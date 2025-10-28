Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

La selección Colombia sub-17 ya tiene definida su convocatoria oficial para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025, un torneo que reunirá a los mejores talentos juveniles del fútbol internacional.
Bajo la dirección técnica de Fredy Andrés Hurtado Abadía, el equipo nacional se prepara para representar al país en una de las competencias más prestigiosas de la categoría, que se celebrará del 3 al 27 de noviembre en la sede Aspire Zone, en Qatar.
El anuncio oficial incluyó la lista de 21 futbolistas que integrarán la delegación colombiana. Entre los convocados figuran jugadores provenientes de clubes como Envigado FC, Millonarios FC, América de Cali, Deportivo Cali, Fortaleza Ceif, Real Soacha Cundinamarca, Unión Magdalena, Atlético Boca Juniors, Barranquilla FC, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior FC, Atlético Nacional y L.D.U Quito.
Los nombres seleccionados son:
- Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
- Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
- Brait García Lobo – Deportivo Cali
- Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
- Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
- Kevin Angulo Angulo – América de Cali
- Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca
- Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena
- Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali
- Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors
- Didier Fabián Henao – Boca Juniors
- Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc
- Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
- Santiago Londońo González – Envigado FC
- Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima
- David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
- Miguel Angel Agámez – Junior FC
- Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
- Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito
- Yaiker David Moya – Junior FC
- José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
El cuerpo técnico que acompañará a la selección está encabezado por Fredy Andrés Hurtado Abadía como director técnico.
Al entrenador lo acompañan:
- Hernando Patiño Álvarez – Asistente Técnico
- Mauricio Ortiz García – Preparador Físico
- Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador De Arqueros
- David Alejandro Torres Solano – Médico
- Johan Sebastian Pineda Castaño – Fisioterapeuta
- Jorge Andrés Ocampo Caicedo – Kinesiologo
- Fayber Lasprilla Bueno – Fisioterapeuta
- Jorge Andrés Rozo Barrios – Video Analista
- Salua Murad – Jefa de Prensa
- Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero
En cuanto a la logística, la delegación colombiana tiene previsto su viaje a Qatar para el miércoles 29 de octubre, con el objetivo de instalarse y ultimar detalles antes del inicio de la competencia.
Todos los encuentros de la fase de grupos se disputarán en la Aspire Zone, uno de los complejos deportivos más modernos del país anfitrión.
El calendario de la fase de grupos ya está definido. Colombia debutará ante Alemania el 4 de noviembre a las 9:45 a. m. (hora colombiana). El segundo compromiso será frente a El Salvador el 7 de noviembre a las 7:30 a. m., mientras que el cierre de la primera ronda será contra Corea del Norte el 10 de noviembre a las 8:30 a. m., siempre en la misma sede.
El primer reto para la selección nacional será medirse ante el conjunto alemán, un duelo que marcará el inicio del camino colombiano en la cita mundialista juvenil.
Cómo se disputará el mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025
El torneo FIFA U‑17 World Cup Qatar 2025 se disputará del 3 al 27 de noviembre de 2025 en Qatar. Participarán 48 equipos, divididos en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a la fase de eliminación directa (ronda de 32).
A partir de ahí será un formato de eliminación simple: ronda de 32, ronda de 16, cuartos, semifinales y final. Todas las sedes están en la zona de la Aspire Zone de Al Rayyan, y la final se jugará en el Khalifa International Stadium.