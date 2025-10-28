Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Esta es la convocatoria de la selección Colombia para el mundial sub-17- crédito FCF

La selección Colombia sub-17 ya tiene definida su convocatoria oficial para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025, un torneo que reunirá a los mejores talentos juveniles del fútbol internacional.

Bajo la dirección técnica de Fredy Andrés Hurtado Abadía, el equipo nacional se prepara para representar al país en una de las competencias más prestigiosas de la categoría, que se celebrará del 3 al 27 de noviembre en la sede Aspire Zone, en Qatar.

El anuncio oficial incluyó la lista de 21 futbolistas que integrarán la delegación colombiana. Entre los convocados figuran jugadores provenientes de clubes como Envigado FC, Millonarios FC, América de Cali, Deportivo Cali, Fortaleza Ceif, Real Soacha Cundinamarca, Unión Magdalena, Atlético Boca Juniors, Barranquilla FC, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior FC, Atlético Nacional y L.D.U Quito.

La selección Colombia participará del certamen orbital que se disputará en territorio asiático- crédito FCF

Los nombres seleccionados son:

Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc

Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC

Brait García Lobo – Deportivo Cali

Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif

Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc

Kevin Angulo Angulo – América de Cali

Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca

Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena

Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali

Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors

Didier Fabián Henao – Boca Juniors

Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc

Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe

Santiago Londońo González – Envigado FC

Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima

David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC

Miguel Angel Agámez – Junior FC

Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional

Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito

Yaiker David Moya – Junior FC

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

El cuerpo técnico que acompañará a la selección está encabezado por Fredy Andrés Hurtado Abadía como director técnico.

Al entrenador lo acompañan:

Hernando Patiño Álvarez – Asistente Técnico

Mauricio Ortiz García – Preparador Físico

Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador De Arqueros

David Alejandro Torres Solano – Médico

Johan Sebastian Pineda Castaño – Fisioterapeuta

Jorge Andrés Ocampo Caicedo – Kinesiologo

Fayber Lasprilla Bueno – Fisioterapeuta

Jorge Andrés Rozo Barrios – Video Analista

Salua Murad – Jefa de Prensa

Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero

En cuanto a la logística, la delegación colombiana tiene previsto su viaje a Qatar para el miércoles 29 de octubre, con el objetivo de instalarse y ultimar detalles antes del inicio de la competencia.

Todos los encuentros de la fase de grupos se disputarán en la Aspire Zone, uno de los complejos deportivos más modernos del país anfitrión.

El calendario de la fase de grupos ya está definido. Colombia debutará ante Alemania el 4 de noviembre a las 9:45 a. m. (hora colombiana). El segundo compromiso será frente a El Salvador el 7 de noviembre a las 7:30 a. m., mientras que el cierre de la primera ronda será contra Corea del Norte el 10 de noviembre a las 8:30 a. m., siempre en la misma sede.

El primer reto para la selección nacional será medirse ante el conjunto alemán, un duelo que marcará el inicio del camino colombiano en la cita mundialista juvenil.

Pese al subcampeonato, la selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 - crédito Colprensa

Cómo se disputará el mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

El torneo FIFA U‑17 World Cup Qatar 2025 se disputará del 3 al 27 de noviembre de 2025 en Qatar. Participarán 48 equipos, divididos en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a la fase de eliminación directa (ronda de 32).

A partir de ahí será un formato de eliminación simple: ronda de 32, ronda de 16, cuartos, semifinales y final. Todas las sedes están en la zona de la Aspire Zone de Al Rayyan, y la final se jugará en el Khalifa International Stadium.