El ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

Un joven actor y modelo, conocido como ‘11able’, recreó de manera fiel el reciente gol del delantero colombiano, porque “desafió las leyes de la física”

crédito IG
crédito IG

Un video publicado en redes sociales por ‘Able’, un joven actor y modelo conocido como ‘11able’, generó una importante repercusión al recrear de manera fiel el reciente gol del futbolista colombiano Luis Díaz para el Bayern Munich ante el Unión Berlín.

El contenido, compartido en una de sus plataformas, se destacó rápidamente entre usuarios por la calidad de la reproducción y por las declaraciones que acompañaron la publicación.

En el video, ‘Able’ afirma: “Me inspiró muchísimo ver ese gol, tenía que intentarlo tal como lo hizo Luis Díaz”.

La recreación de la jugada incluyó detalles técnicos que replican los movimientos del delantero colombiano durante el encuentro disputado en la Bundesliga.

‘Able’ destacó en su video la dificultad del remate y expuso que “parecía imposible por el ángulo, pero con práctica realicé el disparo, igual que Díaz”.

El actor, que suma miles de seguidores en distintas plataformas, explicó que su admiración por el rendimiento del colombiano lo llevó a dedicar varias horas hasta lograr una representación exacta.

crédito @11able/IG

“Quería que quienes vean el video sintieran la emoción del momento. Díaz demostró que arriesgarse tiene recompensa”, destacó ’11able’ en el video, recogido por Infobae. El clip acumuló una notable interacción entre aficionados del fútbol y seguidores de las redes sociales, quienes destacaron el paralelismo entre las acciones de ambos.

La reacción no se limitó a los comentarios positivos. Algunos usuarios solicitaron a ‘Able’ que recree otros goles emblemáticos del fútbol internacional.

Ante estas solicitudes, el joven actor aseguró: “estoy dispuesto a intentar más desafíos si mis seguidores lo piden”, lo que sugiere que podría continuar con este tipo de contenidos en próximas fechas.

El gol original de Luis Díaz para el Bayern Munich, anotado frente al Unión Berlín, ha sido ampliamente elogiado en medios deportivos y se consolidó como uno de los momentos destacados de la temporada de la Bundesliga, e incluso como un reto a las leyes de la física.

En video: presuntos hinchas de Nacional emboscan a seguidores del América de Cali en Medellín

Varios seguidores del América de Cali resultaron heridos tras el ataque sorpresa ocurrido a las afueras de su hotel de concentración, en vísperas de un partido clave por la Liga BetPlay II-2025

En video: presuntos hinchas de

Gobierno de Gustavo Petro pagó una millonada a atletas por deuda de 2023: esta fue la cifra

El Ministerio del Deporte confirmó que abonó una enorme cantidad de dinero a un grupo de medallistas, pero que sigue con saldo en rojo por premios

Gobierno de Gustavo Petro pagó

James Rodríguez no llegaría a la MLS: apareció otro candidato y finalista de la Copa Libertadores

Pese a que las primeras versiones apuntan al Orlando City, un equipo con mucho dinero y nómina llena de estrellas tendría al colombiano en carpeta de opciones

James Rodríguez no llegaría a

Santa Fe tiene otro candidato fuerte para ser técnico: conoce el fútbol colombiano y sabe armar nóminas de lujo

La directiva del club capitalino acelera la elección de un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Bava y la prioridad sería alguien uruguayo, con experiencia y ganador

Santa Fe tiene otro candidato

Atlético Nacional habría descartado a reconocido entrenador por defender a dos de sus figuras: esta es la historia

Pese a que el cuadro verde respaldó a Diego Arias para ser el técnico hasta diciembre de 2025, el equipo tuvo en carpeta a un timonel español que era especialista en fortalecer a los juveniles

Atlético Nacional habría descartado a
VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Valentina y Lucho protagonizaron un

Valentina y Lucho protagonizaron un tenso reencuentro en el ‘Desafío Siglo XXI’: mencionaron a María C

Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

Damiano David y Dove Cameron enloquecieron a sus fans a la salida del aeropuerto El Dorado

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

