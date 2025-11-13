El ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

crédito IG

Un video publicado en redes sociales por ‘Able’, un joven actor y modelo conocido como ‘11able’, generó una importante repercusión al recrear de manera fiel el reciente gol del futbolista colombiano Luis Díaz para el Bayern Munich ante el Unión Berlín.

El contenido, compartido en una de sus plataformas, se destacó rápidamente entre usuarios por la calidad de la reproducción y por las declaraciones que acompañaron la publicación.

En el video, ‘Able’ afirma: “Me inspiró muchísimo ver ese gol, tenía que intentarlo tal como lo hizo Luis Díaz”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La recreación de la jugada incluyó detalles técnicos que replican los movimientos del delantero colombiano durante el encuentro disputado en la Bundesliga.

‘Able’ destacó en su video la dificultad del remate y expuso que “parecía imposible por el ángulo, pero con práctica realicé el disparo, igual que Díaz”.

El actor, que suma miles de seguidores en distintas plataformas, explicó que su admiración por el rendimiento del colombiano lo llevó a dedicar varias horas hasta lograr una representación exacta.

crédito @11able/IG

“Quería que quienes vean el video sintieran la emoción del momento. Díaz demostró que arriesgarse tiene recompensa”, destacó ’11able’ en el video, recogido por Infobae. El clip acumuló una notable interacción entre aficionados del fútbol y seguidores de las redes sociales, quienes destacaron el paralelismo entre las acciones de ambos.

La reacción no se limitó a los comentarios positivos. Algunos usuarios solicitaron a ‘Able’ que recree otros goles emblemáticos del fútbol internacional.

Ante estas solicitudes, el joven actor aseguró: “estoy dispuesto a intentar más desafíos si mis seguidores lo piden”, lo que sugiere que podría continuar con este tipo de contenidos en próximas fechas.

El gol original de Luis Díaz para el Bayern Munich, anotado frente al Unión Berlín, ha sido ampliamente elogiado en medios deportivos y se consolidó como uno de los momentos destacados de la temporada de la Bundesliga, e incluso como un reto a las leyes de la física.