Lanús vs. Universidad de Chile: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Sudamericana

Lanús quiere ratificar su paso a la gran final de la Copa Sudamericana, y volverla a ganar después de 12 años - crédito Jonnathan Oyarzun / Photosport

El fútbol sudamericano comienza a entrar en su recta final, y el 28 de octubre de 2025 ya se conoció el primer finalista de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro dirigido por Jorge Sampaoli venció con jerarquía 3-1 a Independiente del Valle, en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte, y se instaló en el partido decisivo que se jugará en Asunción, de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla.

Ahora, el turno será de Lanús de Argentina y Universidad de Chile, que en la semana anterior jugaron un auténtico partidazo en el estadio Nacional de Santiago, que quedó empatado a dos goles.

El Granate y la “U” se verán las caras en Buenos Aires en un mano a mano por el cupo a la gran final

Rodrigo Castillo al anotar el primer gol en el empate ante Universidad de Chile - crédito Andres Pina / Photosport

El partido se jugará el 30 de octubre de 2025 en el estadio Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN, Disney Plus (planes estándar y premium), en Dsports y en la aplicación de Dgo.

El árbitro del encuentro será el venezolano Alexis Herrera.

Ficha del partido

Lanús vs. Universidad de Chile

Fecha: 30 de octubre de 2025

Estadio: Néstor Diaz Pérez de Buenos Aires

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Espn, Disney Plus (planes estándar y premium), en Dsports y de la aplicación de Dgo.

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Lanús

Universidad de Chile's Argentine forward #09 Leandro Fernandez argues with Brazilian referee Anderson Daronco during the Copa Sudamericana semifinal first leg football match between Chile's Universidad de Chile and Argentina's Lanus at the Nacional Julio Martinez Pradanos stadium in Santiago on October 23, 2025. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Lanús no tuvo acción en el campeonato argentino durante el fin de semana, por lo que llegará a dicho partido con días de recuperación para sellar su pase a la gran final, situación que no ocurre hace 12 años, cuando venció al Ponte Petra de Brasil en la final de la Copa Sudamericana 2013.

El cuadro “Granate” (como es conocido Lanús a nivel popular), ganaba el partido ante la “U” por 2-0, con el doblete de Rodrigo Castillo al minuto 25 y 29 de partido.

Pero en la segunda mitad, los locales reaccionaron y alcanzaron a dejar equilibrada la llave para que todo se defina en Buenos Aires.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos el cuadro local:

23 de octubre de 2025 - Copa Sudamericana: Universidad de Chile 2-2 Lanús

17 de octubre de 2025 - Liga Profesional de Argentina: Lanús 2-0 Godoy Cruz

12 de octubre de 2025 - Liga Profesional de Argentina: Independiente 0-2 Lanús

4 de octubre de 2025 - Liga Profesional de Argentina: Lanús 2-1 San Lorenzo

28 de septiembre de 2025 - Liga Profesional de Argentina: Instituto de Córdoba 0-0 Lanús

Universidad de Chile

El momento cuando Charles Aránguiz empata el partido - crédito Esteban Félix / AP Foto

Por los lados de la Universidad de Chile, su presente viene cayendo en una irregularidad importante.

En su última salida, después de empatar el partido ante Lanús, cayó en el clásico de las universidades en Chile, frente a la Universidad Católica por 1-0, el 26 de octubre de 2025.

El gol de Alfred Canales al minuto 72 para los “Cruzados” (apodo por el cual se conoce a la Universidad Católica), dejó a los azules con desmotivación de cara al duelo ante Lanús, ya que sumaban seis encuentros sin conocer la derrota en la previa a este juego.

No obstante, la motivación para los dirigidos por Gustavo Álvarez pasará por lograr el empate después de un marcador adverso por 2-0 ante los argentinos, gracias a los goles del argentino Lucas Di Yorio al minuto 63, y el tiro penal que convirtió el histórico volante chileno, Charles Aránguiz al minuto 90+9.

A continuación, así viene la “U” en sus últimos cinco partidos:

26 de octubre de 2025 - Liga de Chile: Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile

23 de octubre de 2025 - Copa Sudamericana: Universidad de Chile 2-2 Lanús

13 de octubre de 2025 - Liga de Chile: Universidad de Chile 2-1 Palestino

28 de septiembre de 2025 - Liga de Chile: La Serena 1-1 Universidad de Chile

25 de septiembre de 2025 - Copa Sudamericana: Universidad de Chile 2-1 Alianza Lima