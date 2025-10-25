Este será el rival de la selección Colombia en los octavos del Mundial Femenino Sub-17: apareció en el último minuto

La selección Colombia femenina sub-17 ya tiene rival para el duelo de los octavos en el Mundial de Marruecos - crédito FCF

La selección Colombia es una de las 16 selecciones que entraron a los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos, que el sábado 25 de octubre terminó su fase de grupos con varios partidos que dejaron muchas emociones hasta el último minuto, en todas las zonas.

El rival de la Tricolor apareció de manera sorpresiva, debido a que en su reciente juego estaba quedando en otra llave, pero en el tiempo de reposición logró el resultado que lo colocó en el primer puesto de su grupo y así quedar en el compromiso frente a las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua.

Cabe destacar que el objetivo de las cafeteras es igualar lo hecho por la plantilla de 2022, cuando se convirtió en el primer seleccionado nacional en llegar a una final de un torneo de la FIFA en la India, perdiendo la definición del título por 1-0 contra España, con la que casualmente compartió fase de grupos en 2024 y 2025.

El rival de la selección Colombia en el mundial

Mientras la Tricolor se aseguraba el segundo puesto del grupo E con seis puntos, producto de los triunfos sobre Costa de Marfil y Corea del Sur, quedaba por saber cuál sería el equipo al que vería en la siguiente ronda, que saldría de la zona F y que tenía dos partidos simultáneos el 25 de octubre.

En el último minuto, Japón se convirtió en el rival de la selección Colombia femenina sub-17, luego de igualar 1-1 con Paraguay en el campo 3 de la Academia Deportiva Mohammed VI, para quedarse con el primer puesto del grupo y avanzar con calma a los octavos.

Las asiáticas sufrieron mucho en el duelo ante las Guaraníes, que empezaron ganando con el gol de Alison Bareiro, pero en el último minuto, llegó la igualdad gracias a Noa Fukushima para quedarse con el liderato con siete unidades, las mismas de las sudamericanas, pero con mejor diferencia de gol.

De esta manera, Colombia se medirá con Japón el miércoles 29 de octubre a las 2:00 p. m., hora cafetera, en el campo 2 de la Academia Mohammed VI, siendo el último compromiso de los octavos en disputarse y con que el que se cerrará la lista de clasificados a cuartos.

El combinado nacional se encuentra en periodo de descanso y desde el domingo 26 iniciará la preparación para el compromiso, en el que quiere volver a vencer a otro conjunto de Asia como lo hizo con Corea del Sur, que fue el que le dio el pase a esta instancia del torneo.

Noticia en desarrollo...