Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

El episodio en el que Teo Gutiérrez exhibió un arma en el vestuario de Racing Club tras una derrota ante Independiente en 2012 sigue generando relatos y versiones, más de una década después de aquel clásico de Avellaneda.

En la entrevista con Espn Colombia, el 14 de noviembre de 2025, Gio Moreno, compañero de equipo con Gutiérrez en ese momento, ofreció una reconstrucción con detalles de los hechos, aportando detalles inéditos sobre la pelea que involucró al arquero Sebastián Saja y al delantero colombiano.

La tensión se desató luego de que Racing sufriera una derrota por 4-1 frente a Independiente. Durante ese partido, Gutiérrez fue expulsado a los 23 minutos del segundo tiempo por insultar al árbitro, dejando a su equipo con nueve jugadores, ya que Bruno Zuculini también había visto la tarjeta roja previamente.

“No sé si Teo contó esta historia. Lo único que sé es que si Teo no saca esa pistola, a nosotros nos acaban en ese camerino”.

Según Gio Moreno, la situación en el vestuario se tornó insostenible cuando Sebastián Saja, actual director deportivo de la “Academia”, ingresó decidido a confrontar a Gutiérrez por su indisciplina.

“Teo, mirá, ya me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia, no se me olvida todo lo que le dijo ese día”.

Gio Moreno recordó cuando Sebastián Saja y Teo Gutiérrez se enfrentaron en el camerino de Racing, tras una goleada ante Independiente en el clásico de Avellaneda- crédito @sajasebastian/Instagram

Moreno describió que Saja desafió a Gutiérrez a pelear en las duchas, insistiendo en que resolvieran sus diferencias a través de los puños.

“Dale, si sos muy bravo, como decís, vení y párate y peleamos vos y yo aparte, vamos a las duchas y peleamos vos y yo, que ya no te aguanto más”.

Teo Gutiérrez, por su parte, permaneció en silencio hasta que respondió:

“Ah, pero a vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada”.

Ese comentario fue el detonante para que Saja comenzara a golpear a Gutiérrez, mientras que el colombiano solo atinó a cubrirse. “Gio” intervino intentando separar a los involucrados, pero terminó siendo agredido también.

“El Chino me ve que yo estoy ahí y me empieza a pegar a mí. Y ahí se vienen todos como quien dice, ‘ah, se metió Gio, entonces ahora nos metemos todos’”

El momento cuando Teo Gutiérrez saca la pistola

Gio entregó detalles del momento cuando el delantero del barrio "La Chinita" saca la pistola y se descontrola-crédito Catalina Olaya/Colprensa

La escena se tornó caótica, con varios jugadores involucrados en la pelea. Moreno detalló que recibió un golpe en la oreja y otro en la ceja, mientras él y Gutiérrez se encontraban acorralados en una esquina del vestuario. Fue en ese momento cuando, según su testimonio, Gutiérrez sacó un arma y amenazó a los presentes.

“Cuando Teo saca la pistola, yo estoy delante de él y él saca la pistola y dice: ‘Ahora sí, maricas. Vénganse, pues hijos de p... de a uno’. No quedó nadie ahí en la esquina”.

La veracidad del arma ha sido motivo de especulación durante años. El propio Gutiérrez declaró en su momento que se trataba de una pistola de juguete, pero Moreno evitó confirmar ese detalle.

“Él se para y está detrás de mí y era con la pistola así moviéndola. Yo miraba la pistola, si es de verdad yo no la alcanzaba a ver, yo no sabía qué era. No quedó nadie, pero te lo juro, eso fue como, todo el mundo salió corriendo”.

Moreno también aclaró que, a diferencia de lo que había contado alguna vez el entrenador Alfio Basile, asegurando estar presente, en realidad el que se encontraba en el vestuario era el Panadero Díaz (exjugador argentino y asistente del “Coco” Basile).

“La historia de esa pistola, eso yo creo que va a quedar en la historia de todos los camerinos. Yo creo que eso no ha pasado”.