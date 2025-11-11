Juan Fernando Quintero tuvo fuerte cruce con periodista tras el River Plate vs. Boca Juniors: “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”

El volante colombiano criticó fuertemente la actitud de un periodista, después de la derrota ante Boca - crédito @riverplate / Instagram

La derrota en el superclásico de Argentina por 2 a 0 ante Boca Juniors, el 9 de noviembre de 2025, dejó a River Plate con varias dudas en la prensa deportiva.

Las críticas a River van desde la forma de juego del equipo, hasta el rendimiento de algunos jugadores y las dudas sobre la dirección técnica bajo el mando de Marcelo Gallardo.

Después de la derrota, uno de los protagonistas de la derrota y que dio la cara después del partido en el estadio La Bombonera fue Juan Fernando Quintero.

El exvolante de Racing de Avellaneda y América de Cali habló a los medios de comunicación por la derrota, y allí aceptó las críticas, fue consciente de que el equipo debe mejorar a falta de una fecha para que finalice el campeonato, y se fue en contra de un periodista que lo criticó.

La derrota de River Plate por dos a cero frente a Boca Juniors en La Bombonera, correspondiente a la fecha quince del Torneo Clausura 2025, dejó al conjunto de Núñez en una posición comprometida tanto en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores como en la continuidad dentro del certamen argentino.

Tras el encuentro, Juan Fernando Quintero se detuvo ante la prensa y asumió la responsabilidad del momento que atraviesa el equipo:

“Pedirle disculpas a la gente, sabemos por la situación que estamos pasando. Nos hacemos cargo”, expresó el mediocampista.

El futbolista colombiano profundizó sobre el presente del plantel y la necesidad de autocrítica colectiva.

“No soy el dueño de la verdad, soy parte de un grupo. Tenemos que interiorizar y mirar los errores que estamos cometiendo”, afirmó Quintero, subrayando la importancia de la reflexión interna tras el traspié en el superclásico.

Además, reconoció la dificultad de analizar el juego en un contexto adverso.

“Cada quien tiene su percepción. Hablar de juego en este momento es muy difícil, nadie quiere perder un clásico, tocamos fondo. Somos conscientes de la situación, nos queda otro partido, el fútbol nos da otra oportunidad contra Vélez”.

La relación entre el plantel y Marcelo Gallardo volvió a ser tema de consulta, y Quintero respondió de manera directa a los cuestionamientos sobre la supuesta falta de respaldo al entrenador, pero Juan Fernando Quintero confrontó al periodista Pablo Sager, del canal Dsports.

“Tú me hiciste la pregunta la vez pasada. Tú haces preguntas muy especiales. Defiendo este escudo, hemos hecho historia con este club. A nadie se le puede olvidar. Estamos viviendo un presente difícil, pero tampoco le damos de comer a cosas que no importan”, manifestó el número diez de River Plate, defendiendo la integridad del grupo y el respeto hacia el cuerpo técnico.

Desde otra toma se vio como Juan Fernando Quintero encara al periodista Pablo Sager, de Dsports - crédito @RiverLPM / X

Calificaciones de los futbolistas colombianos según Sofascore y la prensa deportiva Argentina

Kevin Castaño fue otro de los futbolistas colombianos que hizo presencia en el partido entre Boca y River en La Bombonera - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Por otra parte, la prensa deportiva de Argentina calificó a los colombianos que estuvieron presentes en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera): Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño.

En primer lugar, hablaron de Kevin Castaño diciendo lo siguiente desde la información que entregó el portal de ESPN Argentina:

“Hizo un buen primer tiempo, ganó un par de duelos individuales y entregó bien la pelota, incluso le dio un pase a Maxi Salas que se convirtió en un ataque peligroso sobre el área de Boca. A Castaño se le vio incluso ir por banda derecha y mandó un centro que fue rechazado por los defensores Xeneizes. El colombiano también intentó anotar cuando el partido se encontraba sin goles, recibió una pelota cercana a la medialuna y remató, sin embargo, su disparo fue sin mucha potencia y Marchesín lo pudo detener sin mayor problema. La segunda mitad igual que la de todo River fue mala, no se le vio ordenado y en el quite de pelota casi no aportó, tanto así que fue sustituido al minuto 59’ por Galoppo”, destacaron.

Por otra parte, de Juan Fernando Quintero se destacó en medio de la adversidad, ya que al ingresar por Lautaro Rivero en el descanso, llegó el gol del uruguayo Gonzalo Merentiel:

“Ingresó apenas empezó el segundo tiempo reemplazando a Lautaro Rivero. JuanFer tuvo el infortunio que apenas ingresó vino el segundo gol de Boca y de ahí en adelante la superioridad del equipo Xeneize se hizo más fuerte. Quintero poco o nada pudo hacer con la pelota, River después que se vio abajo en el marcador no se encontró en la cancha, se le vio desordenado y ansioso, por lo que no pudo hacerse a la posesión de la pelota. Tan solo se le vio a JuanFer con un centro venenoso desde la izquierda que rechazó Marchesín con un puñetazo”, explicaron.

Cuando vuelve a jugar River Plate

River Plate debe sumar los 3 puntos ante Vélez y esperar que Argentinos caiga ante Estudiantes de La Plata - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Con la obligación de ganar para clasificar a la Copa Libertadores de 2026, River Plate jugará ante Vélez, el 16 de noviembre de 2025, en el estadio José Amalfitani, a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia).

Con la victoria de Argentinos Juniors por 1-0 ante Belgrano, con el gol de Lautaro Giacconne al 32 de partido, el cuadro de La Paternal (barrio donde se encuentra el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors), superó en la tabla anual a River Plate, lo que obliga a los dirigidos por Marcelo Gallardo, sumar y esperar resultados.

En caso de que no se den las combinaciones, el cuadro riverplatense jugará la Copa Sudamericana.