La Equidad ahora se llamará Internacional: esta es la lista de equipos con el mismo nombre a nivel mundial, incluyendo en el que juega Lionel Messi

El 12 de noviembre de 2025, después de 42 años de historia, el cuadro "Asegurador" tendrá un nuevo nombre - crédito @Equidadfutbol / X

Los cuadrangulares finales de la Liga Betplay ya se conocieron después de una apasionante definición en la fecha 20.

Por los lados de Bogotá, Independiente Santa Fe y Fortaleza Ceif serán los principales representantes para luchar por la estrella de Navidad.

Pero antes de la definición de los ocho equipos finalistas, se vivió un hecho que marcó un precedentes La Equidad FC, equipo bogotano que perteneció durante 42 años a una de las aseguradoras más importantes de Colombia, cambiará de dueños, nombre, escudo y colores para la temporada 2026.

Pero además del hecho de que cambie sus símbolos durante cuatro décadas, con las que logró llegar a dos finales de la Liga Betplay, como ganar la Copa Colombia en 2008, es de sumarse al listado de equipos de fútbol que se llaman Internacional en el mundo.

Este es el listado de equipos que tienen el nombre de Inter

Inter de Milán es uno de los equipos más reconocidos y ganadores del fútbol a nivel mundial - crédito Alessandro Garofalo / REUTERS

De esta forma, la aplicación de marcadores deportivos Flashscore reseñó a través de su cuenta de Instagram, el 13 de noviembre de 2025, que el Internacional de Bogotá se sumará a una lista predilecta de equipos que se llaman así a nivel mundial.

Así se reseñó, por parte de la aplicación de marcadores más destacada del mundo, la novedad sobre la inclusión del Internacional de Bogotá al listado de equipos que se llaman así - crédito @flashscore_espanol / Instagram

Inter de Milán (Italia)

Inter de Porto Alegre (Brasil)

Inter de Miami (Estados Unidos)

Inter de Palmira (Colombia)

NK Inter Zaprešić (Croacia)

Inter de Limeira (Brasil)

Inter de Bogotá (Colombia)

Los Inter más famosos del fútbol mundial: estas son sus historias

Inter de Milán

Inter de Milán se destaca como uni de los equipos más importantes del mundo - crédito Claudia Greco / REUTERS

El Inter de Milán, cuyo nombre oficial es Football Club Internazionale Milano, fue fundado el 9 de marzo de 1908 en la ciudad de Milán, Italia. Surgió como una escisión de algunos miembros del AC Milan, quienes querían permitir la participación de jugadores extranjeros en el equipo, de ahí el nombre “Internazionale”.

El club estableció rápidamente su presencia en el fútbol italiano al conquistar su primer campeonato en 1910. A lo largo de su historia, el Inter se consolidó como uno de los equipos más exitosos de Italia y Europa. Es uno de los pocos clubes que nunca descendió de la Serie A desde su fundación.

Durante la década de 1960, el club vivió una etapa dorada bajo la dirección de Helenio Herrera, con dos Copas de Europa (ahora Liga de Campeones) y varios títulos de Serie A. Este periodo es conocido como “La Grande Inter”. En el ámbito nacional, el Inter ha obtenido múltiples títulos de liga, copas y supercopas italianas.

Después de pasar varios años sin éxitos notables en el ámbito europeo, el club volvió a destacar en la temporada 2009-2010, cuando, bajo la conducción de José Mourinho, conquistó la Liga de Campeones, la Serie A y la Copa Italia, logrando un triplete histórico.

El Inter juega sus partidos de local en el estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro, que comparte con el Milan. Su afición, conocida como “nerazzurri” por los colores negro y azul de su uniforme, ha sido protagonista de una intensa rivalidad con el AC Milan, en el clásico conocido como “Derby della Madonnina”.

En el plano reciente, el Inter se mantiene como protagonista del fútbol italiano y europeo, sumando nuevos títulos locales y participaciones destacadas en competiciones internacionales.

