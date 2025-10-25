Deportes

Este será el rival de la selección Colombia en los octavos del Mundial Femenino Sub-17: apareció en el último minuto

Las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua vienen de superar a Corea del Sur por 1-0 y ahora se medirán a uno de los ganadores de grupo, que viene de un partido complicado

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La selección Colombia femenina sub-17
La selección Colombia femenina sub-17 ya tiene rival para el duelo de los octavos en el Mundial de Marruecos - crédito FCF

La selección Colombia es una de las 16 selecciones que entraron a los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos, que el sábado 25 de octubre terminó su fase de grupos con varios partidos que dejaron muchas emociones hasta el último minuto, en todas las zonas.

El rival de la Tricolor apareció de manera sorpresiva, debido a que en su reciente juego estaba quedando en otra llave, pero en el tiempo de reposición logró el resultado que lo colocó en el primer puesto de su grupo y así quedar en el compromiso frente a las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe destacar que el objetivo de las cafeteras es igualar lo hecho por la plantilla de 2022, cuando se convirtió en el primer seleccionado nacional en llegar a una final de un torneo de la FIFA en la India, perdiendo la definición del título por 1-0 contra España, con la que casualmente compartió fase de grupos en 2024 y 2025.

El rival de la selección Colombia en el mundial

Mientras la Tricolor se aseguraba el segundo puesto del grupo E con seis puntos, producto de los triunfos sobre Costa de Marfil y Corea del Sur, quedaba por saber cuál sería el equipo al que vería en la siguiente ronda, que saldría de la zona F y que tenía dos partidos simultáneos el 25 de octubre.

En el último minuto, Japón se convirtió en el rival de la selección Colombia femenina sub-17, luego de igualar 1-1 con Paraguay en el campo 3 de la Academia Deportiva Mohammed VI, para quedarse con el primer puesto del grupo y avanzar con calma a los octavos.

Las asiáticas sufrieron mucho en el duelo ante las Guaraníes, que empezaron ganando con el gol de Alison Bareiro, pero en el último minuto, llegó la igualdad gracias a Noa Fukushima para quedarse con el liderato con siete unidades, las mismas de las sudamericanas, pero con mejor diferencia de gol.

De esta manera, Colombia se medirá con Japón el miércoles 29 de octubre a las 2:00 p. m., hora cafetera, en el campo 2 de la Academia Mohammed VI, siendo el último compromiso de los octavos en disputarse y con que el que se cerrará la lista de clasificados a cuartos.

El combinado nacional se encuentra en periodo de descanso y desde el domingo 26 iniciará la preparación para el compromiso, en el que quiere volver a vencer a otro conjunto de Asia como lo hizo con Corea del Sur, que fue el que le dio el pase a esta instancia del torneo.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Selección Colombia femenina sub-17Mundial Femenino Sub-17ParaguayParaguay vs ColombiaColombia vs Corea del SurCarlos PaniaguaColombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez vuelve a sus polémicas a nivel de clubes: dejaría botado a León de México

El volante, que sufre por el mal momento de la Fiera en el Torneo Apertura, quedaría sin equipo para 2026 porque su contrato se acaba en diciembre

James Rodríguez vuelve a sus

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: se juega el clásico capitalino en El Campín

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscan los tres puntos con urgencia para clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO Santa Fe vs.

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la Liga BetPlay

La ciudad de Medellín se paraliza ante el esperado duelo, dos equipos que llegan en gran momento y con la rivalidad más encendida que nunca

Nacional vs. Medellín: hora y

Bayern Múnich de Luis Díaz aplastó por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y sigue como líder en la Bundesliga

Con goles de Joshua Kimmich, de Raphaël Guerreiro y Lennart Karl, los “Gigantes de Baviera” encaminaron una victoria difícil en el estadio Borussia-Park

Bayern Múnich de Luis Díaz

Ídolo histórico del Bayern Múnich se mostró ilusionado con Luis Díaz: “Las cosas van de maravilla”

Arjen Robben destacó a Luis Díaz y Michael Olise como claves en la racha ganadora de los “Gigantes de Baviera”

Ídolo histórico del Bayern Múnich
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta se refirió a

Nicolás Arrieta se refirió a las comparaciones que recibe con Melissa Gate: “Yo soy el papá”

Martina La Peligrosa volvió recargada a la música con su nuevo LP ‘Caribeña’: “A uno se le olvida que hay que vivir para poder crear”

Ana del Castillo perdió un diente tras comer un dulce típico, su reacción conquistó las redes

Blessd agita las redes con posible indirecta a Karina García en su nueva canción: “Dando lora”

Jorge Rausch derrite Instagram con la romántica felicitación de cumpleaños a su nueva pareja

Deportes

James Rodríguez vuelve a sus

James Rodríguez vuelve a sus polémicas a nivel de clubes: dejaría botado a León de México

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: se juega el clásico capitalino en El Campín

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la Liga BetPlay

Bayern Múnich de Luis Díaz aplastó por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y sigue como líder en la Bundesliga

Ídolo histórico del Bayern Múnich se mostró ilusionado con Luis Díaz: “Las cosas van de maravilla”