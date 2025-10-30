Deportes

Richard Ríos protagonizó ‘maradoneana’ asistencia con Benfica: el colombiano participó en clasificación en Copa de Portugal

El centrocampista colombiano ingresó al 77′ en el duelo entre el conjunto lisboeta y el Tondela, válido por los cuartos de final del certamen

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Así fue la asistencia de Richard Ríos en Portugal- crédito @vsports_pt/X

El Benfica avanzó a las semifinales de la Copa de Portugal tras vencer 3-0 a Tondela en los cuartos de final, en un encuentro donde el colombiano Richard Ríos se destacó pese a comenzar como suplente.

El ingreso del antioqueño en los minutos finales resultó decisivo, ya que aportó una asistencia clave que amplió la ventaja de su equipo y consolidó la victoria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El partido se mantuvo cerrado hasta la recta final. Ríos, que entró al campo cuando faltaban 13 minutos y el marcador favorecía 1-0 al Benfica, aportó dinamismo y creatividad al medio campo.

La intervención más relevante del volante llegó a los 83 minutos, cuando el colombiano realizó una jugada individual en la que superó a un defensor y habilitó a Dodi Lukebakio, que convirtió el segundo tanto del encuentro.

Esta acción no solo amplió la diferencia, sino que también evidenció el impacto inmediato del volante colombiano en el desarrollo del juego.

El marcador se había abierto en la primera parte con un gol de Nicolás Otamendi a los 41 minutos, lo que permitió al Benfica tomar la delantera antes del descanso.

Richard Ríos ha recibido el
Richard Ríos ha recibido el respaldo de José Mourinho desde su llegada- crédito Andrew Couldridge/ Reuters

Tras la asistencia de Ríos y el gol de Lukebakio, el equipo sentenció el resultado en el tiempo añadido, cuando Vangelis Pavlidis anotó el tercer gol al minuto 90+5, asegurando así la clasificación a la siguiente ronda.

Con este triunfo, el Benfica se medirá ante Braga el 7 de enero de 2026, en busca de un lugar en la final del torneo.

Richard Ríos tuvo un remate al arco; siete pases correctos, dos en campo rival y cinco en campo propio, así como un balón largo. El colombiano tuvo 11 toques, un drible y perdió la posesión del balón en una ocasión.

Benfica clasificó a la semifinal
Benfica clasificó a la semifinal de la Copa de Portugal- crédito Pedro Nunes/ Reuters

Cuándo volverá a jugar Richard Ríos con Benfica

El próximo partido del cuadro portugués con el colombiano dentro de su nómina será el 1 de noviembre de 2025, cuando visite a Vitoria Guimaraes desde las 3:30 p. m.

Posteriormente, Richard Ríos volverá a salir al campo con S.L. Benfica en su próximo partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025‑26, programado para el miércoles 5 de noviembre de 2025 frente al Bayer Leverkusen.

La mala presentación del Benfica
La mala presentación del Benfica ante el Newcastle por la Champions, en especial de Richard Ríos, provocó que el club anunciara un cambio en la temporada - crédito Scott Heppell/REUTERS

Los números de Richard Ríos con el Benfica

En la fase de liga de la UEFA Champions League 2025‑26, Ríos ha participado en tres partidos, acumulando unos 246 minutos de juego, con un promedio cercano a 82 minutos por partido.

Durante esos encuentros, el colombiano no ha anotado goles ni ha registrado asistencias; su precisión en el pase ha sido del 83.34%, y ha sido amonestado una vez (sin tarjetas rojas).

En la liga portuguesa y competiciones nacionales, las estadísticas muestran que en la temporada 2025-26 con Benfica, Ríos promedia aproximadamente 2.7 partidos jugados (dato medio) y una tasa de pases completados cercana al 86.3%.

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Portugal

La tabla de posiciones de la Liga Portugal Betclic 2025-26 muestra al FC Porto liderando con 25 puntos tras 9 jornadas, gracias a 8 victorias y 1 empate, con una impresionante diferencia de goles de +19 (21 goles a favor y solo 2 en contra).

En segundo lugar aparece el Sporting CP con 22 puntos, logrados en 9 partidos con 7 victorias, 1 empate y 1 derrota, mostrando también un buen rendimiento ofensivo (+18 de diferencia de goles).

El SL Benfica ocupa la tercera plaza con 21 puntos (6 victorias y 3 empates), con un saldo de goles de 18 a favor y 4 en contra, lo que lo mantiene muy competitivo en la parte alta de la clasificación.

Por debajo del podio, el Gil Vicente FC aparece cuarto con 19 puntos y una diferencia de goles de +10. Mientras tanto, equipos como CD Tondela (17º con 5 puntos) y AVS Futebol (18º con apenas 1 punto) están en la zona de descenso.

Temas Relacionados

BenficaCopa de PortugalRichard RíosTondelaBragaColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: partido de pocas emociones en El Campín

Los dirigidos por Hernán Torres llegan obligados a ganar para seguir vivos en el camino a los cuadrangulares, lo mismo que el cuadro de Manizales, que apenas le lleva una unidad en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Once

Juan Pablo Montoya reveló que solo vio un partido en su vida “por obligación”: fue uno de los más importantes de la selección Colombia

El piloto colombiano reconoció no ser un gran fan del fútbol, y hasta confesó que dejó de ir a un mundial pese al deseo de su esposa, Connie Freydell

Juan Pablo Montoya reveló que

América de Cali habría desconocido a una de sus viejas figuras para no pagarle pensión: “No deja de ser triste”

Un recordado exfutbolista que fue campeón con los rojos denunció que el equipo Escarlata no ha querido colaborarle para la cotización de sus semanas pendientes, al igual que otros clubes

América de Cali habría desconocido

Santiago Mosquera dejó vivo a Santa Fe en la Liga BetPlay en Barranquilla: venció a Junior por 2-1 en la fecha 18

Gracias al golazo de Hugo Rodallega y la anotación al último minuto del extremo, el Cardenal llegó a 25 puntos y sueña con los cuadrangulares

Santiago Mosquera dejó vivo a

Arquera de la selección Colombia femenina fue nominada a la mejor guardameta del mundo en 2025

Katherine Tapia se ha ganado un lugar dentro de la nómina inicialista de la Tricolor, que lidera con tranquilidad la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Arquera de la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc atentaron

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

ENTRETENIMIENTO

Soda Stereo anunció su regreso

Soda Stereo anunció su regreso a Colombia con ‘Ecos’, su nuevo espectáculo: todo lo que debe saber

Karol G continúa estrechando lazos con la moda en su más reciente colaboración: así es la línea de ropa de ‘Tropicoqueta’

Conoce las 10 películas de Netflix más exitosas de Colombia esta semana

Christopher Carpentier hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: será clave en el primer reto del Top 8

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’, recibió un curioso regalo de su pareja: “Les juro que no estaba lista para esto…“

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Once

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: partido de pocas emociones en El Campín

Juan Pablo Montoya reveló que solo vio un partido en su vida “por obligación”: fue uno de los más importantes de la selección Colombia

América de Cali habría desconocido a una de sus viejas figuras para no pagarle pensión: “No deja de ser triste”

Santiago Mosquera dejó vivo a Santa Fe en la Liga BetPlay en Barranquilla: venció a Junior por 2-1 en la fecha 18

Arquera de la selección Colombia femenina fue nominada a la mejor guardameta del mundo en 2025