Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitarán el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, por el liderato del torneo que otorgará dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027 28 Oct, 2025 08:54 a.m. EST La selección Colombia goleó a Perú por 4-1 en Medellín, en la primera jornada de la Liga de Naciones Femenina - crédito Conmebol
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Ecuador vs. Colombia, válido por la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, que se jugará a las 6:00 p. m.
Convocadas de la selección Colombia para el partido vs. Ecuador Convocatoria de la Selección Colombia femenina para los dos partidos de la fecha 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina - crédito FCF Ana María Guzmán — Palmeiras (Bra) Carolina Arias — América De Cali (Col) Daniela Arias — San Diego Wave F.C. (Usa) Daniela Caracas — R.C.D. Espanyol (Esp) Daniela Montoya — Gremio (Bra) Greicy Landázury — Palmeiras (Bra) Ilana Izquierdo — Atlético San Luis (Mex) Ivonne Chacón — Chicago Stars F.C (Usa) Jorelyn Carabalí — Brighton & Hove Albion F.C. (Eng) Juana Ortegón — Independiente Santa Fe (Col) Katherine Tapia — Palmeiras (Bra) Kelly Caicedo — Deportivo Cali (Col) Leicy Santos — Washington Spirit (Usa) Linda Caicedo — Real Madrid C.F. (Esp) Lorena Bedoya — Cruzeiro F.C. (Bra) Luisa Agudelo — Deportivo Cali (Col) Manuela Pavi — West Ham United (Eng) Marcela Restrepo — C.F. Monterrey (Mex) Mary José Álvarez — Atlético Nacional (Col) Natalia Giraldo — América De Cali (Col) Valerin Loboa — Portland Thorns (Usa) Wendy Bonilla — Pumas (Mex) Yirleidis Quejada — C.F. Pachuca (Mex) Ficha del partido Selección de Ecuador vs. Selección Colombia - Fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025 Lugar: estadio Rodrigo Paz Delgado - Quito, Ecuador Fecha y hora: martes 28 de octubre- 6:00 p. m. hora colombiana Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol Posible alineación selección Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniel Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Lorena Bedoya, Manuela Pavi, Leicy Santos, Linda Caicedo y Valerín Loboa.