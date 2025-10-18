James Rodríguez es un dolor de cabeza para los rivales en México y preparan estrategia para detenerlo: “Todo el mundo lo conoce”

James Rodríguez sumó minutos en el empate sin goles de Club León - crédito Club León

La expectativa en torno al regreso de James Rodríguez como titular en el próximo encuentro entre León y Santos Laguna generó un ambiente de análisis táctico y declaraciones previas al partido.

El equipo dirigido por Ignacio Ambriz busca revertir una racha negativa de cinco partidos sin victorias, mientras que el conjunto de la Comarca Lagunera ha diseñado una estrategia específica para limitar la influencia del mediocampista colombiano, que recientemente superó una sobrecarga muscular tras su participación con la selección nacional.

Javier Guemez reveló estrategia para detener a James-crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

En este contexto, el mediocampista Javier Güemez, referente de Santos Laguna, detalló en una entrevista con TV Azteca el enfoque que adoptará su equipo para neutralizar a James Rodríguez. Según Güemez, la clave estará en ejercer una marca cercana y constante sobre el colombiano, con el objetivo de impedirle comodidad y espacio en el terreno de juego.

“James obviamente todo mundo lo conoce, es un jugador muy importante, es un jugador con mucha calidad y claro que hay que tener a ese tipo de jugadores muy cerca, con mucho roce, con incomodidad, que no estén cómodos dentro del terreno de juego, y si me toca participar, claro que va a ser un encuentro donde tenga bastante bastante fricción”.

La presencia de James Rodríguez en el once inicial de León se da en un contexto en el que el equipo necesita sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El colombiano, quien entrenó a la par de sus compañeros el viernes y viajó con el plantel, ha tenido una participación ofensiva relevante en el semestre, con cinco intervenciones directas en goles (tres tantos, todos de penal, y dos asistencias). No obstante, su rendimiento no ha alcanzado el nivel mostrado en el torneo Clausura, cuando fue pieza fundamental para que León accediera a la liguilla.

Técnico del Club León habló del partido ante Santos Laguna

El técnico del León habló acerca de lo que será el partido ante Santos Laguna-crédito @clubleonfc/X

El propio Ignacio Ambriz reconoció la importancia del compromiso y la dificultad que representa enfrentar a Santos Laguna. Allí, el entrenador dijo que Santos Laguna será un rival complejo:

“Es un partido muy importante porque si perdemos estamos ya casi fuera, pero no me centro en pensar así. Tampoco Santos es un rival sencillo, está muy bien dirigido y hay que tener respeto”.

Estas palabras reflejan la presión que enfrenta el equipo y la necesidad de que figuras como James Rodríguez recuperen su mejor versión para buscar el resultado.

Cuando juega el Club León

James Rodríguez se encuentra apto para los próximos partidos de la Liga MX - crédito Club León

El historial reciente entre ambos equipos en Torreón muestra que la última visita de León terminó en derrota por 2-1 en marzo de este año, mientras que la victoria más reciente del conjunto del colombiano se remonta a 2023, cuando se impusieron 0-2.

León enfrentará a Santos Laguna el sábado 18 de octubre de 2025 en el Estadio Corona, de Torreón (Coahuila, México) en partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga MX.

El partido, programado para las 6:00 p. m. (hora de Colombia), es fundamental para las aspiraciones del equipo dirigido por Ambriz, que actualmente ocupa el puesto 12 con 12 puntos y una diferencia de gol de -10. La necesidad de sumar puntos es apremiante para mantener vivas las opciones de clasificación a la liguilla final.

A continuación, este es el calendario que tendrá el Club León en lo que queda de la temporada:

18 de octubre de 2025 - Liga MX: Santos Laguna vs. Toluca

22 de octubre de 2025- Liga MX: Atlas vs. León

25 de octubre de 2025 - Liga MX: León vs. Pumas UNAM

1 de noviembre de 2025 - Liga MX: Club América vs. León

8 de noviembre de 2025 - Liga MX: León vs. Puebla