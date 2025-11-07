Deportes

Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

La “Tricolor” se prepara para lo que serán los dos partidos de preparación para el Mundial de 2026, mientras espera el sorteo del certamen orbital el 5 de diciembre de 2025

La Selección Colombia viene de
La Selección Colombia viene de jugar dos amistosos en octubre frente a México y Canadá - crédito FCF

La “Tricolor” ya siente lo que será el Mundial de 2026 y para ello, encarará la última doble fecha Fifa del 2025 ante Nueva Zelanda y Australia.

Para los dos partidos preparatorios el 7 de noviembre de 2025 Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 26 jugadores que jugarán ante Nueva Zelanda y Australia.

Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que estarán en la última doble fecha FIFA del 2025 - crédito @FCFSeleccionCol / X

Dentro de las principales novedades que hay, está la ausencia de Kevin Mier (portero de Cruz Azul), y que recientemente fue nominado a los premios The Best Fifa, el 6 de noviembre de 2025.

Esta es la lista de convocados:

Arqueros

  • Camilo Vargas (Atlas de México)
  • David Ospina (Atlético Nacional de Colombia)
  • Álvaro Montero (Vélez Sarsfield de Argentina)

Defensores

  • Jhon Lucumí (Bolonia de Italia)
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace de Inglaterra)
  • Carlos Cuesta (Vasco da Gama)
  • Yerry Mina (Cagliari de Italia)
  • Davinson Sánchez (Galatasaray de Turquía)
  • Santiago Arias (Bahía de Brasil)
  • Johan Mojica (Mallorca de España)
  • Álvaro Angulo (Independiente de Argentina)

Mediocampistas

  • Kevin Castaño (River Plate de Argentina)
  • Jorge Carrascal (Flamengo de Brasil)
  • Gustavo Puerta (Racing de Santander de España)
  • James Rodríguez (León de México)
  • Richard Ríos (Benfica de Portugal)
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace de Inglaterra)
  • Juan Camilo Portilla (Talleres de Argentina)
  • Jhon Arias (Wolverhampton de Inglaterra)
  • Yáser Asprilla (Girona de España)

Delanteros

  • Luis Díaz (Bayern Múnich de Alemania)
  • Luis Suárez (Sporting de Lisboa de Portugal)
  • Rafael Santos Borré (Inter de Brasil)
  • Jhon Córdoba (Krasnodar de Rusia)
  • Johan Carbonero (Inter de Brasil)
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama de Brasil)

Colombia cierra el 2025 ante dos rivales físicos: Nueva Zelanda y Australia

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Nueva Zelanda, representante de la Confederación de Fútbol de Oceanía, el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Este partido servirá como primer examen en la gira estadounidense, en un encuentro que le permitirá a la selección sudamericana medirse ante un estilo de juego diferente al habitual en Sudamérica.

El segundo compromiso tendrá lugar el martes 18 de noviembre a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), cuando se mida ante Australia en el City Field de Nueva York.

En un principio, el partido para la “Tricolor” estaba programado ante Nigeria, pero por la definición en el repechaje para la clasificación al Mundial de 2026 en la CAF (Confederación Africana de Fútbol), desde la Federación Colombiana de Fútbol tuvo que descartar la opción y buscar otras opciones.

Como vienen Nueva Zelanda y Australia a los amistosos previos ante Colombia

Nueva Zelanda

New Zealand's team celebrate after
New Zealand's team celebrate after their victory during the FIFA World Cup 2026 Oceania qualifiers group final football match between New Zealand and New Caledonia at Eden Park Stadium in Auckland on March 24, 2025. (Photo by DAVID ROWLAND / AFP)

Por los lados de Nueva Zelanda, que entregó su lista de convocados, el 3 de noviembre de 2025, buscará sumar minutos y experiencia ante los sudamericanos, de cara a lo que será la cita orbital en Norteamérica.

Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que tendrá Darren Bazeley para los partidos ante Colombia y Ecuador - crédito @NZ_Football / X

En su última salida, los neozelandeses

En este orden de ideas y con este panorama, los oceánicos no vienen en un buen momento en esta fecha FIFA, ya que perdieron ante Australia (rival con el cual jugó en dos ocasiones) y ante Ucrania.

La última victoria de los “All Whites” fue el 7 de junio de 2025, cuando con gol de Elijah Henry Just al minuto 41 (delantero del Motherwell de Escocia) venció por 1-0 a Costa de Marfil en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá.

A continuación así viene Nueva Zelanda en sus últimos cinco partidos:

  • 9 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 1-3 Australia
  • 5 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Australia 1-0 Nueva Zelanda
  • 10 de junio de 2025 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 1-2 Ucrania

Esta es la lista de jugadores

  • Kosta Barbarouses
  • Joe Bell
  • Tyler Bindon
  • Michael Boxall
  • Liberato Cacace
  • Max Crocombe
  • Andre de Jong
  • Francis de Vries
  • Matt Garbett
  • Eli Just
  • Callum McCowatt
  • Ben Old
  • Alex Paulsen
  • Alex Rufer
  • Storm Roux
  • Kees Sims
  • Sarpreet Singh
  • Marko Stamenić
  • George Stanger
  • Finn Surman
  • Ryan Thomas
  • Bill Tuiloma
  • Ben Waine

Australia

Australia es uno de los
Australia es uno de los protagonistas en Asia - crédito Hollie Adams / REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

En Australia, la situación viene de forma positiva ya que solo perdió uno de sus últimos 10 partidos: fue el 14 de octubre de 2025, cuando le ganó Estados Unidos por 2-1, con doblete de Haji Wright al minuto 33 y 51 de partido.

A continuación, así viene el cuadro oceánico en sus últimos cinco duelos:

  • 14 de octubre de 2025 - Amistosos: Estados Unidos 2-1 Australia
  • 10 de octubre de 2025 - Amistosos: Canadá 0-1 Australia
  • 9 de septiembre de 2025- Amistosos: Nueva Zelanda 1-3 Australia
  • 5 de septiembre de 2025 - Amistosos: Australia 1-0 Nueva Zelanda
  • 10 de junio de 2025 - Eliminatorias: Arabia Saudí 1-2 Australia

Colombia vs. El Salvador EN

Colombia vs. El Salvador: hora

Así fue la comparación entre

Hugo Rodallega hizo su descargo

