Nelson Deossa fue titular con Real Betis en la Europa League, pese a enfermedad que comprometía su regreso a las canchas

Deossa sorprendió al ser elegido entre los titulares para el partido ante el Genk por la Europa League - crédito @nelsondeossasuarez06/Instagram

Nelson Deossa atraviesa un inicio complejo de su aventura europea. El volante colombiano llegó al Real Betis de la liga española para la temporada 2025/26, procedente del Monterrey fue visto como una pieza clave para el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini en su afán de competir tanto en los torneos locales como en la Europa League, sumándose a un plantel con nombres como Giovanni Lo Celso, Isco, Antony, Marc Bartra, Pablo Fornals, Cédric Bakambu o Juan Camilo Hernández.

Pese a ciertas demoras para concretar el traspaso, este se terminó realizando durante el mercado de verano. Sin embargo, Deossa afrontó desde su llegada al club problemas físicos, particularmente en su tobillo, que condicionaron su presencia en el campo de juego con el cuadro verdiblanco y su adaptación al sistema del estratega chileno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jugador de 25 años jugó ya en la liga algunos minutos ante Athlétic de Bilbao y Levante, pero su aparición en Europa League seguía sin concretarse. Eso cambio el jueves 23 de octubre, cuando el Ingeniero sorprendió al anunciar a sus titulares e incluir a Deossa para hacer pareja en la contención con Sergi Altimira, y con la función de hacer los relevos para Antony y Aitor Ruibal por la derecha cada vez que intentaban generar superioridad numérica por el costado.

El colombiano jugó su primer partido en competición europea, tras perderse los partidos previos por problemas físicos - crédito @realbetisbalompie/Instagram

Si bien el rendimiento de Deossa fue reconocido de manera favorable en medio de los cuestionamientos al equipo por su incapacidad para generar peligro ante un rival teóricamente inferior, otro aspecto llamó la atención en la retransmisión televisiva.

En los acercamientos de la cámara a los jugadores, se hizo evidente que Deossa tenía los ojos rojos, hecho que generó preguntas y especulaciones de todo tipo en redes sociales.

El partido del colombiano terminó al minuto 63, cuando Pellegrini decidió dar ingreso a Pablo Fornals, intentando sin éxito romper el cero en el marcador. Posteriormente, durante la rueda de prensa, el Ingeniero explicó que Deossa sufre de una conjuntivitis que le produce molestias en la zona ocular, pero su insistencia por formar parte de la convocatoria a pesar de la dolencia hizo que Pellegrini lo sumara en el once inicial.

“Viene recién apareciendo, con poco fútbol, después de una lesión bastante larga en el tobillo. Además, andaba con conjuntivitis que lo tenía bastante molesto”, explicó. Frente a su desempeño en el campo de juego, Pellegrini afirmó que se debe tener paciencia con él mientras adquiere ritmo competitivo.

“Es un jugador que, de a poco, ha ido entregando todo lo que él tiene, con capacidad física y técnica, que es mucha. Si bien hoy no estuvo creativo, creo que de aquí para adelante va a ir mejorando, en la medida en que pueda tener una regularidad en su juego”, explicó.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini empató sin goles en su visita al Genk. Deossa jugó 63 minutos - crédito @realbetisbalompie/Instagram

El otro colombiano del plantel bético, Juan Camilo Hernández, ingresó por Bakambú al minuto 77 y tuvo una oportunidad en los minutos finales del compromiso, pero su disparo se fue por encima del arco.

Luego de tres partidos disputados, Betis suma cinco puntos en la Europa League, lo que le asegura momentáneamente un lugar en la fase de playoffs.

En la liga española marchan en la quinta ubicación con 16 puntos tras nueve juegos disputados, igualados con el que será su próximo rival, el Atlético de Madrid, juego que se disputará el lunes 27 de octubre en el estadio La Cartuja de Sevilla. Aunque en principio no se espera que Deossa repita titularidad ante el equipo de Diego Simeone, no parece improbable que vea algunos minutos de juego en el compromiso que podría colocarlos en puestos de clasificación a la Champions League.