Inter de Porto Alegre

Johan Carbonero es uno de los protagonistas del Internacional de Porto Alegre - crédito Diego Vara / REUTERS

El Sport Club Internacional, conocido como Inter de Porto Alegre, se fundó el 4 de abril de 1909 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El club nació de la iniciativa de un grupo de jóvenes hijos de inmigrantes, quienes eligieron el nombre “Internacional” para expresar apertura a jugadores de cualquier nacionalidad y etnia, en contraste con otros clubes de la época que tenían restricciones exclusivas.

Inter debutó rápidamente en el fútbol regional y consolidó su presencia en el Campeonato Gaúcho, el torneo estadual de Rio Grande do Sul, donde se convirtió en uno de los equipos más laureados. La rivalidad con Grêmio, conocida como “Gre-Nal”, es una de las más intensas de Brasil.

En el ámbito nacional, el club conquistó por primera vez el Campeonato Brasileño en 1975 y repitió la hazaña en 1976 y 1979. El último título se logró con una campaña invicta, un hecho inédito hasta ese momento.

A nivel internacional, Inter alcanzó reconocimiento mundial en 2006 al conquistar la Copa Libertadores tras vencer a São Paulo y, más tarde, coronarse campeón del Mundial de Clubes de la FIFA frente al Barcelona. En 2010, el club volvió a ganar la Copa Libertadores, reafirmando su estatus en el continente.

El equipo juega sus partidos de local en el estadio Beira-Rio, inaugurado en 1969 y remodelado para el Mundial de 2014. El club es conocido por su afición, considerada una de las más apasionadas de Brasil.

A través de su historia, Inter ha forjado una identidad vinculada al orgullo regional, la apertura y la búsqueda constante de títulos en competiciones nacionales e internacionales.

Inter de Miami

8 de noviembre de 2025; Fort Lauderdale, Florida, EE.UU.; El delantero del Inter Miami CF Lionel Messi (10) celebra tras marcar contra el Nashville SC durante la primera mitad en el Chase Stadium. Crédito obligatorio: Sam Navarro-Imagn Images

El Inter de Miami, cuyo nombre oficial es Club Internacional de Fútbol Miami, fue fundado en 2018 en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. El proyecto surgió bajo el liderazgo del exfutbolista inglés David Beckham, quien impulsó la creación del equipo tras su retiro, aprovechando una opción contractual para fundar una franquicia de la Major League Soccer (MLS).

El equipo debutó oficialmente en la MLS en la temporada 2020. El primer partido se disputó el 1 de marzo de ese año frente a Los Angeles FC. El club estableció su sede temporal en el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale, a la espera de construir su estadio definitivo en Miami.

En sus primeros años, el Inter de Miami invirtió en la contratación de futbolistas experimentados y figuras internacionales para fortalecer su plantel y aumentar su proyección mediática. El club llamó la atención a nivel global en 2023 con la llegada de Lionel Messi, acompañado de otros jugadores de renombre internacional, lo que incrementó su protagonismo en la MLS y atrajo una mayor atención mediática y comercial.

El club utiliza los colores rosa, negro y blanco, y cuenta con una afición creciente tanto a nivel local como internacional. Hasta la fecha, Inter de Miami se mantiene como un equipo en desarrollo, con aspiraciones de consolidarse como uno de los referentes del fútbol en Estados Unidos y América del Norte.

Así se confirmó por parte de Carlos Mario Zuluaga el cambio de la razón social del cuadro bogotano

El expresidente de La Equidad y hoy máximo dirigente en la Dimayor, dedicó un emotivo mensaje al cuadro bogotano, además de mencionar la nueva razón social que tendrá a partir de 2026 - crédito @CarlosZu14 / X

Por otra parte, el presidente de la Dimayor y exdirectivo de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga habló sobre el nuevo cambio que tendrá el equipo que dirigió por más de 18 años, y dejó un emotivo mensaje:

“Hoy 12 de Noviembre del 2025 se cierra una etapa de la historia del Fútbol Colombiano. Independiente de los resultados, que no son pocos, La Equidad quedará en el recuerdo de quienes disfrutamos sus triunfos y sufrimos sus derrotas. Bienvenido IDBDC ALBINEGRO S.A. al FPC”, dijo.