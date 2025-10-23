Deportes

Posibilidades de Colombia de clasificar a la ronda final de la Copa Mundial Femenina Sub-17: así va la tabla de posiciones

A la fase final clasificarán las dos mejores selecciones de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros de la competición, que se realiza en Marruecos

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La selección Colombia debe mejorar
La selección Colombia debe mejorar su diferencia de gol para no tener problemas con la clasificación a la ronda final - crédito FCF

Con una sólida presentación, Selección Colombia femenina sub-17 se impuso con un contundente 3-0 ante Costa de Marfil, acercándose a los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos.

Tras el tropiezo inicial frente a España, el conjunto dirigido por Carlos Paniagua necesitaba un resultado que lo mantuviera con aspiraciones en el Grupo E, objetivo que cumplió desde el arranque del encuentro.

El desarrollo del partido mostró a un equipo colombiano decidido a revertir su imagen, tomando el control del balón desde los primeros compases, mientras que las africanas optaron por resguardarse. A los 21 minutos, Ana Sofía Clavijo abrió el marcador con un cabezazo luego de un tiro de esquina ejecutado por Grace Martínez, generando la primera celebración colombiana en el compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ana Clavijo marcó el primer
Ana Clavijo marcó el primer gol de la selección Colombia en el partido ante Costa de Marfil - crédito FCF

Durante la primera mitad, la escuadra marfileña tuvo su único acercamiento claro al arco rival en el minuto 32, cuando Mafandje Bakayoko remató de media distancia, pero el disparo salió desviado.

Poco después, Camila Cortés protagonizó una rápida respuesta tras la recuperación de María Baldovino, encontrando siempre un bloque defensivo colombiano bien aplicado y evitando cualquier situación de riesgo ante la guardameta Isabella Tejada. Antes del descanso, Baldovino estuvo cerca de aumentar la cuenta a los 44 minutos, pero la portera Rosine Kela respondió con solvencia. Así, el marcador se mantuvo en 1-0 hasta el entretiempo.

La segunda mitad mantuvo el dominio cafetero, aunque la diferencia se amplió recién en el tramo final. En una transición ofensiva, London Crawford definió cruzado tras una asistencia precisa de Baldovino, firmando el 2-0. El tercer y definitivo tanto llegó en el tiempo de adición, cuando un saque largo de Tejada superó a la defensa marfileña, permitiendo que Ella Grace Martínez atacara el espacio, quedara mano a mano y concretara con serenidad.

La selección Colombia jugará su
La selección Colombia jugará su último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur - crédito FCF

Con la victoria y el resultado a favor de España contra la selección de Corea del Sur, la selección Colombia salió del fondo de la tabla y escaló hasta el segundo puesto de la tabla de posiciones con tres puntos y mejorando la diferencia de gol a -1. Así quedó la tabla de posiciones:

  1. España: 6 puntos / +9 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Colombia: 3 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Costa de Marfil: 1 puntos / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  4. Corea del Sur: 1 puntos / -5 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

Así se clasifica a la siguiente ronda de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

De acuerdo a la estructura oficial, 24 equipos integran la fase inicial, distribuidos en seis grupos de cuatro conjuntos cada uno, una conformación que surge a partir de un sorteo realizado por la organización del torneo.

El avance a la instancia siguiente contempla que los dos equipos mejor ubicados de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros lugares, completen el grupo de 16 selecciones que accederán a los octavos de final. Bajo este sistema, existe la posibilidad de que selecciones como Colombia aseguren su pase con una sola victoria en la fase previa, dependiendo de los resultados globales y el balance de goles.

La organización estableció una serie de criterios para resolver eventuales empates en la tabla. En primer lugar, pesa la cantidad de puntos obtenida en los duelos directos entre los equipos empatados. Si la igualdad persiste, se acude a la diferencia de goles y a la cantidad de goles anotados en esos enfrentamientos particulares. Si ninguna de estas métricas despeja la paridad, se considera luego la diferencia de goles acumulada en toda la fase de grupos y, posteriormente, la suma total de goles marcados en este tramo del certamen.

Distintivo de la reglamentación es la inclusión del criterio de conducta deportiva, que aplica restas de puntos en la clasificación de fair play: una tarjeta amarilla resta un punto, una tarjeta roja por doble amarilla implica tres puntos menos, una roja directa cuatro puntos y la secuencia amarilla más roja directa significa una deducción de cinco puntos. Cuando no se puede distinguir un equipo de otro ni por estos ítems, la decisión pasa a un sorteo.

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial Femenino Sub-17Fútbol FemeninoElla GraceCopa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFAColombia-Deportes

Más Noticias

Técnico de Nacional respaldó a Cardona tras su expulsión en Copa Colombia y pidió a los árbitros analizar las jugadas: “Ver más allá”

Diego Arias respaldó a su jugador en rueda de prensa, porque asegura que su gesto fue natural y sin intención, y pidió mayor criterio arbitral en este tipo de acciones

Técnico de Nacional respaldó a

Liga de Quito vs. Palmeiras: hora y dónde ver en Colombia el otro partido de las semifinales de la Copa Libertadores

La segunda llave, que define al otro finalista del torneo internacional conocido como la “Gran Conquista”, tendrá su inicio en territorio ecuatoriano

Liga de Quito vs. Palmeiras:

El “berrinche” de Néiser Villarreal en Millonarios sería castigado por la FIFA: se caería el preacuerdo con Cruzeiro

Debido a que el atacante no se presentó a prácticas con los azules, provocó una nueva polémica en el club y acarrearía una sanción ejemplar que dañaría sus planes a finales de 2025

El “berrinche” de Néiser Villarreal

Luis Fernando Montoya recordó la histórica Copa Libertadores de 2004 con Once Caldas: “Fue demasiado grande”

El “campeón de la vida” recordó cómo vivió la final en Manizales ante Boca Juniors, y las palabras que le dedicó una gloria del fútbol colombiano

Luis Fernando Montoya recordó la

Así quedaron las semifinales de la Copa Colombia 2025: habrá un clásico y un equipo paisa se aseguró en la final

Atlético Nacional fue el último equipo en obtener la clasificación a la siguiente ronda del certamen, en el que ya estaban sembrados Medellín, Envigado y América de Cali

Así quedaron las semifinales de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de ‘Baby Demoni’

Mejor amigo de ‘Baby Demoni’ denunció que está siendo víctima de amenazas: “Yo no sería una persona que atente contra mi vida”

Luis Fernando Hoyos abandonó ‘MasterChef Celebrity’ y habló de la enfermedad que lo mantuvo ausente del programa: “Agradezco a la producción”

Extranjera se declaró en shock por la calidad de la gastronomía tras vivir siete años en Colombia

‘Springsteen: Música de Ninguna Parte’ llegará a las salas de cine de Colombia: esto es lo que debe saber

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Deportes

La selección Colombia perfiló su

La selección Colombia perfiló su clasificación a la ronda final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA: así va la tabla de posiciones

Técnico de Nacional respaldó a Cardona tras su expulsión en Copa Colombia y pidió a los árbitros analizar las jugadas: “Ver más allá”

Liga de Quito vs. Palmeiras: hora y dónde ver en Colombia el otro partido de las semifinales de la Copa Libertadores

El “berrinche” de Néiser Villarreal en Millonarios sería castigado por la FIFA: se caería el preacuerdo con Cruzeiro

Luis Fernando Montoya recordó la histórica Copa Libertadores de 2004 con Once Caldas: “Fue demasiado grande”