Protesta de comunidades afrodescendientes bloquea la vía entre Tuluá y Andalucía por incumplimientos del Gobierno: esto se sabe

La movilidad entre Tuluá y Andalucía quedó afectada en la mañana del martes 30 de junio de 2026 por un bloqueo en la vía que conecta ambos municipios, liderado por comunidades afrodescendientes del Valle del Cauca, que reclaman al Gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos y la adjudicación de predios que aseguran siguen pendientes.
La protesta provocó restricciones en el tránsito de vehículos por este corredor vial, mientras los líderes de la movilización esperan una respuesta de las autoridades para avanzar en una salida que permita levantar el bloqueo.
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