Exjugador de Santa Fe dio aval para que vuelvan a contratar a Pablo Peirano: “Tiene muy buen manejo de grupo”

El uruguayo acaba de ser despedido de Nacional, en su país, en donde fue subcampeón en el primer semestre

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Pablo Peirano es una de
Pablo Peirano es una de las opciones que maneja la dirigencia de Santa Fe para comandar al equipo en 2026 - crédito Colprensa

Tras ganar la Liga BetPlay en la mitad del año, Independiente Santa Fe ha protagonizado varios contratiempos, comenzando con la salida del entrenador Jorge Bava.

A pesar de que era querido por los hinchas y tenía contrato vigente hasta diciembre de 2025, Bava decidió aceptar una oferta de Cerro Porteño en Paraguay, abandonando la escuadra Cardenal en la mitad del torneo finalización.

Debido al poco tiempo que tenían para buscar un nuevo técnico, la directiva de Santa Fe, encabezada por Eduardo Méndez, decidió dejar en el cargo al director deportivo, Francisco López.

El impulso inicial de “La Pachoneta” terminó luego de dos fechas, puesto que en la actualidad Santa Fe está fuera del grupo de los ocho y necesita ganar los tres partidos restantes del semestre para poder clasificar a los cuadrangulares.

El Cardenal no ha ganado
El Cardenal no ha ganado ningún partido durante octubre de 2025 - crédito Colprensa

La crisis deportiva en el equipo bogotano ha hecho que se especule sobre los nombres más sonados para llegar a la dirección técnica en 2026, en el que tendrá que afrontar la Copa Libertadores como Colombia uno.

Precisamente, el último entrenador que dirigió a Santa Fe en esta competencia es una de las opciones, se trata de Pablo Peirano, que fue despedido de Nacional, en Uruguay, y actualmente se encuentra sin equipo.

La final perdida ante Atlético Bucaramanga y haber sido eliminado de la Libertadores en primera ronda, ha provocado que un sector de la hinchada rechace la posible llegada de Peirano, que ha recibido elogios por parte de los jugadores que tuvo en su momento en Bogotá.

Uno de ellos fue Facundo Agüero, zaguero central argentino que estuvo junto a Pablo Peirano en 2024 en Santa Fe, que en diálogo con el VBar Caracol resaltó varios aspectos de su experiencia en Bogotá.

“Extraño la gente, el cariño de la gente, el cariño de la gente se hizo sentir porque acompañaban muchísimo, los resultados acompañaron, tuvimos un buen semestre, el balance fue positivo”.

Facundo Agüero elogió el estilo
Facundo Agüero elogió el estilo de juego que busca Pablo Peirano en sus equipos - crédito Colprensa

Al hablar de Peirano, el argentino llenó de elogios al estratega, del que anticipó que tendrá buenos resultados en caso de que la dirigencia del Cardenal decida contratarlo de nuevo.

Es muy buen técnico, me encanta su manera de ser, de transmitir el fútbol. Lo hizo muy bien en Santa Fe, tiene buen manejo de grupo, tiene buenos pensamientos tácticos, es un técnico bastante completo, que le puede hacer muy bien a Santa Fe, él los conoce muy bien y va a tener una gran experiencia si se le da de nuevo”.

Sobre la final perdida con Atlético Bucaramanga, Agüero, que no participó de la definición por un problema muscular, afirmó que el Cardenal no fue campeón en esa ocasión por un factor de suerte.

“Una lástima, me lesioné arrancando los cuadrangulares, volví apurado con Tolima y me resentí de la lesión y me perdí las dos finales. Lo hicieron de buena manera, los penales son suerte”.

Así le fue a Pablo Peirano en su primer paso por Santa Fe

El uruguayo salió de Santa
El uruguayo salió de Santa Fe hace menos de nueve meses - crédito Colprensa

Antes de ser contratado en octubre de 2023, Peirano había sido asistente técnico de Gerardo Pelusso en Santa Fe, cuando el león se consagró en la Copa Sudamericana de 2016.

Durante el primer semestre de 2024 el uruguayo tuvo resultados positivos y aunque no fue campeón del fútbol colombiano, la hinchada respaldó su proceso por el estilo de juego que mostró.

El panorama cambió en febrero de 2025 cuando Santa Fe fue eliminado por Deportes Iquique de Chile en la Copa Libertadores, provocando que Peirano fuera despedido, en esa ocasión su lugar fue ocupado por Francisco López y semanas más tarde se confirmó la llegada de Jorge Bava.

En Independiente Santa Fe, Pablo Peirano dirigió 70 partidos, de los que ganó 29, empató 20 y perdió 21, dejando un 50% de rendimiento.

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

El colombiano fue confirmado entre los inicialistas para el choque ante los Reds, en el que destaca la ausencia de Mohamed Salah

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal

EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: Luis Díaz es titular con el conjunto Bávaro en la Copa de Alemania

El atacante colombiano será de la partida en el duelo que se jugará en el RheinEnergieStadion de Colonia, en territorio germano

EN VIVO Colonia vs. Bayern

Colonia vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de la segunda ronda de la Copa de Alemania

El jugador colombiano fue titular en el partido de la primera ronda ante Wehen Wiesbaden, cuando el conjunto bávaro se impuso 3-2 y Díaz disputó los noventa minutos

Colonia vs. Bayern Múnich: hora

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos 2025: golean a la Tricolor en los octavos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen en territorio africano

Colombia vs. Japón EN VIVO,

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Los dirigidos por Hernán Torres llegan obligados a ganar para seguir vivos en el camino a los cuadrangulares, lo mismo que el cuadro de Manizales, que apenas le lleva una unidad en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Once
