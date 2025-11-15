Deportes

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

El arquero Sebastián Saja confrontó a Teo Gutiérrez tras la expulsión del delantero, desatando una violenta pelea en el vestuario que terminó con la aparición de un arma

Guardar
Gutiérrez estuvo 14 meses en
Gutiérrez estuvo 14 meses en Racing - crédito AFP

El episodio en el que Teo Gutiérrez exhibió un arma en el vestuario de Racing Club tras una derrota ante Independiente en 2012 sigue generando relatos y versiones, más de una década después de aquel clásico de Avellaneda.

En la entrevista con Espn Colombia, el 14 de noviembre de 2025, Gio Moreno, compañero de equipo con Gutiérrez en ese momento, ofreció una reconstrucción con detalles de los hechos, aportando detalles inéditos sobre la pelea que involucró al arquero Sebastián Saja y al delantero colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el momento cuando Teo reveló la vez que sacó la pistola-crédito @ESPNColombia/X

La tensión se desató luego de que Racing sufriera una derrota por 4-1 frente a Independiente. Durante ese partido, Gutiérrez fue expulsado a los 23 minutos del segundo tiempo por insultar al árbitro, dejando a su equipo con nueve jugadores, ya que Bruno Zuculini también había visto la tarjeta roja previamente.

“No sé si Teo contó esta historia. Lo único que sé es que si Teo no saca esa pistola, a nosotros nos acaban en ese camerino”.

Según Gio Moreno, la situación en el vestuario se tornó insostenible cuando Sebastián Saja, actual director deportivo de la “Academia”, ingresó decidido a confrontar a Gutiérrez por su indisciplina.

“Teo, mirá, ya me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia, no se me olvida todo lo que le dijo ese día”.

Gio Moreno recordó cuando Sebastián
Gio Moreno recordó cuando Sebastián Saja y Teo Gutiérrez se enfrentaron en el camerino de Racing, tras una goleada ante Independiente en el clásico de Avellaneda- crédito @sajasebastian/Instagram

Moreno describió que Saja desafió a Gutiérrez a pelear en las duchas, insistiendo en que resolvieran sus diferencias a través de los puños.

“Dale, si sos muy bravo, como decís, vení y párate y peleamos vos y yo aparte, vamos a las duchas y peleamos vos y yo, que ya no te aguanto más”.

Teo Gutiérrez, por su parte, permaneció en silencio hasta que respondió:

“Ah, pero a vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada”.

Ese comentario fue el detonante para que Saja comenzara a golpear a Gutiérrez, mientras que el colombiano solo atinó a cubrirse. “Gio” intervino intentando separar a los involucrados, pero terminó siendo agredido también.

“El Chino me ve que yo estoy ahí y me empieza a pegar a mí. Y ahí se vienen todos como quien dice, ‘ah, se metió Gio, entonces ahora nos metemos todos’”

El momento cuando Teo Gutiérrez saca la pistola

Gio entregó detalles del momento
Gio entregó detalles del momento cuando el delantero del barrio "La Chinita" saca la pistola y se descontrola-crédito Catalina Olaya/Colprensa

La escena se tornó caótica, con varios jugadores involucrados en la pelea. Moreno detalló que recibió un golpe en la oreja y otro en la ceja, mientras él y Gutiérrez se encontraban acorralados en una esquina del vestuario. Fue en ese momento cuando, según su testimonio, Gutiérrez sacó un arma y amenazó a los presentes.

“Cuando Teo saca la pistola, yo estoy delante de él y él saca la pistola y dice: ‘Ahora sí, maricas. Vénganse, pues hijos de p... de a uno’. No quedó nadie ahí en la esquina”.

La veracidad del arma ha sido motivo de especulación durante años. El propio Gutiérrez declaró en su momento que se trataba de una pistola de juguete, pero Moreno evitó confirmar ese detalle.

“Él se para y está detrás de mí y era con la pistola así moviéndola. Yo miraba la pistola, si es de verdad yo no la alcanzaba a ver, yo no sabía qué era. No quedó nadie, pero te lo juro, eso fue como, todo el mundo salió corriendo”.

Moreno también aclaró que, a diferencia de lo que había contado alguna vez el entrenador Alfio Basile, asegurando estar presente, en realidad el que se encontraba en el vestuario era el Panadero Díaz (exjugador argentino y asistente del “Coco” Basile).

“La historia de esa pistola, eso yo creo que va a quedar en la historia de todos los camerinos. Yo creo que eso no ha pasado”.

Temas Relacionados

Giovanni MorenoTeo GutiérrezRacing ClubTeófilo GutiérrezSebastián SajaClásico de AvellanedaColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

En uno de los clásicos más apasionantes del fútbol colombiano, se definirá al segundo finalista del torneo que reúne equipos de primera y segunda división

América de Cali vs. Atlético

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

En la previa del partido entre “Cafeteros” y los “All Whites”, se recordó uno de los goles más destacados que hizo el excapitán de la “Tricolor”

Así fue el único partido

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026

El experimentado volante antioqueño considera sumarse a la “Cantera de Héroes” para ayudarlo a su regreso a la Primera A

Histórico de Atlético Nacional y

Daniel Muñoz reveló los gigantes del fútbol europeo en los que le gustaría jugar: “Para mí es un sueño”

El lateral antioqueño brilla en la Premier League y reconoce que sería un sueño vestir la camiseta de un club de élite, aunque aún no hay ofertas formales sobre la mesa

Daniel Muñoz reveló los gigantes

Técnico de Croacia aseguró que busca jugar contra Colombia y Brasil en la fecha FIFA de marzo

En la previa al partido ante Nueva Zelanda, se conoció la posibilidad de que los semifinalistas de Qatar 2022 sean rival de los “Cafeteros”

Técnico de Croacia aseguró que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El Festival Kuir Bogotá 2025

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Melissa Gate habló de su verdadera personalidad y cómo es sin su personaje, causando varias reacciones encontradas

Equipo de Shakira enterneció con la adopción de un perro callejero durante las presentaciones de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Ecuador

Luisa Fernanda W revela por qué tiene pocas amistades: “Soy una persona muy intermitente”

Continúa la polémica entre Álex Manga y Rafa Pérez por canción de Omar Geles: esta es la nueva pulla que está sonando en las redes sociales

Deportes

América de Cali vs. Atlético

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026

Daniel Muñoz reveló los gigantes del fútbol europeo en los que le gustaría jugar: “Para mí es un sueño”

Técnico de Croacia aseguró que busca jugar contra Colombia y Brasil en la fecha FIFA de marzo