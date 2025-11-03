Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025

La selección Colombia jugó varios partidos amistosos previo al inicio de la Copa Mundial Sub-17 - crédito FCF

El nuevo formato del Mundial Sub-17 masculino de la FIFA transformará el panorama del fútbol juvenil en Qatar, que albergará anualmente este torneo desde este año hasta 2029. La edición de 2025 será la primera con cuarenta y ocho selecciones, una cifra que duplica la participación de la última copa jugada en Indonesia.

El incremento de equipos repartirá cupos entre todas las confederaciones: nueve plazas para Asia, once para Europa, diez para África, ocho para la Concacaf, siete para Sudamérica y tres para Oceanía.

El complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, será el centro neurálgico del certamen, mientras Doha y sus alrededores recibirán a delegaciones y aficionados. En esta ocasión, la competición dividirá a los equipos en doce grupos de cuatro, una estructura inédita que, según el sistema de clasificación, permitirá que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros accedan a la fase de dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa eliminatoria.

La selección colombiana, orientada por Fredy Hurtado, llega animada tras obtener el subcampeonato sudamericano, hecho que renovó el entusiasmo entre la afición nacional. Además, la reciente medalla de la Sub-20 en el Mundial de Chile sirve como inspiración para este grupo, que buscará superar el cuarto puesto obtenido en 2003 y 2009, cuando cayó ante Argentina y España en los partidos por el tercer lugar.

La selección Colombia debuta ante la vigente campeona del mundo en la categoría - crédito FCF

El debut de Colombia será frente a Alemania, la actual campeona, el martes, a las 9:45 a. m. Después enfrentará a El Salvador, el viernes 7 de noviembre, a las 7:30 a. m. y cerrará la primera ronda ante Corea del Norte, el lunes 10 de noviembre, 8:30 a. m. La nómina dirigida por Hurtado cuenta con futbolistas que ya suman minutos en el profesionalismo. Entre ellos destaca Santiago Londoño González, delantero de Envigado FC, reconocido por su capacidad goleadora y liderazgo dentro del campo.

El medio campo colombiano se apoya en Cristian Camilo Orozco Valdés, actual jugador del Fortaleza CEIF y reciente incorporación del Manchester United. Según los reportes del plantel, Orozco será fundamental para aportar equilibrio y dinamismo a la circulación del juego, especialmente en los momentos de máxima presión.

La selección también ha puesto sus esperanzas en la experiencia previa de varios integrantes, considerando que esta combinación de talento joven y recorrido profesional puede resultar decisiva en una cita tan exigente.

El torneo podrá seguirse en vivo y en directo a través de múltiples plataformas, incluidas Fifa+, Dsports, Caracol HD2, RCN HD2, Gol Caracol YouTube, Ditu, RCN Deportes YouTube y la aplicación de Canal RCN

Ficha del partido

Afiche del partido de la selección Colombia vs. Alemania en el Mundial Sub-17 - crédito FCF

Selección Colombia vs. Selección de Alemania - Fecha 1 del Grupo G de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

Lugar : estadio Aspire Zone Pitch - Rayán, Catar.

Fecha y hora : martes 4 de noviembre - 9:45 a. m. hora colombiana

Transmisión : FIFA +, DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol

Posible alineación selección Colombia : Jorman Mendoza (A); Criss Macías, Brait García, Jesús Peñaloza, Didier Henao; Cristian Orozco, Ángel Mora, Juan Cataño; Cristian Flórez, Gerónimo Mancilla y Santiago Londoño.

D.T. selección Colombia: Fredy Hurtado.

Jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Esta es la convocatoria de la selección Colombia para el mundial sub-17- crédito FCF

Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc

Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC

Brait García Lobo – Deportivo Cali

Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza CEIF

Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc

Kevin Angulo Angulo – América de Cali

Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca

Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena

Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali

Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors

Didier Fabián Henao – Boca Juniors

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc

Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe

Santiago Londońo González – Envigado FC

Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima

David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC

Miguel Angel Agámez – Junior FC

Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional

Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito

Yaiker David Moya – Junior FC

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional