Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

El clásico número 324 definirá un cupo para los cuadrangulares finales de Navidad - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La recta final de la Liga Betplay está llegando, y los equipos que luchan por un cupo en el grupo de los ocho, cada día incrementan la intensidad de la competencia.

Es el caso de Millonarios y Santa Fe, que llegan al clásico en el estadio El Campín con la obligación de sumar los tres puntos para asegurar un cupo en el grupo de los ocho finalistas.

El León y el Embajador se citan en otro clásico apasionante de Bogotá

Azules y Rojos pelean por un cupo - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El partido se jugará el 25 de octubre de 2025 en el estadio El Campín, de Bogotá, a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro central del partido será Jhon Ospina.

Ficha del partido

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Fecha: 25 de octubre de 2025

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 6:20 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.