundial de 2026, Dayro Moreno visitó la embajada de Estados Unidos y contó cuál es la ciudad que más le gusta de ese país

Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”

Santiago Mosquera anticipó que habría jugado su último partido con Santa Fe: este será el futuro de la figura del León

Deportes Tolima ganó a Independiente Santa Fe, es líder solitario del grupo B y se acercó a la final: así va la tabla de posiciones

Así calificó la prensa portuguesa a Richard Ríos tras la victoria del Benfica sobre el Ajax en Champions League