Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

El colombiano indicó que de haber racismo, en Argentina no triunfarían tantos cafeteros - crédito Shutterstock

En los últimos años, la FIFA ha implementado varias campañas para terminar con el racismo en el fútbol; sin embargo, esto no ha evitado que jugadores profesionales sigan denunciando haber sido víctimas de este tipo de comportamientos indebidos por parte de colegas o aficionados.

Por ejemplo, en Colombia fue noticia nacional que en el primer semestre de 2025 un jugador del Deportivo Pereira intentó retirarse del terreno de juego tras haber sido, presuntamente, insultado de manera racial por uno de sus rivales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de la denuncia, la Dimayor no inició una investigación en contra del señalado, que siguió jugando sin ningún tipo de sanción, provocando que agrupaciones raciales rechazaran lo registrado.

El colombiano afirmó que el racismo está más presente en su país - crédito @LaMaquina/YouTube

Buscando concientizar al respecto, este fue uno de los temas más hablados por el defensor Eder Álvarez Balanta, que protagonizó uno de los episodios del pódcast del creador de contenido Richard Ángulo, conocido popularmente como La Máquina.

“Yo siempre he dicho que más racismo he sentido aquí en Colombia que en Argentina, se siente más. En Argentina, yo, por fuera del fútbol, nunca sentí racismo”, respondió el jugador del América de Cali sobre las situaciones negativas que ha vivido en un terreno de juego.

Balanta, que disputó varias temporadas en River Plate, reconoció que en los partidos hay insultos de todo tipo, pero en su formación aprendió que se trata de una estrategia de algunos atacantes para provocar que reaccione de manera violenta.

“Obviamente, en el fútbol uno entiende que por el folclore y un montón de cosas, hay cosas que se dicen, son dichos racistas, pero es lo mismo que insultar a la mamá con vulgaridades, es una estrategia que siempre se han utilizado en el fútbol para desestabilizar”.

Balanta recordó lo que sintió tras ser ovacionado por los hinchas de River Plate - crédito @LaMaquina/YouTube

En ese sentido, Álvarez Balanta indicó que se trata de algo que habitualmente se registra en un terreno de juego, y aunque aclaró que no debería de ser normalizado, en Colombia se replican los insultos racistas en la mayoría de encuentros.

“El racismo siempre ha existido, uno va a poner una línea del límite del respeto y son cosas que no se deben decir nunca, pero al final siempre pasa”.

Para marcar la diferencia entre ambas naciones, el nacido en Bogotá indicó que en Argentina no sufrió insultos de esa índole por parte de los hinchas rivales, que siempre le mostraron respeto en los estadios y en la calle.

“Es bastante fuerte, tuve suerte de que a mí en la calle los hinchas de Boca siempre me saludaron bien, nunca tuve ningún episodio fuerte allá”.

El colombiano reveló que el cariño de la hinchada de River Plate lo hizo firmar con un club de Suiza - crédito Conmebol

Álvarez Balanta recordó que al ser canterano de River Plate fue testigo del cariño que pueden tener los hinchas por los futbolistas, asegurando que el éxito de sus connacionales en Argentina es una muestra del poco racismo que hay en esa nación.

“Si el argentino fuera racista al colombiano no estaría tan bien, más allá de lo que hiciera lo pondrían abajo. Ellos en ese sentido al colombiano lo aceptan bastante bien. La gente corea el nombre, me paso a mí, en el tercer partido me estaban gritando”.

De hecho, el defensor reveló que el cariño de los fanáticos en Buenos Aires lo terminó afectando, provocando que decidiera firmar con Basilea, en donde pudo vivir en un contexto en el que el fútbol no es la prioridad de los locales.

“Tuve un periodo en el que tuve fobia por la gente, es porque yo pase de caminar del estadio a mi casa, en 15 minutos, a demorarme una hora porque mucha gente me paraba, era otro nivel. En Suiza se interesan en el fútbol cuando están en el estadio, salen y se meten a su mundo. Uno puede ir a comer a restaurantes y nadie dice nada. En River a mí me costó mucho asimilar eso”.