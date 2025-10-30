Deportes

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

El máximo ente del ciclismo nacional anunció que no realizará el Tour Colombia en 2026, por la imposibilidad de reunir los fondos requeridos para organizar la competencia bajo las normas internacionales

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

La carrera no se realizará
La carrera no se realizará por falta de recursos - crédito @tourcolombia2.1 / Instagram

La Federación Colombiana de Ciclismo anunció el 30 de octubre de 2025 que el Tour Colombia no se realizará en la temporada 2026 debido a la falta de recursos suficientes para organizar el evento bajo los estándares requeridos por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para competencias de categoría 2.1.

Según el comunicado oficial, la entidad, encabezada por Rubén Darío Galeano y el Comité Ejecutivo, realizó gestiones durante el año para asegurar la viabilidad financiera del evento, incluyendo acercamientos con empresas privadas y conglomerados económicos, pero los aportes confirmados no alcanzan para cubrir los costos estimados.

Dentro del mismo comunicado de
Dentro del mismo comunicado de prensa explicaron también el impacto económico que deja el evento - crédito @tourcolombia2.1 / Instagram

De acuerdo con la Federación Colombiana de Ciclismo, la organización del Tour Colombia requiere una inversión promedio superior a diez mil millones de pesos colombianos.

Los presupuestos consolidados de ediciones anteriores detallan gastos como alojamiento y alimentación para equipos Worldtour, Proteams, la Selección Colombia, personal técnico y de juzgamiento, prensa e invitados especiales, con un monto aproximado de 2.578 millones de pesos.

El transporte aéreo para los mismos grupos representa 1.383 millones de pesos, mientras que los excesos de equipaje suman 252 millones de pesos.

Otros rubros incluyen transporte y operación de vehículos (610 millones de pesos), transporte de carga (544 millones de pesos), servicios médicos (51 millones de pesos), logística general y seguridad vial (4.133 millones de pesos), personal de apoyo (275 millones de pesos), controles antidopaje (72 millones de pesos), indumentaria (124 millones de pesos), premiación, derechos UCI, seguros y acreditaciones (450 millones de pesos), y servicios audiovisuales y de prensa (221 millones de pesos).

El Tour Colombia ha contado en ediciones previas con la participación de equipos Worldtour, selecciones nacionales y escuadras continentales, así como una alta afluencia de público.

Según datos de la organización, el evento generó un beneficio económico cercano a los cuarenta mil millones de pesos en los departamentos sede y una audiencia televisiva superior a veinte millones de espectadores a través de transmisiones nacionales e internacionales.

La Federación Colombiana de Ciclismo informó que continuará las gestiones durante lo que resta de 2025 y a lo largo de 2026 para fortalecer alianzas institucionales, buscar nuevos patrocinadores y consolidar un modelo de sostenibilidad que permita el regreso del Tour Colombia al calendario internacional de la UCI.

