Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 9 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” buscan ampliar su racha ante “La Fábrica” en condición de local

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Los "Gigantes de Baviera" quieren
Los "Gigantes de Baviera" quieren seguir su racha perfecta en el campeoanto alemán - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

La Bundesliga continúa su acción con el partido entre los “Gigantes de Baviera” y uno de los equipos animadores del campeonato alemán: Bayer Leverkusen.

El equipo dirigido por Vincent Kompany busca mantener su racha perfecta en victorias en el campeonato alemán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los Gigantes de Baviera buscan seguir su racha perfecta

Bayern Múnich viene de ganar
Bayern Múnich viene de ganar en la Copa de Alemania - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El partido se jugará el 1 de noviembre de 2025 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn, Disney Plus (planes estándar y premium).

El árbitro del encuentro será Deniz Aytekin.

Ficha del partido

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

  • Fecha: 1 de noviembre de 2025
  • Estadio: Allianz Arena de Múnich
  • Árbitro:  Deniz Aytekin
  • Hora: 12:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Espn, Disney Plus (planes estándar y premium)

Temas Relacionados

Bayern MúnichLuis DíazBayer Leverkusen vs. Bayern MúnichBayer LeverkusenBundesligaColombia-Deportes

Más Noticias

Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional en Villavicencio: nuevo líder de la Liga BetPlay y clasificado

El conjunto verde se impuso ante Llaneros con una actuación decisiva de Juan José Rengifo, que marcó el segundo gol y aseguró el liderato del campeonato colombiano

Así quedó la tabla de

Alberto Gamero y Deportivo Cali habrían llegado a un acuerdo sobre su puesto para la temporada 2026: esto pasará con el técnico

La eliminación de la Liga BetPlay fue un golpe duro para los Verdiblancos, en especial por la contratación del entrenador por su experiencia y la ilusión por llegar a cuadrangulares

Alberto Gamero y Deportivo Cali

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Un cafetero hará parte de la definición del título en Lima, que nuevamente será entre clubes brasileños y que prometen dar espectáculo por el nivel de sus plantillas

Palmeiras y Flamengo jugarán la

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

La novena canadiense tiene una oportunidad invaluable para alcanzar su primera consagración en el Clásico de Otoño en 35 años

Toronto Blue Jays vs. Los

Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata

El entrenador venezolano salió del Deportivo Pereira en medio de la crisis económica que afrontan los matecañas y podría recalar en uno de los grandes del torneo colombiano

Rafael Dudamel tendría todo listo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica por Bogotá recriminó a María Fernanda Cabal por su polémica entrevista con periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Esta es la participante que

Esta es la participante que obtuvo el primer cupo al Top 7 de ‘MasterChef Celebrity’

Así fue como reaccionó Marcela Reyes a la captura del responsable por la muerte de B king y Regio Clownn

Blessd se apodera del ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más escuchadas?

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron la noche más esperada del año con disfraces llamativos

Linda Palma conmovió con emotivo testimonio sobre su enfermedad y la fe que la impulsó a seguir adelante

Deportes

Así quedó la tabla de

Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional en Villavicencio: nuevo líder de la Liga BetPlay y clasificado

Alberto Gamero y Deportivo Cali habrían llegado a un acuerdo sobre su puesto para la temporada 2026: esto pasará con el técnico

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata