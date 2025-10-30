Deportes

Chelsea vuelve a tener un colombiano en sus filas: este es el jugador que integrará al equipo campeón del mundo

Los Blues, que son de los clubes más poderosos en la actualidad, firmaron contrato con una joven promesa que también se encuentra en el radar de la selección Tricolor

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Chelsea es el actual campeón
Chelsea es el actual campeón de la Conference League y nada menos que del Mundial de Clubes 2025 - crédito Matt Slocum/AP Foto

La Premier League ha tenido varios jugadores colombianos en sus clubes, algunos de ellos hicieron historia como Faustino Asprilla, Hugo Rodallega o Luis Díaz, este último fue el primer colombiano en salir campeón y figura del certamen con el Liverpool en la temporada 2024/2025.

Se les sumaría ahora una joven promesa del fútbol cafetero que firmó contrato con el Chelsea, considerado de los conjuntos más reconocidos y poderosos del planeta, además de que viene de salir campeón en la Conference League y el Mundial de Clubes 2025, que se realizó en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber cuándo será el debut del colombiano con el cuadro londinense, pues el primer paso es ganarse la confianza del técnico Enzo Maresca y quedarse con un puesto entre los titulares, lo que parece ser un camino complicado y que tomaría un tiempo en la actual campaña, en la que pelea por el título de la Premier.

Un colombiano en el Chelsea

En los últimos años, se volvió común ver a varios cafeteros en clubes de alta importancia, lo que demuestra su calidad y experiencia para integrar plantillas de primer nivel y hacer historia en instituciones con títulos y altas posibilidades de salir campeón en la temporada.

Se trata de Freddy Bernal, un futbolista poco conocido en Colombia, pero que empezó a ganar importancia en los últimos meses porque su rendimiento le permitió llegar a una de las escuadras con más reconocimiento a nivel mundial, por la que pasaron estrellas como Didier Drogba.

Freddy Bernal firmando su nuevo
Freddy Bernal firmando su nuevo contrato con el Chelsea, ascendiendo a la plantilla profesional - crédito @freddy__bernal/Instagram

El jugador es un portero que nació en 2002, tiene 17 años y toda su corta carrera la ha hecho con los Blues, desde las divisiones inferiores y destacando en cada compromiso de las categorías sub-18, sub-19 y hasta hace poco en la sub-21, en esta última midiéndose con deportistas que también se perfilan para el profesionalismo.

Bernal firmó contrato con el Chelsea hasta 2028, siendo una nueva alternativa en la portería para el técnico italiano Enzo Maresca y en la que competirá por la titularidad con Robert Sánchez, el actual dueño de la posición en el club para esta temporada, Filip Jorgensen y Gaga Slonina.

Freddy Bernal ha hecho su
Freddy Bernal ha hecho su carrera con el Chelsea, subiendo de categoría y ahora quiere figurar como profesional - crédito @freddy__bernal/Instagram

Finalmente, en lo que va de la actual campaña con el equipo sub-21, el portero acumula ocho partidos, cinco en la liga para menores de 18 años y tres en la Uefa Youth League, que es similar a la Champions League en las categorías juveniles, por lo que cuenta con experiencia internacional.

Selección Colombia lo tendría en cuenta

Una de las novedades en la selección Colombia sub-20 fue la inclusión de Alexei Rojas, un portero con ascendencia colombiana y rusa, nacido en Inglaterra y que eligió a la Tricolor para representar sus colores, incluso disputando un partido en el Sudamericano de Venezuela y después ser convocado para el Mundial de Chile, donde fue tercero en el podio.

Freddy Bernal sería la nueva sorpresa la selección nacional para sus categorías juveniles, en la que tendría que empezar desde la división sub-20 e iniciar el proceso de cara a 2027, cuando se juegue el Sudamericano y el Mundial juvenil de ese año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Alexéi Rojas, portero del Arsenal
Alexéi Rojas, portero del Arsenal recibiendo la medalla de bronce en el Mundial Sub-20 de Chile con la selección Colombia - crédito @alexeirojas1/Instagram

Sumado a eso, el portero ya tiene trabajo con el equipo de Inglaterra, representando al país británico en algunos compromisos amistosos en 2025, así que la Federación Colombiana de Fútbol debe acelerar para asegurar a una joven promesa del arco para los próximos años.

Cabe recordar que el caso de Christian Mosquera es parecido al de Bernal, pues nació en España y tuvo la opción de representar a la Tricolor, pero por desgracia no ha recibido el llamado y cuenta con la oportunidad de La Roja en sus manos.

Temas Relacionados

ChelseaFreddy BernalFreddy Bernal ChelseaColombianos en el ChelseaSelección ColombiaFreddy Bernal ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

El conjunto Albiazul busca perfilar una nómina competitiva de cara a la próxima temporada, en la que tienen la chance de disputar la Copa Sudamericana si terminan bien el 2025

Tras la eliminación, Millonarios podría

Las historias de Maradona en Colombia: del mejor gol hasta la tentación del dinero con el cartel de Cali

Aunque disputó una cantidad mínima de partidos en el país cafetero, el “10″ protagonizó varias historias ligadas con esta nación

Las historias de Maradona en

Barras bravas de Atlético Nacional fueron paradas en seco en Villavicencio: más de 100 armas les fueron decomisadas

La secretaría de Gobierno Municipal adelantó un operativo ante la alta afluencia de hinchas verdolagas para ver el partido en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé ante Llaneros

Barras bravas de Atlético Nacional

Hernán Torres definió su futuro como técnico de Millonarios: esto pasará después de la eliminación en Liga BetPlay

El entrenador dio la cara después del empate contra Once Caldas por 0-0, en el que la plantilla sufrió muchas críticas por el nivel del segundo semestre de 2025

Hernán Torres definió su futuro

James Rodríguez podria regresar a Europa: el colombiano llegaría gratis a liga top del viejo continente

El alto salario y la mala campaña del Club León en el 2025 hacen insostenible la presencia del volante colombiano en la Fiera por un año más, mientras varias ligas sondean sus pretensiones económicas

James Rodríguez podria regresar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

ENTRETENIMIENTO

Shakira sumará a la Filarmónica

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100, estas son las primeras cien canciones más escuchadas en el país: Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez aclaró cómo fue la relación con su ex, que está en la cárcel, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Tras la eliminación, Millonarios podría

Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

Las historias de Maradona en Colombia: del mejor gol hasta la tentación del dinero con el cartel de Cali

Barras bravas de Atlético Nacional fueron paradas en seco en Villavicencio: más de 100 armas les fueron decomisadas

Hugo Rodallega tuvo cruce con periodista en redes sociales tras golazo de chilena frente a Junior: “Son mis datos”

Hernán Torres definió su futuro como técnico de Millonarios: esto pasará después de la eliminación en Liga BetPlay