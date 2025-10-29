Deportes

Esta sería la verdadera razón por la que Rafael Dudamel no llegaría a Independiente Santa Fe: el motivo se remonta a 2024

El entrenador venezolano es uno de los apuntados por la hinchada Cardenal para asumir en el banquillo, de cara a lo que será la participación en la Copa Libertadores 2026

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Rafael Dudamel le ganó una
Rafael Dudamel le ganó una final a Santa Fe en junio de 2024- crédito Vizzorimage

La salida de Jorge Bava del banquillo de Independiente Santa Fe, que generó que Francisco López asumiera en el banquillo Cardenal, ha generado una ola de especulaciones y expectativas entre la afición bogotana, especialmente en torno a la figura de Rafael Dudamel.

El nombre del técnico venezolano, con pasado como arquero del club, surgió de inmediato como uno de los principales candidatos para asumir el cargo luego de lo que fue su renuncia como entrenador del Deportivo Pereira, en medio de la crisis económica que viven los matecañas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, la decisión de la directiva Cardenal de no contar con Dudamel ha dado lugar a versiones encontradas sobre los motivos de su descarte.

Y es que la seguidilla de malos resultados de Independiente Santa Fe al mando de Francisco López, marcada por la presión de la hinchada y la necesidad de encontrar un entrenador capaz de devolverle identidad y competitividad al equipo, ha puesto el nombre del venezolano dentro de los máximos candidatos.

El club capitalino, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, afronta así el reto de reconstruirse tras un ciclo que no ha cumplido con las expectativas deportivas.

Francisco López ha sido blanco
Francisco López ha sido blanco de críticas por la hinchada de Santa Fe-crédito @juandiosorio7/X

En este contexto, la posibilidad de que Dudamel regresara a Santa Fe como director técnico cobró fuerza, alimentada por el interés público que el venezolano manifestó en su momento.

El vínculo del director técnico con la institución, donde disputó 89 partidos como arquero, reforzaba la idea de un posible retorno. Sin embargo, la directiva habría optado por no avanzar en esa dirección, lo que abrió paso a diversas interpretaciones sobre las razones detrás de la decisión.

Según explicó el periodista Gabriel Meluk, el principal motivo para descartar a Dudamel no estuvo relacionado con aspectos económicos ni afinidades personales, sino con un incidente registrado durante la final del primer semestre de 2024, en la que Atlético Bucaramanga se impuso a Santa Fe.

Meluk afirmó que “Rafael Dudamel no es opción para Santa Fe, pues por la final entre Santa Fe y B/manga de junio del 2024, el DT venezolano del B/manga habría tratado mal a la delegación de Santa Fe durante el partido de ida”.

Este sería el motivo por
Este sería el motivo por el que Dudamel no llega a Santa Fe- crédito @MelukLeCuenta/X

Esta situación habría generado un rechazo en la dirigencia, encabezada por Eduardo Méndez, que consideró que el comportamiento del técnico venezolano dejó una impresión negativa en un momento clave para el club.

Frente a ello, es importante mencionar que Rafael Dudamel había ofrecido una versión distinta en declaraciones a Caracol Radio en abril del presente año.

El entrenador negó que hubiese existido un acercamiento real con la directiva de Santa Fe y atribuyó la decisión de no contratarlo a factores internos del club.

Dudamel sostuvo que la elección respondió a “gustos, proyección, amigos y quienes aconsejan” dentro de la dirigencia, descartando que su comportamiento en la mencionada final haya sido determinante.

Mientras tanto, la decisión de la directiva de Santa Fe de no avanzar en la contratación de Dudamel ha dejado al club en una encrucijada, en medio de la búsqueda de un perfil que logre satisfacer las expectativas deportivas y emocionales de la afición.

Rafael Dudamel dejó de ser
Rafael Dudamel dejó de ser el técnico del Deportivo Pereira- crédito Colprensa

Cómo ha sido la trayectoria de Rafael Dudamel como técnico

Rafael Dudamel inició su carrera técnica tras colgar los guantes, primero dirigiendo al Estudiantes de Mérida en 2010 y posteriormente ocupando cargos en divisiones menores de la selección venezolana, como la sub-17 y sub-20. Con la sub-20, el venzolano logró llevar a Venezuela a la final del Mundial de esa categoría en 2017, lo que generó gran reconocimiento internacional.

En 2016, Dudamel fue nombrado entrenador de la selección mayor de Venezuela, donde su gestión se caracterizó por buscar un orden táctico más rígido y una mayor presencia internacional, aunque sin lograr clasificar a un mundial.

Luego, el venezolano dio el salto al fútbol de clubes, trabajando en equipos como Atlético Mineiro (Brasil), Universidad de Chile, y en Colombia donde dirigió al Deportivo Cali, con el que consiguió su primer título importante en diciembre de 2021.

Más recientemente, el DT ha continuado su trayectoria en Colombia con el Atlético Bucaramanga y el Deportivo Pereira, lo que lo consolida como un técnico con experiencia tanto en selecciones como en clubes en varios países.

Temas Relacionados

Independiente Santa FeRafael DudamelJorge BavaAtlético BucaramangaFútbol colombianoGabriel MelukColombia-Deportes

Más Noticias

Fuerte cruce entre los técnicos de Envigado y Águilas Doradas: “No me trate mal a un jugador”

Jonathan Risueño y Andrés Orozco entraron en discusión por las acusaciones del timonel del cuadro de Rionegro, con respecto al tiempo perdido durante el duelo que ganó por 1-0

Fuerte cruce entre los técnicos

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II: formaciones confirmadas en el Metropolitano

Mientras los rojiblancos le apuntan al liderato y buscar la cabeza de serie en los cuadrangulares, los bogotanos necesitan los tres puntos para aspirar a la clasificación

Junior vs. Santa Fe EN

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Los dirigidos por Hernán Torres llegan obligados a ganar para seguir vivos en el camino a los cuadrangulares, lo mismo que el cuadro de Manizales, que apenas le lleva una unidad en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Once

Crystal Palace le propinó una goleada a Liverpool en la EFL Cup: Daniel Muñoz fue titular y Lerma entró en el segundo tiempo

Sin Mohamed Salah en los Reds, el equipo londinense se impuso por 3-0 con doblete de Sarr y un gol de Yeremy Pino

Crystal Palace le propinó una

La prensa en León arremetió contra James Rodríguez en medio de la crisis deportiva del club: “Eres uno más”

En México confirmaron que el contrato del colombiano no será renovado después de que termine la Liga MX

La prensa en León arremetió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc atentaron

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

ENTRETENIMIENTO

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’,

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’, recibió un curioso regalo de su pareja: “Les juro que no estaba lista para esto…“

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron cruce de declaraciones en redes sociales: “Le pudo más su ‘ellas no pueden estar mejor que yo’”

Ex de Nanpa Básico, aspirante a ‘La casa de los famosos’, reveló crudos detalles sobre lo que habría pasado con el cantante antes de su separación

Rafaella Chávez, hija de Marbelle respondió a acusaciones de haberse metido en una relación: “He guardado silencio por respeto”

Deportes

Fuerte cruce entre los técnicos

Fuerte cruce entre los técnicos de Envigado y Águilas Doradas: “No me trate mal a un jugador”

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II: formaciones confirmadas en el Metropolitano

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Crystal Palace le propinó una goleada a Liverpool en la EFL Cup: Daniel Muñoz fue titular y Lerma entró en el segundo tiempo

La prensa en León arremetió contra James Rodríguez en medio de la crisis deportiva del club: “Eres uno más”