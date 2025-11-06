Deportes

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tras semanas de aplazamientos e incertidumbre, el cuadro Ajedrezado recibirá en Tunja a los Diablos Rojos, que se aferran a la esperanza de clasificar a los cuadrangulares

Guardar
El aplazamiento del partido Boyacá
El aplazamiento del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali, de la fecha 18 de la Liga BetPlay, provocó que se moviera toda la jornada 19 - crédito Colprensa
19:32 hsHoy

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025/II.

De este modo se pone fin a semanas de incertidumbre por la imposibilidad de usar el estadio La Independencia de Tunja, debido a que la Alcaldía de Tunja dispuso su uso para albergar los conciertos que formaron parte del Festival Internacional de la Cultura Campesina celebrado en la capital boyacense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a que no se permitió disputar el compromiso en el estadio El Campín, la realización del partido y las fechas finales del todos contra todos tuvieron que correrse una semana, antes de que La Independencia estuviese disponblie para su uso por parte del equipo Ajedrezado.

No se pierda todas las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso que dará inicio a las 6:10 p. m.

Temas Relacionados

EN VIVOBoyacá ChicóAmérica de CaliEstadio La IndependenciaLiga BetPlayColombia-Deportes

Últimas noticias

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Brasil de la Fórmula 1: Norris defiende el liderato ante Piastri, y Verstappen se aferra al milagro

El emblemático trazado de Interlagos, en São Paulo, será testigo de una batalla clave en el mundial de pilotos

Hora y dónde ver en

Técnico argentino llegaría a la Liga BetPlay: este es el perfil del nuevo timonel que dirigiría en Bogotá

El club bogotano negocia la llegada del técnico argentino luego de una campaña desastrosa, para tratar de revertir la crisis y evitar el descenso en la próxima temporada

Técnico argentino llegaría a la

Juan Fernando Quintero respaldó a Marcelo Gallardo previo al Superclásico ante Boca: “Nunca le soltaríamos la mano”

El equipo de Marcelo Gallardo enfrenta el desafío de revertir su presente futbolístico en el superclásico, con Juan Fernando Quintero como voz de autocrítica y optimismo antes del partido

Juan Fernando Quintero respaldó a

Deportivo Pasto podría correr la misma suerte de Deportivo Pereira: Ministerio del Trabajo lo tiene en la mira

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales viene alertando desde hace varias semanas la falta de pagos de salario y seguridad social en el equipo volcánico

Deportivo Pasto podría correr la

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17

La selección Colombia empató en el debut 1-1 ante la selección de Alemania, vigente campeona, y es segunda en la tabla de posiciones del grupo G del Mundial Sub-17

Colombia vs. El Salvador: hora

ÚLTIMAS NOTICIAS

Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

L-Gante contó como está la perra que le regalo Wanda Nara por un cumpleaños

Milei confirmó que Argentina quiere comprarle submarinos a Francia: la trama y los detalles del operativo

La negligencia que mató a Iñaki Bohn Rioboo, el nene que se electrocutó al tocar una farola en un country

Spotify lanza ‘Spotify Sessions’: presentaciones musicales exclusivas en video con artistas latinos

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Estados Unidos lograron

Israel y Estados Unidos lograron que Kazajistán se sumara a los Acuerdos de Abraham

Macaulay Culkin vuelve al universo de ‘Mi pobre Angelito’ en un emotivo anuncio

Este es el pronóstico del clima para la Navidad 2025 en EEUU: estos estados podrían tener nieve

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California

Liam Gallagher arremete contra un fan “desquiciado” que lanzó una bengala al público durante un concierto de Oasis: “Ya te llegará tu merecido”

DEPORTES

Con la presencia de Messi

Con la presencia de Messi y varias sorpresas, Lionel Scaloni dio a conocer la última lista del año de la selección argentina

Serena Williams reveló los secretos de su éxito en los negocios tras retirarse del tenis: “Siempre me vi como empresaria”

La controvertida reflexión de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que Messi ganó con Argentina

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Pidieron diez años de prisión para Diego García, el ex futbolista de Estudiantes acusado de abusar de una jugadora de hockey