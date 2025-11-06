Selección Colombia convocaría a seis jugadores de la Liga BetPlay: estos son los nombres y los clubes afectados

Jugadores de América y Nacional serían convocados por la selección Colombia en noviembre - crédito Colprensa

La inminente convocatoria de la selección Colombia para los amistosos en Estados Unidos ha generado expectativa entre los aficionados, sobre todo los de los equipos en la Liga BetPlay porque hay grandes opciones de que un gran número sea parte del grupo que enfrentará a Australia y Nueva Zelanda.

Se conoció que seis futbolistas del fútbol colombiano serían llamados por el técnico Néstor Lorenzo, que vendrían de clubes que disputan las finales de la Liga y la Copa BetPlay, lo que afectaría seriamente a los equipos porque perderían a sus figuras en momentos clave de la temporada.

Los posibles convocados en Colombia

Seis jugadores de América de Cali y Atlético Nacional figuran entre los posibles llamados por el técnico Lorenzo, decisión que se conocerá entre el jueves 6 y viernes 7 de noviembre, lo que podría impactar directamente a ambos clubes en la recta final de la Liga y la Copa Colombia.

Entre los nombres que más suenan para integrar la lista de convocados, según el diario El País, destacan, por parte de América de Cali, los volantes Josen Escobar y Rafael Carrascal, que son claves para los entrenadores Alex Escobar y David González, sobre todo para llegar a los cuadrangulares del Torneo Finalización.

Josen Escobar sería uno de los llamados de la selección Colombia para noviembre - crédito América de Cali

En el caso de Atlético Nacional, los posibles seleccionados serían el arquero David Ospina, el lateral Andrés Román, el mediocampista Jorman Campuzano y el extremo Marino Hinestroza. En el entorno de la selección se da por hecho que estos futbolistas recibirán la oportunidad de vestir la camiseta nacional en los amistosos de noviembre.

La posible convocatoria de estos seis jugadores ha generado inquietud en América y Atlético Nacional, ya que ambos equipos afrontan instancias decisivas en los torneos locales, sobre todo porque se enfrentarán en la vuelta de las semifinales de Copa Colombia el domingo 16 de noviembre.

El periódico en Cali detalla que los directivos de ambos clubes han intentado persuadir a Néstor Lorenzo para que no convoque a sus futbolistas, pues su ausencia podría resultar determinante, pero la última palabra queda en el argentino, que mira opciones para el mundial de 2026.

Jorman Campuzano volvería a la selección Colombia por sus buenos números con Atlético Nacional - crédito Colprensa

La selección nacional disputará sus últimos partidos del año en territorio estadounidense, el primero será el sábado 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), mientras que el segundo, programado para el martes 18 de noviembre, tendrá lugar en el Citi Field de Nueva York ante Nigeria.

Posible sorpresa de Lorenzo

El volante Pedro Bravo, de 20 años, se perfila como una de las novedades más llamativas para la convocatoria de la selección Colombia, pues es un nombre totalmente desconocido para los aficionados en el país, aunque muy pocos recuerdan que pasó por la Liga BetPlay.

El mediocampista vallecaucano, de 20 años, ha sido observado de manera constante por el cuerpo técnico nacional, según el periodista Julián Capera. Tras su paso por las divisiones menores de América de Cali, Bravo se consolidó en el Midtjylland, donde fue elegido jugador revelación en su primera temporada y se ha convertido en titular indiscutible. Además, ya cuenta con experiencia en selecciones juveniles, tras integrar los equipos Sub-15 y Sub-17 de Colombia.

Pedro Bravo, volante del Midtjylland de Dinamarca, sería sorpresa en la selección Colombia - crédito @JulianCaperaB/X

Junto a Bravo e Hinestroza, otros futbolistas como Luis Javier Suárez, Richard Ríos, Yerson Mosquera, Kevin Castaño, Jaminton Campaz, Johan Carbonero y Juan Camilo Hernández han sido considerados en recientes convocatorias, en un esfuerzo por fortalecer el recambio generacional.

Junto a la nueva generación de la Tricolor, se espera la presencia de figuras consolidadas como Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Díaz, máximo goleador de las eliminatorias para Colombia con siete tantos.