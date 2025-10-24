Deportes

Así formaría la selección Colombia femenina ante Perú en el debut de la Liga de Naciones: habría novedades

El equipo de Ángelo Marsiglia espera un inicio con pie derecho frente a las Incas, que se ve un rival débil en el papel, pero podría complicar las cosas en Medellín

Diego Ariza

Por Diego Ariza

La selección Colombia femenina entrena
La selección Colombia femenina entrena fuertemente para el partido ante Perú, en el inicio de la Liga de Naciones Conmebol - crédito FCF

Todo está listo para el inicio de la Liga de Naciones, la primera edición del torneo de la Conmebol para la clasificación al mundial de Brasil 2027, además de seguir fortaleciendo el fútbol femenino en el continente con un certamen que ayudará a los equipos a aumentar su nivel.

La selección Colombia femenina se encuentra lista para enfrentar a Perú, su primer rival en el campeonato y al que espera vencer ante su público en el estadio Atanasio Girardot, que será la sede de la Tricolor en esta ocasión porque el Pascual Guerrero no se encontraba disponible.

Mientras tanto, el técnico Ángelo Marsiglia trata de manejar la plantilla con la duda de Linda Caicedo, la atacante que se encuentra con sobrecarga por los partidos con el Real Madrid y se lesionó en un duelo de la Champions League, así que sigue su recuperación con el cuerpo médico.

Estas serían las alineaciones para Colombia vs. Perú

La Tricolor sabe la obligación con este torneo, empezando porque no se encuentra Brasil, que ha sido su “bestia negra” en la Copa América y varias competencias, sumado a que el sueño de clasificar a un nuevo mundial femenino es latente y todas las jugadoras desean llegar al certamen.

Es por eso que la selección Colombia femenina alista la formación para vencer a Perú, con el objetivo de ganar y gustar a la afición en Medellín, que la última vez que vio a una escuadra de mujeres fue la sub-20 en el mundial de 2024, venciendo por la mínima diferencia a México.

Colombia se entrenó en Itagüí
Colombia se entrenó en Itagüí para el partido contra Perú, ya con el plantel completo - crédito FCF

Para empezar, en caso de que Linda Caicedo no sea de la partida, el técnico Ángelo Marsiglia prepararía una estrategia en la que no se pierda el equilibrio entre el medio campo y el ataque, por lo que Leicy Santos será fundamental para apoyar en la zona ofensiva.

Sumado a eso, Marcela Restrepo acompañaría en una línea de tres volantes junto a Lorena Bedoya e Ilana Izquierdo, esperando que no pasen muchos problemas frente a las peruanas, quienes se ilusionan con dar un golpe de opinión en el Atanasio Girardot, esperando un buen resultado.

Daniela Arias y Joreyn Carabalí
Daniela Arias y Joreyn Carabalí serían titulares en la defensa de Colombia frente a Perú - crédito FCF

Finalmente, se destaca que Jorelyn Carabalí, señalada como responsable de que Colombia no ganara la final de la Copa América Femenina ante Brasil, volverá a la formación titular y con el objetivo de reivindicarse frente a la afición que la criticó mucho en su momento.

Posibles formaciones

Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo, Marcela Restrepo, Leicy Santos; Valerin Loboa, Manuela Pavi.

Perú: Maryory Sánchez; Naicha Urbina, Luana Chamochumbi, Rosa Castro, Mía León; Cindy Novoa, Claudia Cagnina, Alondra Vílchez; Milena Tomayconsa, Xioczana Canales, Pierina Núñez.

Linda Caicedo no jugaría en Medellín

Al momento de dar la convocatoria, llamó la atención que la Tricolor tuvo en cuenta a Linda Caicedo, atacante que poco antes se lesionó con el Real Madrid ante el PSG, en un partido de la Champions en París, y no se sabía si le alcanzaría para llegar al compromiso con Perú y después ante Ecuador.

El técnico de Colombia, Ángelo Marsiglia, reveló que Linda tiene una sobrecarga por la cantidad de juegos disputados en los últimos días, que pese a no ser de gravedad, la tiene en duda para el 24 de octubre y la esperará hasta último momento, dependiendo del dictamen del cuerpo médico.

La jugadora de la selección Colombia femenina no pudo terminar el partido por una dolencia en su pierna izquierda, en la Champions League femenina - crédito ESPN

“Lo de Linda Caicedo no fue solamente en el partido contra el PSG, sino anteriormente contra la Roma. Tuvo muchos partidos en muy poco tiempo y eso se reflejó en una carga, pero no es algo grave. Depende de lo que diga el departamento médico. Veremos si arranca o no en el compromiso contra Perú”, dijo el timonel.

