Ídolo de Millonarios David Mackalister Silva reveló la dura petición que le hizo su hijo durante su lesión: “Que me retire”

El mediocampista superó una compleja lesión y su reintegró al plantel, le ha recuperado el optimismo y compromiso en la antesala de tres duelos cruciales, ante Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El cuadro azul volvió a ganar el clásico ante su rival de patio, y uno de los ídolos volvió a ver minutos en el partido más importante de Bogotá - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El 25 de octubre de 2025, Millonarios ganó con un gol agónico de Cristian Cañozales a Independiente Santa Fe, y revivió sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

Además de la victoria en el clásico capitalino, también tuvo una buena noticia deportiva: después de ocho meses y 15 días (256 días en total), el volante, ídolo y capitán de Millonarios David Mackalister Silva regresó a disputar minutos con la camiseta del “Embajador”.

El regreso fue emotivo para el campeón con Millonarios de la Liga Betplay en 2017 ante Santa Fe y en 2023 ante Nacional, ya que después de su emotivo regreso, Silva reveló varias situaciones que vivió durante su ausencia.

David Mackalister jugó todo el partido ante Independiente Santa Fe - crédito Lina Gasca - Colprensa

El 27 de octubre de 2025, en diálogo con Blog deportivo de Blu Radio, Mackalister Silva mostró su satisfacción por volver a la competencia, subrayando la importancia de este momento en su carrera.

La verdad muy feliz, feliz del hecho de haber vuelto, del hecho de poder volver a jugar”, expresó el futbolista.

Allí reconoció que, a pesar de las adversidades recientes, está disfrutando cada instante en el campo.

Reflexionando sobre el valor de su profesión, admitió que a menudo se da por sentado lo que se convierte en rutina, y solo cuando se enfrenta la posibilidad de perderlo se comprende su verdadero significado.

Y cuando nos lo quitan o lo vemos lejos, de verdad que sentimos que no hemos valorado lo suficiente”, confesó Silva.

También habló sobre el tema del retiro, y allí el capitán compartió una experiencia íntima con su hijo Lucas, de 13 años, testigo de los desafíos que ha enfrentado su padre.

“Cuento una infidencia con Lucas, que es mi hijo de la mitad (…) Estábamos hablando ahí en la habitación mi esposa y yo y, ellos estaban ahí y él de la nada llega y dice: ‘No, papá, yo he estado pensando mucho y la verdad si tú de aquí a diciembre no estás bien, por favor retírate’”, recordó el jugador.

Para Mackalister Silva, estas palabras reflejan el cariño y la preocupación de su familia, que, aunque ha disfrutado del fútbol, comprende que la salud debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.

Han sabido entender que es una profesión y que la salud siempre tiene que estar por encima de todo”.

La visión de Mackalister Silva sobre la clasificación de Millonarios al grupo de los 8

Jugadores de Millonarios celebran el gol contra Independiente Santa Fe en la última jugada - crédito Lina Gasca/Colprensa

En el plano deportivo, Millonarios atraviesa una fase de presión significativa, ubicándose en la posición 13 con 21 puntos y la obligación de sumar en los próximos compromisos para aspirar a la clasificación. El equipo debe enfrentar a Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó en lo que el propio Silva describió como “tres finales”. Consultado sobre la capacidad del club para revertir la situación, el capitán fue contundente:

Claro que sí. Nosotros creemos, digo nosotros, porque es todo lo que representa Millonarios y lo que encierra, que estamos seguros que si afrontamos de la manera que se necesitan afrontar, logramos clasificar”, aseguró.

  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos - 17 partidos jugados)- (diferencia de gol de +16)
  2. Atlético Nacional: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +11)
  3. Independiente Medellín: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  4. Junior FC: 31 puntos - 17 partidos jugados - (diferencia de gol de +10)
  5. Fortaleza CEIF: 31 puntos - 17 partidos jugados - (diferencia de gol de +7)
  6. Deportes Tolima: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  7. Llaneros FC: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  8. Águilas Doradas: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  9. América de Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados - (diferencia de gol de +2)
  10. Alianza FC: 23 puntos - 17 partidos jugados - (diferencia de gol de 0)
  11. Independiente Santa Fe: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de+1)
  12. Once Caldas: 22 puntos - 17 partidos jugados - (diferencia de gol de-4)
  13. Millonarios: 21 puntos - 17 partidos jugados - (diferencia de gol de -4)
  14. Deportivo Cali: 20 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol -4)
  15. Unión Magdalena: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  16. Deportivo Pereira: 18 puntos - 18 partidos jugados - (diferencia de gol de -6)
  17. Deportivo Pasto: 13 puntos - 18 partidos jugados - (diferencia de gol de -4)
  18. Envigado FC: 16 puntos - 17 partidos jugados - (diferencia de gol de -6)
  19. Boyacá Chicó: 16 puntos 17 partidos jugados - (diferencia de gol de -10)
  20. La Equidad: 11 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17)

