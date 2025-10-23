Posibilidades de Colombia de clasificar a la ronda final de la Copa Mundial Femenina Sub-17: así va la tabla de posiciones

La selección Colombia debe mejorar su diferencia de gol para no tener problemas con la clasificación a la ronda final - crédito FCF

Con una sólida presentación, Selección Colombia femenina sub-17 se impuso con un contundente 3-0 ante Costa de Marfil, acercándose a los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos.

Tras el tropiezo inicial frente a España, el conjunto dirigido por Carlos Paniagua necesitaba un resultado que lo mantuviera con aspiraciones en el Grupo E, objetivo que cumplió desde el arranque del encuentro.

El desarrollo del partido mostró a un equipo colombiano decidido a revertir su imagen, tomando el control del balón desde los primeros compases, mientras que las africanas optaron por resguardarse. A los 21 minutos, Ana Sofía Clavijo abrió el marcador con un cabezazo luego de un tiro de esquina ejecutado por Grace Martínez, generando la primera celebración colombiana en el compromiso.

Ana Clavijo marcó el primer gol de la selección Colombia en el partido ante Costa de Marfil - crédito FCF

Durante la primera mitad, la escuadra marfileña tuvo su único acercamiento claro al arco rival en el minuto 32, cuando Mafandje Bakayoko remató de media distancia, pero el disparo salió desviado.

Poco después, Camila Cortés protagonizó una rápida respuesta tras la recuperación de María Baldovino, encontrando siempre un bloque defensivo colombiano bien aplicado y evitando cualquier situación de riesgo ante la guardameta Isabella Tejada. Antes del descanso, Baldovino estuvo cerca de aumentar la cuenta a los 44 minutos, pero la portera Rosine Kela respondió con solvencia. Así, el marcador se mantuvo en 1-0 hasta el entretiempo.

La segunda mitad mantuvo el dominio cafetero, aunque la diferencia se amplió recién en el tramo final. En una transición ofensiva, London Crawford definió cruzado tras una asistencia precisa de Baldovino, firmando el 2-0. El tercer y definitivo tanto llegó en el tiempo de adición, cuando un saque largo de Tejada superó a la defensa marfileña, permitiendo que Ella Grace Martínez atacara el espacio, quedara mano a mano y concretara con serenidad.

La selección Colombia jugará su último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur - crédito FCF

Con la victoria y el resultado a favor de España contra la selección de Corea del Sur, la selección Colombia salió del fondo de la tabla y escaló hasta el segundo puesto de la tabla de posiciones con tres puntos y mejorando la diferencia de gol a -1. Así quedó la tabla de posiciones:

España: 6 puntos / +9 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Colombia: 3 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Costa de Marfil: 1 puntos / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Corea del Sur: 1 puntos / -5 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

Así se clasifica a la siguiente ronda de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

De acuerdo a la estructura oficial, 24 equipos integran la fase inicial, distribuidos en seis grupos de cuatro conjuntos cada uno, una conformación que surge a partir de un sorteo realizado por la organización del torneo.

El avance a la instancia siguiente contempla que los dos equipos mejor ubicados de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros lugares, completen el grupo de 16 selecciones que accederán a los octavos de final. Bajo este sistema, existe la posibilidad de que selecciones como Colombia aseguren su pase con una sola victoria en la fase previa, dependiendo de los resultados globales y el balance de goles.

La organización estableció una serie de criterios para resolver eventuales empates en la tabla. En primer lugar, pesa la cantidad de puntos obtenida en los duelos directos entre los equipos empatados. Si la igualdad persiste, se acude a la diferencia de goles y a la cantidad de goles anotados en esos enfrentamientos particulares. Si ninguna de estas métricas despeja la paridad, se considera luego la diferencia de goles acumulada en toda la fase de grupos y, posteriormente, la suma total de goles marcados en este tramo del certamen.

Distintivo de la reglamentación es la inclusión del criterio de conducta deportiva, que aplica restas de puntos en la clasificación de fair play: una tarjeta amarilla resta un punto, una tarjeta roja por doble amarilla implica tres puntos menos, una roja directa cuatro puntos y la secuencia amarilla más roja directa significa una deducción de cinco puntos. Cuando no se puede distinguir un equipo de otro ni por estos ítems, la decisión pasa a un sorteo.