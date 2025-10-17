Junior salió beneficiado tras su eliminación en Copa Colombia, según el técnico Alfredo Arias: esta es su explicación

Alfredo Arias sufrió su primera eliminación con Junior, en la Copa Colombia, desde que asumió como técnico en 2025 - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla sufrió un duro golpe en la Copa Colombia, en la que esperaba llegar hasta la pelea por el título, pero se encontró con un América de Cali que fue combativo y lo dejó fuera de competencia en la serie de penales por 8-7, en una larga tanda.

Para el técnico Alfredo Arias, se trató de un alivio la eliminación de los Tiburones, explicando que todo tiene que ver con su campaña en la Liga BetPlay, en la que pelean por terminar en el primer puesto de la fase de Todos contra Todos y llegar con fuerza a los cuadrangulares.

Mientras tanto, América espera por el ganador de la llave entre Atlético Nacional y Once Caldas, que va 1-0 a favor de los verdes y se definirá el miércoles 22 de octubre en Medellín, por lo que una de las llaves promete ser todo un clásico del fútbol colombiano en la Copa Colombia.

“Nos iba a pesar muchísimo”

En rueda de prensa, el técnico uruguayo dejó a un lado las lamentaciones por la eliminación en la Copa Colombia y aseguró que se quitó un problema para el manejo de la plantilla, debido a que sufría mucho desgaste físico por la doble competencia y el apretado calendario.

“Cuando jugábamos la Copa llegábamos a los siguientes partidos de Liga siempre con alguno sentido, con alguno fatigado, cansado", fueron las palabras de Alfredo Arias en la noche del 15 de octubre en Cali, donde llamó la atención porque le restó importancia al certamen.

El uruguayo explicó que “sin ninguna duda queríamos clasificar, sin ninguna duda que hicimos todo lo posible para ganar y seguir en esta competencia, pero la verdad es esa también, que cuando se juntaran las finales de ambas competencias nos iba a pesar muchísimo”.

Con respecto a la Liga BetPlay, Arias dijo que Junior sufre mucho por la cantidad de encuentros entre el torneo y la Copa, prueba de ello es cómo llegaron del partido en Valledupar que ganaron por la mínima diferencia y solo tres días después viajaron a Cali para enfrentar al América.

“Veníamos de un partido muy intenso ante Alianza FC y tres días antes, o sea, ni siquiera 72 horas, veníamos de otro, contra el Tolima. Y anteriormente habíamos enfrentado al América en casa. Puede ser que el cansancio nos pasó factura en la segunda parte”, explicó el timonel.

“Junior va a pelear por todo lo que le queda”

De otro lado, Alfredo Arias destacó la actitud con la que Junior afrontó los cuartos de la Copa Colombia, en la que ganó la vuelta por 1-0 y empató la serie 2-2, pero que no tuvo fortuna en la serie de penales: “Estoy orgulloso de este grupo de jugadores”.

“Nosotros veníamos de perder dos partidos de local, que no habíamos perdido ninguno solo, pero salimos, jugamos contra Alianza, un equipo que está para clasificar y ganamos en su cancha, y hoy venimos acá y le ganamos al América, ambos partidos con cero en nuestro arco. El equipo ahora va a pelear por todo lo que le queda, que es la Liga”, agregó el uruguayo.

Finalmente, el técnico de Junior envió un mensaje a los aficionados de que “tenemos que convencer de adentro para afuera. Si la hinchada no está convencida luego de liderar la Liga en 10 o 11 fechas de las 15 que hemos jugado, y estando hoy segundos, no se va a convencer por lo que yo ahora les diga. Estará en que ahora vayamos el próximo partido con Pereira, dejemos todo en la cancha y ojalá ganemos”.