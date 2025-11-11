Independiente Santa Fe dio a conocer decisión crucial con respecto a Hugo Rodallega de cara a 2026: “Capitán campeón”

Rodallega llegó a Santa Fe a mediados de 2023- crédito AFP

La noticia que aguardaban los hinchas de Independiente Santa Fe se hizo oficial: Hugo Rodallega, delantero y capitán del equipo Cardenal, renovó su contrato y continuará defendiendo la camiseta Albiroja hasta diciembre de 2026.

El anuncio despeja las dudas sobre el futuro del goleador, que se consolidó como figura clave en la reciente conquista del título y cuyo liderazgo resulta fundamental para las aspiraciones del club, especialmente de cara a la Copa Libertadores 2026.

El nuevo acuerdo entre Rodallega y Santa Fe se anunció en un contexto de alta expectativa, tanto por la importancia del jugador como por el momento deportivo que atraviesa el equipo.

El club comunicó la renovación a través de sus redes sociales, destacando: “Nuestro capitán campeón renovó su contrato con el León y estará en la Libertadores 2026”.

El contrato extiende la relación entre el delantero y la institución por un año más, en un periodo en el que Santa Fe busca consolidar su proyecto deportivo y fortalecer su plantilla para los retos nacionales e internacionales que se avecinan.

La continuidad de Rodallega representa mucho más que la permanencia de un goleador. A sus 40 años, el atacante se ha convertido en un referente dentro y fuera del campo.

Independiente Santa Fe anunció la renovación de Hugo Rodallega- crédito @SantaFe/X

En el semestre anterior, “Hugol” fue el máximo artillero del equipo y el protagonista de la obtención de la décima estrella, al marcar el gol decisivo en la final; su experiencia y capacidad de liderazgo han sido determinantes para el grupo, y su presencia en la plantilla es vista como un factor clave para mantener la competitividad del club en los próximos torneos.

El anuncio de la renovación llega en un momento crucial para Santa Fe, que se encuentra en plena disputa por un lugar en los cuadrangulares semifinales de la Liga. Además, el equipo enfrenta rumores sobre la posible salida de Harold Santiago Mosquera, otra de sus piezas importantes.

En este escenario, la confirmación de Rodallega como líder del proyecto deportivo aporta estabilidad y refuerza la confianza de la afición en el futuro inmediato del club, que ya proyecta su participación en la Copa Libertadores del próximo año.

Desde su llegada a Santa Fe en enero de 2023, procedente del Bahía de Brasil, Rodallega ha dejado una huella imborrable. En menos de dos años, el delantero ha superado la marca de 50 goles con la camiseta rojiblanca, consolidándose como ídolo de la hinchada y referente del vestuario.

Hugo Rodallega jugará la Copa Libertadores con Santa Fe- crédito @SantaFe/X

El aporte del “11″ no solo se refleja en las estadísticas, sino también en los momentos decisivos, como el gol que le dio al club la décima estrella, anotado pese a una lesión que lo obligó a jugar en condiciones adversas.

El episodio de la final, en el que Rodallega marcó el tanto del título mientras lidiaba con una dolencia física, quedó grabado en la memoria colectiva de los aficionados; su imagen llorando antes de ejecutar el disparo recorrió el mundo, simbolizando la entrega y el compromiso que lo caracterizan.

Tras la consagración, el delantero fue elegido como el mejor jugador del campeonato y recibió la bota de oro, aunque debió someterse a una operación de nariz que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.

En agosto, Rodallega retomó los entrenamientos y regresó a la competencia, convirtiéndose nuevamente en la principal esperanza del equipo para alcanzar los objetivos de la temporada.

Rodallega hizo historia con Santa Fe en junio de 2025- crédito AFP

Con la renovación de su contrato, Rodallega afronta el reto de seguir aportando su experiencia y capacidad goleadora a un Santa Fe que ya piensa en los desafíos internacionales.

El club, con la mira puesta en la Copa Libertadores 2026, confía en que su capitán será pieza clave en la búsqueda de nuevos logros y en la consolidación de un proyecto deportivo que ilusiona a la afición.