Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga

Luis Diaz anotó en la Copa Alemania ante el Colonia - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El destacado desempeño de Luis Díaz en el Bayern Múnich durante octubre captó la atención de la Bundesliga, que lo incluyó entre los nominados al premio al mejor jugador del mes, el 29 de octubre de 2025.

La liga alemana reconoció la rápida adaptación del extremo colombiano al equipo dirigido por Vincent Kompany, subrayando su impacto inmediato en el arranque de la temporada.

El colombiano también peleará por ser el mejor jugador del mes junto a sus compañeros en el Bayern Múnich: el francés Michael Olise y el alemán Joshua Kimmich - crédito @Bundesliga_DE / X

La nominación de Díaz lo coloca en competencia directa con sus compañeros de equipo Michael Olise y Joshua Kimmich, así como con Alejandro Grimaldo, del Bayer Leverkusen; Christoph Baumgartner, del RB Leipzig, y Jonathan Burkardt, del Eintracht Frankfurt.

La Bundesliga habilitó la votación a través de su página oficial, invitando a los aficionados a elegir al futbolista más destacado del mes.

Estos son los jugadores que compiten con el delantero colombiano:

Alejandro Grimaldo (España - Bayer Leverkusen - Defensor)

Christoph Baumgartner (Austria - Leipzig - Volante)

Michael Olise (Francia - Bayern Múnich - Delantero)

Luis Díaz (Colombia - Bayern Múnich - Delantero)

Joshua Kimmich (Alemania - Bayern Múnich - Volante)

Jonathan Burkardt (Alemania - Eintracht Frankfrurt - Delantero)

Durante octubre, Luis Díaz fue titular en los tres encuentros que el Bayern Múnich disputó en la Bundesliga. En el enfrentamiento contra el Eintracht Frankfurt, el colombiano anotó dos goles y brindó una asistencia, actuación que le valió el reconocimiento como ‘Jugador del Partido’. Además, su participación fue determinante en las victorias frente al Borussia Dortmund y el Borussia Mönchengladbach.

La web oficial de la Bundesliga resaltó que Díaz fue el jugador del Bayern Múnich con mayor cantidad de remates al arco durante el mes, además de haber estado presente en todos los partidos disputados por el club. En palabras recogidas por la liga alemana.

“Luis Díaz se ha adaptado perfectamente al FC Bayern Múnich. El mes pasado, el extremo, fichado del Liverpool, campeón de la Premier League, tuvo una actuación sobresaliente, especialmente en la victoria por 3-0 en Frankfurt, donde anotó dos goles, dio una asistencia y, en consecuencia, se alzó con el premio al ‘Jugador del Partido’. Díaz también marcó un gol en la Champions League y otro con la selección colombiana”.

La Bundesliga añadió que “Díaz también fue el jugador con más tiros a puerta con el Bayern de Múnich en octubre que Olise (doce), además de dar seis asistencias. Cabe destacar que el jugador de 28 años ha sido titular en todos los partidos oficiales de esta temporada, no solo en los últimos”.

Bayern Múnich tuvo un paso firme en la Copa de Alemania

Los "Gigantes de Baviera" se hicieron fuertes en la casa del Colonia y clasificaron a la siguiente fase de la Copa de Alemania - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El 29 de octubre de 2025, los “Gigantes de Baviera” se hicieron fuertes y aplastaron por 4-1 al Colonia.

Pese a que los “Rojos” perdían en el primer tiempo con el gol de Ragnar Ache al minuto 31, de cabeza, desde un tiro de esquina, Luis Díaz abrió la puerta para la remontada: al minuto 36 después de un buen pase de Konrad Laimer para Josip Stanišić, que remató al arco de Ron-Robert Zieler, dejando el rebote, situación que aprovechó Luis Díaz para colocar el 1-1.

En este instante, todo fue de los dirigidos por Vincent Kompany, ya que no pasaron dos minutos para irse en ventaja: al minuto 38, el inglés Harry Kane aprovechó su destreza con la pelota tras una gran asistencia del francés Michael Olise, y sacó un remate potente al palo de la mano derecha y colocar el 2-1.

Todo gracias a que el capitán Joshua Kimmich aprovechó para cobrar de riesgo un tiro libre en ataque.

Luego, al minuto 63 (segunda parte), un tiro de esquina le dio el doblete al Harry Kane y poner el 3-1 en el partido.

Finalmente, en una jugada rápida, Luis Díaz asistió al minuto 72 al francés Michael Olise, tocando la pelota de primera intención y dejando una pelota servida para el atacante y colocar el 4-1 final.