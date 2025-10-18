Deportes

Dura crítica de figura de la selección Colombia tras las semifinales del Mundial Sub-20: “Esperaban que perdiéramos para caernos”

El defensor colombiano alza la voz antes del duelo por el tercer lugar, destacando el esfuerzo del grupo y pidiendo respaldo de la afición tras la dura derrota ante Argentina en semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Una de las grandes figuras
Una de las grandes figuras de la selección fue tajante con las críticas que recibieron los jugadores tras quedar eliminados ante Argentina-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La antesala del partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile 2025 estuvo marcada por las declaraciones de Simón García.

El defensor de Atlético Nacional expresó su descontento ante las críticas que recibió la Selección Colombia Sub-20 tras quedar fuera de la final.

Simón García volvió a hablar
Simón García volvió a hablar acerca de las críticas que recibió la selección Colombia - crédito FCF

En atención a los medios de comunicación, Simón García subrayó que existe una parte de la afición que parece estar a la espera de un tropiezo del equipo para mostrar su descontento, justo cuando el conjunto nacional se prepara para enfrentar a Francia en busca de quedar en el tercer lugar.

La eliminación de Colombia en semifinales, tras caer 1-0 ante Argentina, el 15 de octubre de 2025, dejó al equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional con la única opción de disputar el tercer lugar del torneo.

Por su parte, el seleccionado francés llega a este encuentro tras perder por Marruecos en la tanda de penales. El partido por el podio está programado para el 18 de octubre de 2025.

En sus declaraciones previas al encuentro, Simón García habló sobre la importancia de terminar bien el campeonato mundial, y que se buscará el objetivo de cerrar de la mejor manera la participación de la “Tricolor” en tierras chilenas:

“Tenemos que terminar bien, pensar en el partido ante Francia. Lastimosamente, no estamos en la instancia que queríamos pero estoy orgulloso de todos, mis compañeros y cuerpo técnico. Dimos todo para pasar, pero esto no es fácil. Ahora peleamos por el podio y quedar terceros a nivel mundial.

El defensor central también reflexionó sobre el impacto emocional que tuvo la derrota en el grupo, señalando que el resultado fue un golpe para todos los integrantes del plantel.

“Todo sirve para mejorar y aprender. No queríamos esto, todo el mundo sabe que el grupo se sintió golpeado por el resultado, es normal. Queríamos entregarle el título al país”.

Simón García fue una de
Simón García fue una de las grandes figuras en el Mundial Sub-20- crédito Conmebol

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue la comparación entre el respaldo que reciben las selecciones de Argentina y Colombia por parte de sus respectivas aficiones. El jugador de Nacional lamentó la actitud de ciertos sectores del público colombiano, ya qué los acusó de esperar una derrota para criticar al equipo.

“En Colombia lastimosamente mucha gente apoya y otras espera que la Selección pierda para caernos encima. En Argentina así el equipo pierda, el mundo los apoya. Desde lo futbolístico respondemos, pero el resultado no se dio, es un punto a resaltar que no podemos esperar que la Selección pierda para caer encima y decir que eso era lo que iba a pasar”, concluyó el defensor.

Colombia quiere igualar su mejor campaña como en Emiratos Árabes 2003

Colombia quedó dentro de los
Colombia quedó dentro de los cuatro mejores del Mundial Sub-20 de la FIFA de Chile 2025 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia Sub-20 buscará cerrar su participación en el Mundial con una victoria que le permita subirse al podio y dejar atrás las críticas, en un contexto donde el respaldo de la afición se ha convertido en un tema central para los protagonistas.

Es por ello que la “Tricolor” buscará por segunda vez en la historia entrar en el podio, situación que no ocurre desde el campeonato que se llevó a cabo en Emiratos Árabes Unidos en 2003.

El 19 de diciembre de 2003, durante el choque por el tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos, ocasión en la que Colombia se impuso 2-1 a Argentina con goles de Erwin ‘el Alpinito’ Carrillo y Jaime Castrillón. Ese triunfo supuso el mejor resultado histórico para la selección juvenil dirigida por Reinaldo Rueda en ese momento.

Así fue el camino de Colombia durante esta cita orbital:

  • 15 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA (Semifinales): Argentina 1-0 Colombia
  • 11 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA (Cuartos de final): España 2-3 Colombia
  • 8 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA (Octavos de final): Colombia 3-1 Sudáfrica
  • 5 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA (Fase de grupos): Nigeria 1-1 Colombia
  • 2 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA (Fase de grupos): Colombia 0-0 Noruega
  • 29 de septiembre de 2025 - Mundial Sub-20 FIFA (Fase de grupos): Colombia 1-0 Arabia Saudita

