Deportes

Millonarios FC busca talentos en el fútbol femenino y masculino: así puede participar

La inscripción a las veedurías debe realizarse mediante el formulario de Google Forms disponible en las redes sociales de Millonarios FC.

Guardar
Millonarios en los últimos años
Millonarios en los últimos años ha enfocado sus esfuerzos en la promoción de talentos - crédito Millonarios

Aspirantes de ambos géneros podrán acceder a una nueva oportunidad para sumarse al proceso de formación de Millonarios FC como futbolistas profesionales, gracias a la reciente apertura de vacantes en los programas Plan Dorado y Plan Embajador 2026.

Las pruebas, de carácter gratuito, se realizarán en la sede Norte-Xcoli durante dos ciclos diferenciados por edad y modalidad, lo que permitirá una evaluación exhaustiva de las habilidades técnicas, físicas y tácticas de los participantes.

La dinámica de convocatoria contempla tanto pruebas masculinas y mixtas, como un primer ciclo específico para jugadoras, reflejando el interés institucional en fortalecer sus categorías femeninas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Afiche informativo de las veedurías
Afiche informativo de las veedurías de Millonarios en el fútbol masculino - crédito Millonarios

Para quienes buscan incorporarse a las filas del club a través del Plan Embajador, la programación establece la realización de las veedurías los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2024, entre las 4:00 p. m. y 6:00 p. m., y se extiende a futbolistas de las categorías 2008 a 2017, además de jugadoras en las divisiones Femenina Prejuvenil e Infantil.

Para los deportistas más avanzados, el Plan Dorado se presenta como un espacio de mayor exigencia, destinado a los nacidos entre 2008 y 2015, junto con integrantes de la categoría 2016 bajo la denominación Embajador Intensivo y la Femenina Juvenil. El propósito, según indica el club, consiste en “identificar y fortalecer el talento futbolístico”, abriendo la posibilidad de que los seleccionados integren alguna de las secciones institucionales.

Afiche informativo de las veedurías
Afiche informativo de las veedurías de Millonarios en el fútbol femenino - crédito Millonarios

Por su parte, el ciclo dirigido a las futbolistas que aspiran a integrarse a la base o al equipo profesional tendrá lugar el 12, 13 y 14 de noviembre de 2025, en horarios diferenciados: a las 1:00 p. m. se citará a postulantes únicas de todas las edades y a las juveniles (2008–2009), en tanto a las 3:00 p. m. concurrirán las prejuveniles (2010–2011), infantiles (2012–2013) y preinfantiles (2014–2015–2016).

El Plan Embajador tiene como objetivo “proyectar a los jugadores hacia el alto rendimiento, brindándoles herramientas técnicas y metodológicas que potencien su desempeño”, además de posibilitar su participación en torneos como el Nacional Interclubes Difútbol, la Liga de Fútbol de Bogotá, la Copa Metropolitana, el Festival Baby Fútbol y el Chiquifútbol.

Para asegurar el cumplimiento de los criterios de selección, los deportistas serán evaluados por la comisión técnica con base en su rendimiento y comprensión del modelo de juego institucional. La inscripción a las veedurías debe realizarse mediante el formulario de Google Forms disponible en las redes sociales de Millonarios FC, previa revisión de los términos y condiciones y habiendo cumplido la totalidad de requisitos publicados.

Millonarios confirmó su primer refuerzo para el plantel femenino de cara al 2026

Así fue anunciada Liana Salazar
Así fue anunciada Liana Salazar como nueva jugadora de Millonarios FC - crédito Millonarios FC

Con miras a la temporada 2026, Millonarios Femenino ha comenzado a fortalecer su plantilla al incorporar a Liana Salazar como su primera nueva jugadora. El equipo informó el 10 de noviembre, a través de su perfil en la red social X, que la centrocampista de treinta y tres años volverá a vestir la camiseta azul después de un año fuera del club.

La llegada de Salazar se produce en un momento en que aún reina la incertidumbre respecto al formato que tendrá la Liga Femenina BetPlay en el próximo campeonato. Mientras la organización define el modelo, las distintas instituciones han iniciado la planificación de sus nóminas ante la expectativa de que la liga sea la única competencia oficial en 2026.

Millonarios Femenino aspira a convertirse en protagonista del torneo, una tarea pendiente desde el nacimiento de la sección, ya que hasta ahora no ha logrado consolidarse entre los clubes de mayor peso en el ámbito nacional. Esto contrasta con el desempeño de equipos como Santa Fe, su principal rival bogotano, así como con otros referentes históricos como Deportivo Cali y América de Cali.

Salazar retorna a las filas embajadoras tras su paso por el Neom SC, conjunto del fútbol saudí en el que estuvo durante 2025. La volante tuvo una campaña modesta en esa liga y, por ese motivo, decidió regresar a Colombia para buscar mayor protagonismo.

En el fútbol colombiano, Salazar ha defendido los colores de Atlético Huila y de Santa Fe, institución con la que obtuvo tres títulos de liga en las temporadas 2017, 2020 y 2023.

Temas Relacionados

Millonarios FCVeedurías MillonariosEscuela de formaciónFútbol FormativoFútbol FemeninoColombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez estaría cerca del Orlando City: entrenador colombiano, Luis Muriel como compañero y clásico rival del Inter Miami de Lionel Messi

El colombiano habría sido sondeado por clubes de la Liga Mexicana, otros equipos de Estados Unidos e, incluso, por el Flamengo de Brasil, tras salir del Club León como jugador libre

James Rodríguez estaría cerca del

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Quintero no continuará en el Pereira en 2026, luego de que los directivos incumplieran el pago de su salario, por lo que podrá llegar como jugador libre al equipo que desee

Esto se sabe sobre la

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave para la clasificación a los cuadrangulares

El cuadro “Poderoso de la montaña” lucha por quedarse con el punto invisible, mientras que los “Diablos Rojos” quieren asegurar su presencia en las finales

Independiente Medellín vs. América de

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: cuál será la intervención

El guardameta colombiano será sometido a cirugía por la lesión sufrida ante Pumas Unam: la operación lo dejará varios meses alejado de las canchas

Kevin Mier será operado tras

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”

Darren Bazeley lamentó las bajas de jugadores fundamentales, pero confía en que su plantel aproveche la oportunidad de medirse ante la Selección Colombia en Fort Lauderdale

Técnico de Nueva Zelanda habló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3’: así avanzan las votaciones del tercer grupo de aspirantes a un cupo en el ‘reality’

La Liendra reveló las exigentes condiciones que le puso a Dani Duke para formalizar su relación: “Teníamos que poner límites”

Violeta Bergonzi volverá al quirófano y reveló los detalles del próximo procedimiento al que se someterá: “Sí, otra más”

Yeferson Cossio reveló la fecha y lugar de su boda con Carolina Gómez

Karina García respondió a uno de sus compañeros que insinuó que su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

Deportes

Esto se sabe sobre la

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Independiente Medellín vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave para la clasificación a los cuadrangulares

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: cuál será la intervención

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”

Revelan nuevo video de la dura lesión que sufrió Kevin Mier en el Cruz Azul vs. Pumas