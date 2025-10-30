Chelsea vuelve a tener un colombiano en sus filas: este es el jugador que integrará al equipo campeón del mundo

Chelsea es el actual campeón de la Conference League y nada menos que del Mundial de Clubes 2025 - crédito Matt Slocum/AP Foto

La Premier League ha tenido varios jugadores colombianos en sus clubes, algunos de ellos hicieron historia como Faustino Asprilla, Hugo Rodallega o Luis Díaz, este último fue el primer colombiano en salir campeón y figura del certamen con el Liverpool en la temporada 2024/2025.

Se les sumaría ahora una joven promesa del fútbol cafetero que firmó contrato con el Chelsea, considerado de los conjuntos más reconocidos y poderosos del planeta, además de que viene de salir campeón en la Conference League y el Mundial de Clubes 2025, que se realizó en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber cuándo será el debut del colombiano con el cuadro londinense, pues el primer paso es ganarse la confianza del técnico Enzo Maresca y quedarse con un puesto entre los titulares, lo que parece ser un camino complicado y que tomaría un tiempo en la actual campaña, en la que pelea por el título de la Premier.

Un colombiano en el Chelsea

En los últimos años, se volvió común ver a varios cafeteros en clubes de alta importancia, lo que demuestra su calidad y experiencia para integrar plantillas de primer nivel y hacer historia en instituciones con títulos y altas posibilidades de salir campeón en la temporada.

Se trata de Freddy Bernal, un futbolista poco conocido en Colombia, pero que empezó a ganar importancia en los últimos meses porque su rendimiento le permitió llegar a una de las escuadras con más reconocimiento a nivel mundial, por la que pasaron estrellas como Didier Drogba.

Freddy Bernal firmando su nuevo contrato con el Chelsea, ascendiendo a la plantilla profesional - crédito @freddy__bernal/Instagram

El jugador es un portero que nació en 2002, tiene 17 años y toda su corta carrera la ha hecho con los Blues, desde las divisiones inferiores y destacando en cada compromiso de las categorías sub-18, sub-19 y hasta hace poco en la sub-21, en esta última midiéndose con deportistas que también se perfilan para el profesionalismo.

Bernal firmó contrato con el Chelsea hasta 2028, siendo una nueva alternativa en la portería para el técnico italiano Enzo Maresca y en la que competirá por la titularidad con Robert Sánchez, el actual dueño de la posición en el club para esta temporada, Filip Jorgensen y Gaga Slonina.

Freddy Bernal ha hecho su carrera con el Chelsea, subiendo de categoría y ahora quiere figurar como profesional - crédito @freddy__bernal/Instagram

Finalmente, en lo que va de la actual campaña con el equipo sub-21, el portero acumula ocho partidos, cinco en la liga para menores de 18 años y tres en la Uefa Youth League, que es similar a la Champions League en las categorías juveniles, por lo que cuenta con experiencia internacional.

Selección Colombia lo tendría en cuenta

Una de las novedades en la selección Colombia sub-20 fue la inclusión de Alexei Rojas, un portero con ascendencia colombiana y rusa, nacido en Inglaterra y que eligió a la Tricolor para representar sus colores, incluso disputando un partido en el Sudamericano de Venezuela y después ser convocado para el Mundial de Chile, donde fue tercero en el podio.

Freddy Bernal sería la nueva sorpresa la selección nacional para sus categorías juveniles, en la que tendría que empezar desde la división sub-20 e iniciar el proceso de cara a 2027, cuando se juegue el Sudamericano y el Mundial juvenil de ese año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Alexéi Rojas, portero del Arsenal recibiendo la medalla de bronce en el Mundial Sub-20 de Chile con la selección Colombia - crédito @alexeirojas1/Instagram

Sumado a eso, el portero ya tiene trabajo con el equipo de Inglaterra, representando al país británico en algunos compromisos amistosos en 2025, así que la Federación Colombiana de Fútbol debe acelerar para asegurar a una joven promesa del arco para los próximos años.

Cabe recordar que el caso de Christian Mosquera es parecido al de Bernal, pues nació en España y tuvo la opción de representar a la Tricolor, pero por desgracia no ha recibido el llamado y cuenta con la oportunidad de La Roja en sus manos.