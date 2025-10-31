Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 9 de la Bundesliga

Los "Gigantes de Baviera" quieren seguir su racha perfecta en el campeoanto alemán - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

La Bundesliga continúa su acción con el partido entre los “Gigantes de Baviera” y uno de los equipos animadores del campeonato alemán: Bayer Leverkusen.

El equipo dirigido por Vincent Kompany busca mantener su racha perfecta en victorias en el campeonato alemán.

Los Gigantes de Baviera buscan seguir su racha perfecta

Bayern Múnich viene de ganar en la Copa de Alemania - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El partido se jugará el 1 de noviembre de 2025 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn, Disney Plus (planes estándar y premium).

El árbitro del encuentro será Deniz Aytekin.

Ficha del partido

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Fecha: 1 de noviembre de 2025

Estadio: Allianz Arena de Múnich

Árbitro: Deniz Aytekin

Hora: 12:30 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Espn, Disney Plus (planes estándar y premium)