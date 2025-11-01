Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”

El defensor fue acusado por parte del dueño del equipo del "Ciclón Bananero" por amaño de apuestas deportivas - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La controversia en torno al Unión Magdalena se intensificó tras las recientes declaraciones de Eduardo Dávila, máximo accionista del club, quien sugirió la existencia de un supuesto amaño en el más reciente encuentro frente al Deportes Tolima, el 30 de octubre de 2025.

En entrevista con el programa radial de Zona Libre de Humo, el máximo dirigente del “Ciclón Bananero” acusó al defensor Héctor Urrego de haberse hecho expulsar a propósito.

El máximo accionista del "Ciclón Bananero" se refirió a la expulsión el futbolista Héctor Urrego-crédito pantallazo La pesada del deporte/YouTube

El 31 de octubre de 2025, Eduardo Dávila, en el programa Zona Libre de Humo, se refirió después de la derrota ante Deportes Tolima al tema del penalti cobrado en contra de su equipo y a la expulsión de uno de sus jugadores.

“En estos momentos estamos en ese tema de las apuestas. Lo que sucedió ayer con el pelao Urrego y el penal es un asunto que ya estamos investigando. Estoy convencido de que pasó algo con Urrego en este tema de las apuestas, pero no tengo pruebas. Aún no hablamos con el jugador Urrego; de eso se encargará la comisión que investiga esos rumores”, dijo el dirigente.

La defensa de Héctor Urrego

El defensor central habló en los micrófonos de Blog Deportivo tras las acusaciones de Eduardo Dávila-crédito @UnionMagdalena/X

En respuesta, Héctor Urrego, defensor central de 32 años, rechazó categóricamente las acusaciones y defendió su trayectoria profesional en una entrevista concedida a Blog Deportivo, de Blu Radio, el mismo 31 de octubre de 2025.

Urrego, que fue expulsado al minuto 36 de partido tras cometer una falta que le valió la tarjeta roja, explicó que su estilo de juego siempre se ha caracterizado por la fortaleza física.

Según relató al programa radial, la jugada que derivó en su expulsión fue consecuencia de las condiciones del terreno de juego y no de una intención deliberada.

“El fútbol mío siempre ha sido destacado por ser fuerte. Llevaba varios partidos con la misma jugada, haciendo esa plancha. En la jugada de ayer, yo levanto la pierna porque la cancha no estaba en buen estado y se vio aparatosa”, detalló el exjugador, campeón con Santa Fe en 2016 y autor del gol del título ante Deportes Tolima.

El defensor consideró que las afirmaciones de Dávila buscan desviar la atención de la afición del Unión Magdalena respecto al inminente descenso del equipo, trasladando el foco hacia presuntos amaños de apuestas deportivas dentro de la plantilla. Urrego calificó de falta de respeto el proceder del directivo, especialmente porque se enteró de las acusaciones durante la propia entrevista con Blog Deportivo.

“Uno sin pruebas no puede salir a acusar a nadie; se acusa a las personas cuando se tienen pruebas”, subrayó el futbolista, quien insistió en la necesidad de sustentar cualquier señalamiento con evidencias.

En su defensa, Urrego recordó que disputó 15 partidos con el cuadro samario y que, hasta el momento, no había sido objeto de cuestionamientos similares.

“Con este partido completé 15 con el Unión. ¿Por qué antes no dijo nada? Como cualquier jugador, tuve un día malo; mañana le puede suceder a otro. Son jugadas que pasan en el fútbol. Nadie quiere que lo expulsen”, afirmó el defensor central a Blog Deportivo.

El jugador anunció que buscará asesoría legal y que tiene previsto dialogar directamente con Dávila para abordar las acusaciones. “Él no tiene pruebas. Está acusando a una persona inocente”, enfatizó Urrego, quien cuenta con 14 años de carrera en el fútbol profesional y recalcó que nunca ha estado involucrado en polémicas similares en los equipos donde ha militado.

A continuación, este es el recorrido de Héctor Urrego a nivel profesional:

2010: Girardot FC (Colombia)

2011-2019: Independiente Santa Fe (Colombia)

2019: Independiente Medellín (Colombia)

2020: Curicó Unido (Chile)

2021: Sol de América (Paraguay)

2021: Jaguares de Córdoba (Colombia)

2022: Vitória (Brasil)

2022: Deportes Tolima (Colombia)

2024: El Farolito (Estados Unidos)

2024: Carmolandense (Estados Unidos)

2025: CS Esportiva (Brasil)

2025: Unión Magdalena (Colombia)

Unión Magdalena se despide de la primera división

Deportes Tolima superó al Unión Magdalena por 2-0 en Santa Marta, en la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

Después del descenso del “Ciclón Bananero” a la segunda división del fútbol colombiano, ahora los samarios cerrarán su campaña en la Liga BetPlay en 2025 con dos partidos claves, siendo juez de dos equipos que pelean por el punto invisible y la clasificación al grupo de los 8.

El primero será ante América de Cali, el 9 de noviembre de 2025, a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Y el último lo jugará en condición de local ante Fortaleza CEIF, a fecha por confirmarse, pero que podría ser en la semana del 10 de noviembre de 2025.

9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali vs. Unión Magdalena

12 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Unión Magdalena vs. Fortaleza