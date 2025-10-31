Bloqueos de hinchas del Deportivo Pereira por la crisis institucional ocasionan problemas de movilidad en la capital de Risaralda

Las diferentes movilizaciones en la ciudad de Pereira se presentan por parte de los hinchas, debido a la situación del equipo - crédito @_SamuelDuque / X

El tránsito en Pereira estuvo caótico en la mañana del 31 de octubre de 2025, porque hinchas del Deportivo Pereira bloquearon varias rutas principales en protesta por la crisis que atraviesa el equipo.

La movilización, liderada por la barra Lobo Sur, se tradujo en el cierre del viaducto que conecta Pereira con Dosquebradas y en la interrupción de la circulación en la glorieta de Cerritos, afectando la movilidad de miles de ciudadanos.

Así se viven las diversas movilizaciones en la "Perla del Otún" - crédito @Marovaan / X

La protesta surgió como respuesta a la delicada situación institucional del club, que se agravó el jueves, 30 de octubre de 2025, cuando el Ministerio del Trabajo prohibió al Deportivo Pereira realizar cualquier actividad hasta que salde las deudas pendientes con jugadores y personal administrativo.

Esta medida oficial intensificó el malestar de la hinchada, que decidió trasladar su inconformidad de las tribunas a las calles.

Este fue el momento cuando algunos fanáticos se tomaron las vías principales de la capita del Risaralda - crédito @lbdl_oficial / Instagram

Aproximadamente a las 9:00 a. m. , el Instituto de Movilidad de Pereira informó que los bloqueos en el Viaducto y en la glorieta de Cerritos habían sido levantados, aunque recomendó a los conductores circular con precaución.

Durante las primeras horas del día, agentes de la Policía hicieron presencia en los puntos de protesta para garantizar el orden público.

Así se informó sobre los bloqueos que se presentan en la capital del Risaralda - crédito @institutomovilidadpereira / Instagram

Este fue el pronunciamiento oficial de la Barra Brava Lobo Sur

La barra popular del "Grande Matecaña" se pronunció acerca de la situación que se vive con el equipo, expresando que las protestas son pacíficas - crédito @lbdl_oficial / Instagram

La barra Lobo Sur, a través de su cuenta de Instagram, anunció la continuidad de las manifestaciones hasta que el presidente del club, Álvaro López, venda el equipo. En su comunicado, el grupo expresó:

“A partir de hoy por toda la ciudad nos van a ver... hasta que Álvaro López venda el @corpereira”.

Además, ofreció disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas:

“A la ciudadanía le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, reiterando su intención de mantener las protestas de manera ordenada y pacífica hasta que la dirigencia del club brinde respuestas claras y soluciones concretas a la crisis que afecta a la administración, el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada.

El impacto de las protestas se reflejó en la suspensión de las rutas 1 y 2 del sistema Megabús, así como de las rutas alimentadoras hacia Puerto Caldas y Cerritos, lo que complicó aún más la movilidad en la ciudad. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron largas filas de vehículos en sectores como Cerritos y la rotonda de Postobón, mientras la ciudad intentaba retomar la normalidad tras los bloqueos.

Ministerio del Trabajo suspendió las labores del Deportivo Pereira por incumplimientos laborales

Se ordenó el cierre de las actividades laborales en el "Grande Matecaña", por el incumplimiento de los salarios - crédito @MintrabajoCol / X

La crisis del Deportivo Pereira no solo se manifiesta en el ámbito administrativo y financiero. En los últimos días, el equipo ha sufrido la renuncia de varios jugadores y del director técnico Rafael Dudamel. A esto se suman amenazas de la barra brava contra los directivos del club, lo que ha incrementado la tensión en el entorno deportivo y social de la institución.

En el plano deportivo, el equipo ocupa la posición dieciséis en la Liga Betplay, con dieciocho partidos jugados y dieciocho puntos, una situación que agrava el descontento de la afición. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, advirtió que retirará el patrocinio municipal al club si persiste la mala administración bajo la presidencia de Álvaro López, añadiendo presión a la dirigencia para encontrar una salida a la crisis.

La crisis administrativa que atraviesa el Deportivo Pereira ha alcanzado un punto crítico tras la intervención directa del Ministerio de Trabajo, que ordenó la suspensión inmediata de las actividades del club debido a graves incumplimientos en materia laboral, según informó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino a través de la cuenta de X del Ministerio.

Esta medida cautelar se produce después de que una inspección realizada por la territorial de Risaralda verificara la existencia de una mora significativa en el pago de salarios, primas, prestaciones y aportes a la seguridad social tanto de trabajadores como de contratistas vinculados a la institución.

En el comunicado de prensa, emitido el 30 de octubre de 2025 la decisión responde a la constatación de “graves incumplimientos a la legislación laboral” por parte del club. Añadió que “durante una inspección realizada por nuestra territorial de Risaralda se verificó la mora en el pago de salarios, primas, prestaciones y aportes a la seguridad social de trabajadores y contratistas del club”. El funcionario precisó que la suspensión preventiva permanecerá vigente “hasta que se certifique el cumplimiento de todas las obligaciones laborales pendientes”.

Mientras tanto, el Ministerio del Deporte ha optado por una postura más cautelosa, limitándose a abrir una investigación y solicitar información sobre los retrasos salariales, sin adoptar aún una decisión respecto al reconocimiento deportivo del club. Esta diferencia de enfoques entre las dos entidades gubernamentales ha dejado al club en una situación de incertidumbre, ya que la eventual suspensión del reconocimiento deportivo impediría su participación en los torneos oficiales organizados por la Dimayor.