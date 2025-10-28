Deportes

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

La nómina de la Tricolor incluye 21 futbolistas de clubes nacionales e internacionales, así como un cuerpo técnico liderado por Fredy Hurtado Abadía

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Esta es la convocatoria de la selección Colombia para el mundial sub-17- crédito FCF

La selección Colombia sub-17 ya tiene definida su convocatoria oficial para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025, un torneo que reunirá a los mejores talentos juveniles del fútbol internacional.

Bajo la dirección técnica de Fredy Andrés Hurtado Abadía, el equipo nacional se prepara para representar al país en una de las competencias más prestigiosas de la categoría, que se celebrará del 3 al 27 de noviembre en la sede Aspire Zone, en Qatar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio oficial incluyó la lista de 21 futbolistas que integrarán la delegación colombiana. Entre los convocados figuran jugadores provenientes de clubes como Envigado FC, Millonarios FC, América de Cali, Deportivo Cali, Fortaleza Ceif, Real Soacha Cundinamarca, Unión Magdalena, Atlético Boca Juniors, Barranquilla FC, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Junior FC, Atlético Nacional y L.D.U Quito.

La selección Colombia participará del
La selección Colombia participará del certamen orbital que se disputará en territorio asiático- crédito FCF

Los nombres seleccionados son:

  • Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
  • Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
  • Brait García Lobo – Deportivo Cali 
  • Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
  • Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
  • Kevin Angulo Angulo – América de Cali
  • Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca 
  • Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena 
  • Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali 
  • Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors 
  • Didier Fabián Henao  – Boca Juniors
  • Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc 
  • Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
  • Santiago Londońo González – Envigado FC
  • Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima 
  • David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
  • Miguel Angel Agámez – Junior FC
  • Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
  • Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito
  • Yaiker David Moya – Junior FC
  • José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Esta es la convocatoria de
Esta es la convocatoria de la selección Colombia para el mundial sub-17- crédito FCF

El cuerpo técnico que acompañará a la selección está encabezado por Fredy Andrés Hurtado Abadía como director técnico.

Al entrenador lo acompañan:

  • Hernando Patiño Álvarez – Asistente Técnico 
  • Mauricio Ortiz García – Preparador Físico 
  • Hugo Alejandro Tuberquia – Entrenador De Arqueros 
  • David Alejandro Torres Solano – Médico 
  • Johan Sebastian Pineda Castaño – Fisioterapeuta 
  • Jorge Andrés Ocampo Caicedo – Kinesiologo
  • Fayber Lasprilla Bueno – Fisioterapeuta 
  • Jorge Andrés Rozo Barrios – Video Analista 
  • Salua Murad – Jefa de Prensa
  • Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero

En cuanto a la logística, la delegación colombiana tiene previsto su viaje a Qatar para el miércoles 29 de octubre, con el objetivo de instalarse y ultimar detalles antes del inicio de la competencia.

Todos los encuentros de la fase de grupos se disputarán en la Aspire Zone, uno de los complejos deportivos más modernos del país anfitrión.

El calendario de la fase de grupos ya está definido. Colombia debutará ante Alemania el 4 de noviembre a las 9:45 a. m. (hora colombiana). El segundo compromiso será frente a El Salvador el 7 de noviembre a las 7:30 a. m., mientras que el cierre de la primera ronda será contra Corea del Norte el 10 de noviembre a las 8:30 a. m., siempre en la misma sede.

El primer reto para la selección nacional será medirse ante el conjunto alemán, un duelo que marcará el inicio del camino colombiano en la cita mundialista juvenil.

Pese al subcampeonato, la selección
Pese al subcampeonato, la selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 - crédito Colprensa

Cómo se disputará el mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

El torneo FIFA U‑17 World Cup Qatar 2025 se disputará del 3 al 27 de noviembre de 2025 en Qatar. Participarán 48 equipos, divididos en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a la fase de eliminación directa (ronda de 32).

A partir de ahí será un formato de eliminación simple: ronda de 32, ronda de 16, cuartos, semifinales y final. Todas las sedes están en la zona de la Aspire Zone de Al Rayyan, y la final se jugará en el Khalifa International Stadium.

Temas Relacionados

Selección Colombia Sub-17Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025Fredy Andrés Hurtado AbadíaAspire ZoneQatarConvocatoria oficial fútbol ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Jaguares quedó líder de la tabla de posiciones, mientras que Deportes Quindío, uno de los históricos del Fútbol Profesional Colombiano, quedó fuera por diferencia de gol

Se definieron los cuadrangulares del

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Fernando Diniz también abordó los desafíos que enfrentan los futbolistas sudamericanos que emigran a Europa a una edad temprana, a propósito del fugaz paso del jugador colombiano por el fútbol francés

Técnico de Vasco da Gama,

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

El conjunto Matecaña afronta una delicada situación económica que mantiene a los miembros del plantel profesional ausentes de las convocatorias desde el duelo con Águilas Doradas, el viernes 24 de octubre de 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo apunta a enfrentarse a grandes equipos como parte de su acondicionamiento de cara al mundial de 2026 en Norteamérica

Carlos Antonio Vélez reveló la

Selección Colombia Femenina recibió una particular invitación por parte de Karol G en Medellín

El combinado patrio permanece en la capital antioqueña, donde inició su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol, a la espera de viajar a Ecuador para afrontar su segundo juego en el certamen

Selección Colombia Femenina recibió una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate volvió a arremeter

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Ella es la famosa exnovia de Nicolás Arrieta, el primer confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

Las series de Netflix Colombia que se roban la atención del público en todo momento

‘Desafío Siglo XXI’: familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

Deportes

Técnico de Vasco da Gama,

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo

Selección Colombia Femenina recibió una particular invitación por parte de Karol G en Medellín

Reconocido periodista argentino defendió a Juan Fernando Quintero en medio de la crisis en River Plate: “El único nombre bueno”