Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitarán el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, por el liderato del torneo que otorgará dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027

Camilo Zabaleta
Diego Ariza

Por Camilo ZabaletayDiego Ariza

Guardar
La selección Colombia goleó a
La selección Colombia goleó a Perú por 4-1 en Medellín, en la primera jornada de la Liga de Naciones Femenina - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Ecuador vs. Colombia, válido por la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, que se jugará a las 6:00 p. m.

12:54 hsHoy

Convocadas de la selección Colombia para el partido vs. Ecuador

Convocatoria de la Selección Colombia
Convocatoria de la Selección Colombia femenina para los dos partidos de la fecha 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina - crédito FCF
  1. Ana María Guzmán — Palmeiras (Bra)
  2. Carolina Arias — América De Cali (Col)
  3. Daniela Arias — San Diego Wave F.C. (Usa)
  4. Daniela Caracas — R.C.D. Espanyol (Esp)
  5. Daniela Montoya — Gremio (Bra)
  6. Greicy Landázury — Palmeiras (Bra)
  7. Ilana Izquierdo — Atlético San Luis (Mex)
  8. Ivonne Chacón — Chicago Stars F.C (Usa)
  9. Jorelyn Carabalí — Brighton & Hove Albion F.C. (Eng)
  10. Juana Ortegón — Independiente Santa Fe (Col)
  11. Katherine Tapia — Palmeiras (Bra)
  12. Kelly Caicedo — Deportivo Cali (Col)
  13. Leicy Santos — Washington Spirit (Usa)
  14. Linda Caicedo — Real Madrid C.F. (Esp)
  15. Lorena Bedoya — Cruzeiro F.C. (Bra)
  16. Luisa Agudelo — Deportivo Cali (Col)
  17. Manuela Pavi — West Ham United (Eng)
  18. Marcela Restrepo — C.F. Monterrey (Mex)
  19. Mary José Álvarez — Atlético Nacional (Col)
  20. Natalia Giraldo — América De Cali (Col)
  21. Valerin Loboa — Portland Thorns (Usa)
  22. Wendy Bonilla — Pumas (Mex)
  23. Yirleidis Quejada — C.F. Pachuca (Mex)
12:00 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección de Ecuador vs. Selección Colombia - Fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025
  • Lugar: estadio Rodrigo Paz Delgado - Quito, Ecuador
  • Fecha y hora: martes 28 de octubre- 6:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniel Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Lorena Bedoya, Manuela Pavi, Leicy Santos, Linda Caicedo y Valerín Loboa.

Temas Relacionados

EN VIVOEcuador vs. ColombiaSelección ColombiaLiga de Naciones Femenina ConmebolColombia vs.Linda CaicedoMundial Femenino 2027Fútbol FemeninoColombia-Deportes

Últimas noticias

Exjugador de Millonarios confesó su deseo por jugar en Atlético Nacional: “Es lo que queremos todos”

El exgoleador de Millonarios FC expresó su deseo de vestir la camiseta verdolaga, alentó al equipo en el estadio Atanasio Girardot y reavivó el entusiasmo de la afición por un posible fichaje en el futuro cercano

Exjugador de Millonarios confesó su

Juvenil de Deportivo Pereira perdió su empleo, fue expulsado y salió llorando del partido ante Deportivo Pasto: hasta los hinchas los consolaron

Carlos Vega vio la tarjeta roja al minuto 13, luego de un pisotón imprudente a uno de los jugadores del conjunto local, tras la revisión del VAR, el árbitro tomó la decisión

Juvenil de Deportivo Pereira perdió

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver en Colombia la definición del primer finalista de la Copa Sudamericana

El torneo conocido como la Gran conquista entra en su recta final, con un partido entre dos campeones de América, en Belo Horizonte, hoy a las 7:30 de la noche

Atlético Mineiro vs. Independiente del

Ídolo de Millonarios David Mackalister Silva reveló la dura petición que le hizo su hijo durante su lesión: “Que me retire”

El mediocampista superó una compleja lesión y su reintegró al plantel, le ha recuperado el optimismo y compromiso en la antesala de tres duelos cruciales, ante Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó

Ídolo de Millonarios David Mackalister

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Jaguares quedó líder de la tabla de posiciones, mientras que Deportes Quindío, uno de los históricos del Fútbol Profesional Colombiano, quedó fuera por diferencia de gol

Se definieron los cuadrangulares del

ÚLTIMAS NOTICIAS

El consejo de Alexandr Wang,

El consejo de Alexandr Wang, director de IA de Meta, para los adolescentes: “deberían practicar vibe coding”

Violenta pelea entre vecinos en La Plata: se enfrentaron a cuchillazos y terminaron con el rostro desfigurado

100 años del hallazgo de la máscara de Tutankamón del Valle de los Reyes al Gran Museo

6 hábitos matutinos que aumentan la energía y reducen el estrés, según expertos

Juanes recordó sus fotos con figuras internacionales y sorprendió a Mario Pergolini con una confesión sobre Metallica

INFOBAE AMÉRICA

Por qué algunas celebridades inician

Por qué algunas celebridades inician nuevos romances inmediatamente después de una ruptura, según la psicología

Esculturas y naturaleza protagonizan la muestra de Edo Costantini en el MAC Niterói de Brasil

Dentro del monstruo: el vuelo de los cazadores de huracanes en el corazón de Melissa

El pigmento secreto que protege a las algas del exceso de sol intriga a los científicos

Jennifer Lawrence reflexionó sobre su carrera y su forma de trabajar: “No tengo una forma de actuar, me adapto al director y eso fue mi gran ventaja”

DEPORTES

Tragedia en Italia: el arquero

Tragedia en Italia: el arquero del Inter atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas

Sala de terapia de luz roja y zona de recuperación acuática: Haaland mostró su lujosa mansión que adaptó para cuidar su cuerpo

El curioso origen de 10 de las canciones de cancha más famosas: el hit más temido por los jugadores

Soñó que mataba a su rival y su premonición se cumplió: el combate más triste de Sugar Ray Robinson

Las imágenes de la lucha del Patón Bauza contra su enfermedad neurodegenerativa: la emotiva reacción de Marcelo Tinelli