EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025/II.
De este modo se pone fin a semanas de incertidumbre por la imposibilidad de usar el estadio La Independencia de Tunja, debido a que la Alcaldía de Tunja dispuso su uso para albergar los conciertos que formaron parte del Festival Internacional de la Cultura Campesina celebrado en la capital boyacense.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Debido a que no se permitió disputar el compromiso en el estadio El Campín, la realización del partido y las fechas finales del todos contra todos tuvieron que correrse una semana, antes de que La Independencia estuviese disponblie para su uso por parte del equipo Ajedrezado.
No se pierda todas las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso que dará inicio a las 6:10 p. m.