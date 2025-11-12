Deportes

Esto se sabe sobre la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios: hay versiones encontradas

Quintero no continuará en el Pereira en 2026, luego de que los directivos incumplieran el pago de su salario, por lo que podrá llegar como jugador libre al equipo que desee

El atacante de 38 años
El atacante de 38 años estaría en el radar del cuadro Embajador - crédito Juan Sebastián Hernández / Colprensa

Uno de los jugadores que más interés despierta en este mercado de fichajes es Carlos Darwin Quintero, delantero, de 38 años, que dejará Deportivo Pereira para incorporarse a Millonarios, uno de los clubes más emblemáticos del país.

Según el periodista Felipe Sierra, el futbolista ya dio el visto bueno a la propuesta del equipo capitalino y, finalizado el trámite formal de su desvinculación del club pereirano, procederá a la firma de su nuevo contrato.

Fuentes de Millonarios le informaron a Infobae Colombia que esta información no es cierta, pues todavía no hay ningún acuerdo por el futbolista. Entretanto, personas cercanas al jugador aseguraron que siguen las negociaciones para que el delantero se viste de azul en el 2026.

Carlos Darwin Quintero marcó uno
Carlos Darwin Quintero marcó uno de los goles con los que Deportivo Pereira derrotó a América de Cali - crédito Colprensa

El atacante nariñense, que negocia su pase como agente libre, posee en el mercado un valor estimado de 50 mil euros (cerca de 200 millones de pesos), según información de Transfermarkt.

De esta manera, se despejaron los rumores sobre un posible fichaje por Independiente Santa Fe, entidad que también consideraba su contratación.

Durante su paso por Deportivo Pereira, el exjugador de equipos como Tolima, América de Cali, Santos Laguna, América de México, Minnesota United y Houston Dynamo demostró su vigencia en la cancha.

En el año reciente, sumó 11 goles y 7 asistencias en 39 partidos disputados entre liga y Copa BetPlay, cifras que sostienen su relevancia a pesar de la edad.

Los extranjeros de Millonarios bajo la lupa por su rendimiento

Después de dos años en
Después de dos años en Millonarios, el ciclo de Santiago Giordana se terminaría por bajo rendimiento - crédito Millonarios FC

El futuro de varios jugadores extranjeros en el plantel de Millonarios se encuentra bajo evaluación mientras el equipo se prepara para disputar su último partido de la temporada frente a Boyacá Chicó. La directiva analiza la continuidad de futbolistas como Juan Pablo Vargas, Santiago Giordana y Bruno Sávio, con la determinación de que, al menos, uno de ellos abandone la institución de cara a la temporada 2026.

Los tres mencionados no han logrado satisfacer las expectativas del club ni de la afición. En el caso del defensor costarricense Juan Pablo Vargas, su imagen como uno de los mejores centrales de la liga colombiana se ha desdibujado en los últimos meses, siendo su nivel actual bastante lejano al que mostró en campañas previas.

En cuanto al delantero argentino Giordana, su actitud dentro del terreno de juego ha sido reconocida, aunque su déficit se ha reflejado en la falta de goles, un aspecto fundamental para su posición y por el que se le evalúa principalmente.

Respecto a Bruno Sávio, la percepción en el club apunta a que su contratación no cumplió con las expectativas iniciales, lo que lleva a contemplar su salida como una necesaria corrección en la planificación deportiva.

Hora y fecha del partido de Millonarios contra Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2025

Millonarios lleva seis victorias, cinco
Millonarios lleva seis victorias, cinco empates y ocho derrotas en 19 jornadas de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El encuentro entre Boyacá Chicó y Millonarios será el punto final en la campaña para ambos equipos, quienes han protagonizado temporadas marcadas por la irregularidad. El partido está agendado para el miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p. m. (hora colombiana) en el estadio La Independencia de Tunja. Aunque el acceso al público no estará permitido, la transmisión televisiva estará a cargo de Win Sports.

En cuanto a la clasificación, Millonarios se encuentra en la posición trece con un acumulado de 23 puntos, mientras que el conjunto ‘ajedrezado’ ocupa el penúltimo peldaño con 16 unidades. Así, este enfrentamiento representa el cierre y la última oportunidad de evaluación interna para ambos planteles antes de comenzar la planificación de la siguiente temporada.

El partido se jugará a puerta cerrada, por decisión del mismo Boyacá Chicó, según reveló en un comunicado de prensa la Alcaldía de Tunja.

