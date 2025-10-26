Video: Linda Caicedo y su bonito gesto con una de sus admiradoras luego del partido de la selección Colombia femenina

Linda Caicedo, la estrella de la selección Colombia femenina, tuvo un gesto con una admiradora luego del debut en la Liga de Naciones Femenina ante Perú - crédito Conmebol y FCF

Linda Caicedo estuvo entre las convocadas por Ángelo Marsiglia para el debut de la selección Colombia femenina ante Perú, por la Liga de Naciones Femenina Conmebol que comenzó a disputarse el pasado viernes 24 de octubre.

La atacante del Real Madrid se sumó a la concentración en medio de dudas alrededor de su titularidad, pues venía lidiando con sobrecarga de partidos en el club merengue y tuvo que abandonar el campo de juego anticipadamente durante la disputa del partido por la Champions League ante el Paris Saint-Germain.

De este modo, Caicedo no fue inicialista en el compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ingresando en el entretiempo. La atacante fue determinante para enderezar el rumbo de Colombia luego de que el combinado Inca empatara el compromiso, gracias a su movilidad y su capacidad para filtrar balones entre líneas, que generaron peligro en las rivales. De este modo, el seleccionado nacional se llevó la victoria por 4-1.

Linda Caicedo entró al partido en el segundo tiempo, por molestias físicas que viene arrastrando desde hace semanas con el Real Madrid - crédito @linda__caicedo11/Instagram

Tras el pitazo inicial, ocurrió un momento en el que Linda le cumplió el sueño a una admiradora. Y es que entre los espectadores se encontraba una niña que asistió al partido, luciendo un cartel expresamente dirigido a Linda Caicedo con las palabras “Soy y tu fan y tu mi ejemplo a seguir. ¡Quiero tu camiseta!”.

Luego del partido de Colombia en Medellín ante Perú, la atacante recibió a una pequeña que, con cartel en mano, le expresó su admiración a la jugadora del Real Madrid - crédito Conmebol

El sueño se hizo realidad para la pequeña, pero de un modo que no se imaginaba. En un video, compartido por la cuenta oficial de la Conmebol, se mostró a los organizadores dándole la oportunidad de esperar a la jugadora en el camerino. Linda, con una sonrisa, se acercó con la camiseta ‘17′ en la mano, obsequiándosela y dándole un abrazo.

Acto seguido, ambas posaron para la foto luciendo sus dos obsequios: la niña con la camiseta de Linda Caicedo, y la jugadora con el cartel que le hizo la pequeña.

Linda Caicedo, autocrítica con el resultado del debut

La selección Colombia goleó a Perú por 4-1 en Medellín, en la primera jornada de la Liga de Naciones Femenina. Pese a ello, Linda Caicedo expresó que no se confian - crédito Conmebol

En zona mixta, la jugadora del Real Madrid se refirió a la goleada contra Perú, y afirmó que pese a la alegría de sumar su primera victoria en la competencia, consideraba el abultado marcador como “engañoso”.

"Empezar con pie derecho es importante en nuestra casa. Eso es un resultado engañoso, la verdad. Perú es muy fuerte, tuvo unas líneas muy cerradas y por momentos fue difícil encontrar los espacios, pero a lo último estuvimos finas y nos pudimos llevar los tres puntos“, declaró la jugadora.

Caicedo manifestó que fue ella quien le pidió a Marsiglia no ser titular en el partido, debido a sus molestias físicas, limitándose a disputar el segundo tiempo. “Hablé con el profe sobre esa idea porque venía de una carga importante. Lo bueno es que entro al segundo tiempo y ayudo de la mejor manera al equipo”, indicó.

Ahora, las miras de las jugadoras se centrarán en su viaje a Quito para el segundo partido de la Liga de Naciones ante Ecuador, describiendo a su combinado como “un rival difícil; hay que analizarlo e ir a ganar allá”.

Colombia está empatada en el liderato de la Liga de Naciones con Ecuador y Argentina, que ganaron en sus estrenos ante Bolivia y Paraguay, respectivamente. De este modo, las de Marsiglia se medirán ante uno de los seleccionados líderes del certamen apenas en la segunda fecha. El compromiso se disputará el martes 28 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, a partir de las 6:00 p. m., hora colombiana

La Liga de Naciones Femenina Conmebol, formato que se estrenó de cara a escoger las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027, otorgará dos cupos directos de clasificación, y dos al repechaje.