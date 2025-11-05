Luis Díaz no ha sido el único en ver tarjeta roja: este fue el otro colombiano que fue expulsado en la Champions

Luis Díaz fue expulsado por el juez Maurizio Mariani, debido a la fuerte falta sobre Achraf Hakimi y que fue revisada en el VAR - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Luis Díaz tuvo una jornada inolvidable en la Champions League, pues no solo marcó dos goles en el triunfo 2-1 del Bayern Múnich sobre el PSG, sino que fue expulsado en el primer tiempo, a los 51 minutos, y arriesgando a su equipo porque sufrió toda la parte complementaria por tener un hombre menos.

El guajiro se convirtió en el nuevo colombiano en ser expulsado en la Liga de Campeones, algo que le ha pasado solo a cinco jugadores cafeteros en toda la historia del certamen, junto con el atacante de los Bávaros, y debieron pasar ocho años para que volviera a suceder.

De hecho, el último futbolista Tricolor que vio una tarjeta roja en el certamen lo consiguió nada menos que en una final, en los últimos minutos del partido y afectando a su equipo porque, al final, perdieron la definición por goleada y dejando una mancha en aquel deportista.

Otro colombiano expulsado en Champions

Desde que se juega el certamen europeo bajo el formato de Champions League, no es común ver a un colombiano siendo expulsado, pero a quienes les ha pasado, solo uno sufrió la tarjeta roja en una final y en la única oportunidad que tenía para salir campeón en el campo de juego.

Se trata de nada menos que Juan Guillermo Cuadrado, que en 2017 fue expulsado con la Juventus ante el Real Madrid, el 3 de junio en el estadio Millennium de Cardiff, Gales, en plena final de la Liga de Campeones y en la que el volante fue uno de los más criticados de ese momento.

Juan Guillermo Cuadrado, que jugó para Juventus durante ocho años, ahora se encuentra en el Pisa, recién ascendido a la Serie A - crédito Pisa SC

Para aquel compromiso, el cafetero fue suplente y entró a los 66 minutos por Andre Barzagli, cuando el partido estaba 3-1 para los españoles y con el objetivo de descontar en el marcador para forzar la serie al tiempo extra, algo que, al final, nunca ocurrió y uno de los responsables fue el también lateral y extremo derecho.

Sobre los 84 minutos, en un forcejeo con Sergio Ramos, Cuadrado vio la segunda amonestación en el partido de Champions, que le dio la tarjeta roja y saliendo al camerino con solo 18 minutos en el campo de juego, en lo que no destacó para nada y se llenó de malos comentarios días después.

Este fue el momento en que el juez Felix Brych expulsó a Juan Guillermo Cuadrado, en la final de la Champions League en 2017 - crédito Eddie Keogh/Reuters

Antes de Cuadrado, los otros colombianos que salieron expulsados en la Liga de Campeones fueron Mario Alberto Yepes en 2002, Juan Camilo Zúñiga en 2011, Santiago Arias en 2015 y ahora el turno fue para Luis Díaz en 2025, que es el primero en conseguirlo tras revisión del VAR.

Doblete y expulsión en París

El Bayern Múnich mantuvo su paso perfecto en la Champions League 2025-2026 al sumar su decimosexta victoria consecutiva tras imponerse 1-2 al París Saint Germain en el estadio Parque de los Príncipes por la cuarta jornada de la fase de liga.

El encuentro comenzó con dominio alterno, pero la efectividad del cuadro Bávaro se impuso desde el inicio. A los cuatro minutos, Luis Díaz abrió el marcador tras aprovechar un rebote dejado por Lucas Chevalier. El colombiano amplió la ventaja al minuto 23, interceptando un mal pase de Marquinhos y definiendo con precisión frente al arco.

El partido cambió de rumbo cuando Díaz fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi, quien debió abandonar el campo. Esta fue la primera tarjeta roja para el atacante, que hasta ese momento era el jugador con más minutos disputados en el Bayern.

A pesar de jugar con un hombre menos durante gran parte del segundo tiempo, el conjunto alemán resistió la presión del PSG, que buscó insistentemente el empate. El descuento llegó al minuto 74, cuando João Neves aprovechó un centro de Lee Kang-in y una desconcentración defensiva para marcar el único tanto local.