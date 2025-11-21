Deportes

Luis Díaz recibe dura sanción en la Champions League con Bayern: le cobraron su expulsión ante el PSG

La Uefa tomó una nueva decisión por la tarjeta roja que recibió el atacante con el Bayern Múnich, luego de la falta sobre Achraf Hakimi en París

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich en la temporada 2025/2026, en la que ha sido protagonista de la Bundesliga y recientemente en la Champions League, en especial durante el partido frente al PSG en París, donde hizo doblete para el triunfo por 2-1 en la cuarta fecha.

Sin embargo, la expulsión por la falta sobre Achraf Hakimi le pasó factura a Lucho, que ahora afrontará una nueva sanción de la Uefa porque no le perdonó la acción que sacó por más de seis meses al defensor del cuadro francés, que perdió a uno de sus hombres más importantes.

De esta manera, el conjunto alemán deberá cambiar su estrategia por la situación del colombiano, pues el objetivo de la campaña es salir campeón de la Champions y para eso necesita a todas sus fichas, pues desde 2020 no levanta el trofeo y en varias ocasiones se le escapó por falta de jerarquía.

Golpe para Luis Díaz en la Champions

El atacante fue héroe y villano en la noche del 4 de noviembre de 2025 en París, pues en solo 45 minutos marcó los dos goles del triunfo alemán ante el actual campeón, pero también sufrió su primera expulsión con el club por la falta sobre el lateral derecho Achraf Hakimi.

Debido a ese hecho, la Uefa aumentó la sanción para Luis Díaz y pagará tres jornadas de sanción en la Champions League, una decisión que causó polémica entre los aficionados, porque un sector la considera como “exagerada”, siendo baja en partidos clave del Bayern.

El árbitro Maurizio Mariani muestra
El árbitro Maurizio Mariani muestra la tarjeta roja a Luis Díaz, del Bayern Múnich, ante París Saint Germain, por la falta sobre Achraf Hakimi - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

“Anteriormente, los funcionarios habían asumido que el colombiano solo sería suspendido por un partido, concretamente el próximo partido de la Liga de Campeones el miércoles en el Arsenal de Londres”, mencionó el diario Bild, pero de la nada salió tres fechas y sin razón exacta.

De esta manera, Lucho se perderá no solo el encuentro ante Arsenal, sino frente al Sporting de Lisboa y el Royale Union Saint-Gilloise, regresando a la actividad hasta enero de 2026, en la última jornada de la fase liga de la Champions contra el PSV Eindhoven de los Países Bajos.

Pese a las disculpas de
Pese a las disculpas de Luis Díaz y no ser un jugador violento, la Uefa lo sancionó tres fechas por la falta sobre Hakimi - crédito @luisdiaz19_ / Instagram

“Por si fuera poco para el Bayern de Múnich, ahora también se enfrentan a una sanción inesperadamente larga. A menos, claro está, que su apelación contra la decisión de la UEFA dé como resultado una pena más leve“, finalizó el diario alemán, sobre las medidas del club para reducir la suspensión.

“Luis Díaz no figura entre los favoritos al mundial”

Mientras se resuelve la sanción para el colombiano en la Champions, el diario Bild hizo un análisis de los jugadores del Bayern Múnich que irán a la Copa del Mundo de la FIFA, señalando que pese a que la mayoría serían convocados, no todos son promesa para ser protagonistas.

Luis Díaz ha sido determinante
Luis Díaz ha sido determinante para la selección Colombia en la temporada 2025 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

“Minjae Kim (Corea del Sur), Alphonso Davies (Canadá), Josip Stanisic (Croacia), Konrad Laimer (Austria), Luis Díaz (Colombia) y Nicolas Jackson (Senegal) no figuran entre los favoritos para el trofeo”, señaló el medio alemán, al considerar que esos futbolistas son de selecciones con menor nivel.

Con respecto a los que sí serían favoritos, el diario señaló que “Michael Olise (23) y Dayot Upamecano (27), tienen prácticamente asegurada su plaza en el Mundial, tras haber sido titulares habituales en sus selecciones nacionales recientemente. Lo mismo ocurre con los alemanes Joshua Kimmich (30), Jamal Musiala (22, recuperándose de una fractura de peroné), Jonathan Tah (29), Aleks Pavlovic (21), Serge Gnabry (30) y Leon Goretzka (30), así como con el capitán de Inglaterra, Harry Kane (32). Incluso se considera a estas estrellas como candidatas al título”.

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora

Iván Mejía Álvarez se fue

Luis Díaz comenzará a pagar

El colombiano Kevin Mier es

Millonarios contrataría director deportivo extranjero:
Cuatro tiros recibió el padre

Las películas de Prime Video

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora

