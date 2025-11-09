Aplausos y ovación de pie: así fue despedido James Rodríguez en el último partido en el Club León

Así fue el último adiós de James Rodríguez que le ofreció el Nou Camp - crédito Ezequiel Gasca

James Rodríguez jugó 84 minutos durante su último partido con el Club León de México. El colombiano, al que no se le renovará el contrato en el equipo de Guanajuato, fue ovacionado por los hinchas de los Panza Verde al momento de ser sustituido, a pesar de estar 2-1 abajo en el marcador ante Puebla en la última jornada de la fase todos contra todos del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El colombiano se encontraba en el centro del campo de juego del estadio Nou Camp cuando se anunció el cambio por Ángel Estrada. Mientras caminaba hasta el banquillo técnico, alzó sus brazos y se despidió de la afición, que le reconoció su aporte en 2025, pese a no haber conseguido ningún título.

James Rodríguez en su último partido con León, por la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 - crédito Club León

Varios fueron los hinchas que aplaudieron al colombiano y además se pusieron de pie para darle un último adiós al capitán del Club León durante el 2025. En redes sociales, algunos seguidores del equipo Esmeralda se refirieron a la salida de James Rodríguez del Club León tras disputar 35 partidos, marcar cinco goles y dar nueve asistencias:

“¿Cómo puede haber personas diciendo que no rindió si hasta su último partido puso asistencias mágicas? Tampoco puedes brillar teniendo a Cisneros y a Ayón en el mismo equipo, no mamar. Hasta siempre, James David Rodríguez" @Ivancalvillo16

“Le prometieron un mundial y grandes cosas además se acabó el dinero público fácil de los estados de Hidalgo y Guanajuato…normal que se vaya este muy buen jugador” @RadarFinter

“ni modo, ese equipo nunca estuvo a la altura y el nivel de James, ahora a esperar a que equipo irá para seguir apoyando al capi” @mygsdboy

“Gracias a lo que parecía imposible de la vida ver a James y lo vi. tqm James. Algún día tendré mi foto” @OrPoV8

Estadísticamente, James Rodríguez tuvo una destacada actuación con el Club León. En ataque dispuso de 57 tiros totales, de los cuales 25 fueron con dirección al arco. Una de las fallas del equipo de Guanajuato a lo largo del año fue la poca efectividad de sus delanteros. El volante 10 puso al menos 73 pases claves, de las cuales tan solo nueve fueron aprovechadas.

Ignacio Ambriz se despide de James Rodríguez tras su último partido

Este fue el momento en donde el capitán y el director técnico de los "Esmeraldas" hablan - crédito @clubleonfc / X

La despedida de James Rodríguez del León se vivió en un ambiente de gratitud y nostalgia, pese a que el adiós llegó tras una derrota que eliminó al equipo de la disputa por la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. Mientras la afición mostró su aprecio al futbolista colombiano, el entrenador Nacho Ambriz reveló detalles de la conversación que sostuvo con el mediocampista antes de su último partido.

Según explicó Ambriz, su mensaje para James fue directo: “Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido”. A pesar de las circunstancias adversas, el técnico invitó al futbolista a vivir intensamente esos últimos minutos sobre la cancha con la camiseta esmeralda.

El exjugador del Real Madrid no continuará con La Fiera después de 32 partidos y cinco anotaciones.

El club no logró imponerse en casa y cayó ante Puebla por 1-2, cerrando así sus aspiraciones en el torneo. No obstante, Ambriz destacó el impacto positivo que James deja en la institución y entre los seguidores: “La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió, él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor”. Así, el estratega reafirmó el vínculo afectivo entre el colombiano y la hinchada, señalando que ambos lados se despidieron de forma recíproca y cordial.

Al término del encuentro, Ambriz admitió que recibió palabras especiales de James Rodríguez. Prefirió, sin embargo, mantenerlas en lo privado, expresando: “Ahorita, cuando ya salía, me dio unas palabras, que esas se me quedan muy para mí y solamente desearle lo mejor a donde vaya a ese gran jugador que es”. La imagen final fue la de un jugador que deja la liga con el reconocimiento de sus compañeros y la admiración indeleble de los seguidores de León.