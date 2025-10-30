Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América pero el estadio no estará disponible

El estadio La Independencia de Tunja será el escenario con mayor altura a nivel del mar en la Liga Betplay 2024 con 2.822 metros - crédito Gobernación de Boyacá

Los cambios en el calendario del fútbol colombiano se oficializaron este jueves, luego de que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunciara el aplazamiento total de la fecha 19 de la Liga Betplay Dimayor II-2025.

La decisión responde a la imposibilidad de encontrar un estadio alterno para el duelo entre Boyacá Chicó y América de Cali, tras una resolución de la Comisión Local de Bogotá, según informó la entidad en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el documento, la Dimayor detalló que, a pesar de los “esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país, lo cual no fue posible”, se resolvió aplazar toda la jornada 19.

Además, se comunicó que las dos Semifinales Ida de la Copa BetPlay Dimayor 2025 se disputarán el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre, y el partido pendiente entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18, quedó programado para el 6 de noviembre.

Luis Ramos, objeto de deseo en América de Cali con miras al próximo año. - Crédito: Difusión

El nuevo calendario establece que la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 se jugará el 7, 8 y 9 de noviembre, mientras que la fecha 20 se realizará entre el 12 y el 13 de noviembre. La administración de la Dimayor señaló que próximamente anunciará “días y horarios de los cambios realizados”.

Más problemas para la Dimayor con el partido Boyacá Chicó vs. América de Cali

- crédito @s_arango23 / Instagram

“El Estadio de Tunja va a estar disponible solamente a partir del siete”, declaró Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, durante una entrevista en América en la Red. Esto obliga a un ajuste en la programación del partido pendiente de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025 entre Boyacá Chicó y América de Cali.

Pimentel aclaró que la notificación recibida por el club indica que, si bien el evento que ocupa el escenario termina el cinco de noviembre, el seis se requiere para desmontar todas las graderías y estructuras utilizadas durante los conciertos realizados en la cancha de Tunja. “El seis lo requieren para hacer todo el levantamiento, pues de las gradas, de todo el material y todas las estructuras de los conciertos que tienen en la cancha”, explicó el dirigente.

A raíz de esta situación, el presidente de Boyacá Chicó enfatizó que el cambio en el cronograma será menor frente a las fechas inicialmente contempladas. “Creo que ya es menor, ya simplemente sería uno o dos días”, indicó.

La programación de este partido ha estado rodeada de inconvenientes logísticos debido a la ocupación del estadio, lo que ha generado incertidumbre sobre la realización del encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali. Según estima Pimentel, la reprogramación podría darse “entre siete u ocho”.

La fecha pendiente corresponde a la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2025, un duelo crucial tanto para Boyacá Chicó como para América de Cali, quienes aguardan la confirmación oficial sobre la nueva fecha y hora del compromiso.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Medellín: 34 puntos / +15 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 34 puntos / +8 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Junior FC: 31 puntos / +9 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Alianza FC: 26 puntos / +1 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.