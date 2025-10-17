Corinthians vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia en la gran final de la Copa Libertadores Femenina

Gabi Zanotti y Luis Agudelo serán las protagonistas tanto para colombianas como brasileñas - crédito @LibertadoresFEM - Staff Imagen Conmebol

La Copa Libertadores Femenina llega a su final con el encuentro entre Corinthians de Brasil y Deportivo Cali, vigentes campeonas del fútbol colombiano.

El cuadro “Azucarero”, dirigido por Jhon Alber Ortiz, contarán con la experiencia de Luisa Agudelo y Paola García en su nómina, mientras que las brasileñas llegarán con Gabriela Zanotti como su máxima referente para buscar su sexto título continental, y sacar más diferencia de títulos.

Las Azucareras buscarán dar el golpe ante las chicas del <mark class="hl_yellow">Timão </mark>

Colombianas y brasileñas definirán el título - crédito @LibertadoresFEM / X

El partido se podrá ver el 18 de octubre de 2025 a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Florencio Sola (casa del Club Atlético Banfield de Argentina) y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports, Pluto TV y el canal de YouTube de Telefé.

Ficha del partido

Fecha: 18 de octubre de 2025

Estadio: Florencio Sola de Buenos Aires

Hora: 2:30 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Win Sports, Pluto TV y el canal de YouTube de Telefé.

Como vienen ambos equipos al encuentro

Corinthians

Las brasileñas vienen de eliminar a Ferroviaria, equipo del mismo país - crédito @LibertadoresFEM

El cuadro dirigido por Arthur Elias viene de empatar el 15 de octubre de 2025 ante Ferroviaria de Brasil en el estadio Florencio Sola.

Con gol de Mariza al minuto 41 para Corinthians y de Andressa Pereira al 81 para Ferroviaria, la definición del equipo finalista se definió desde los tiros del punto penal.

Allí, el último cobro de Ferroviaria de Fatima Dutra, le dio el paso a la final al equipo de São Paulo y que buscará su sexta corona en la historia continental del fútbol femenino.

A continuación, así fue el camino del cuadro brasileño para llegar a la final:

15 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Corinthians 1-1 Ferroviaria

11 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Corinthians 4-0 Boca Juniors

8 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Santa Fe 1-0 Corinthians

5 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Corinthians 11-0 Always Ready

2 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Corinthians 1-1 Independiente del Valle

Deportivo Cali

Las colombianas vienen de clasificar tras una apasionante definición desde los tiros del punto penal ante Colo-Colo de Chile - crédito @LibertadoresFEM

En el Deportivo Cali, que viene invicta a esta gran final, en su última salida, empató sin goles ante Colo-Colo de Chile, el 15 de octubre de 2025 en el estadio Florencio Sola de Banfield (Buenos Aires).

Allí, en los cobros de los tiros penales, Paola García, Kelly Ibarguen, Melanin Aponzá, Ana Figastiva y Stefanía Perlaza anotaron los goles para darle el paso a la gran final a las “Azucareras”.

A continuación, este fue el camino del Deportivo Cali para llegar al partido decisivo:

15 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Colo-Colo 0-0 Deportivo Cali

12 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Deportivo Cali 2-0 São Paulo Futebol Clube

9 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Universidad de Chile 0-2 Deportivo Cali

6 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Deportivo Cali 1-0 Club Nacional

3 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: Deportivo Cali 1-1 Libertad Limpeño

En lo que se refiere al único antecedente entre colombianas y brasileñas, hay que ir al 13 de octubre de 2022 en la edición de aquel año.

Allí, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito (Ecuador), las “Azucareras” se hicieron fuertes al remontarle a las paulistas con goles de Ingrid Guerra al 42 y de Tatiana Ariza al 45+1 el partido, que comenzó ganando Corinthians con anotación de Vic Albuquerque.

13 de octubre de 2022 - Copa Libertadores: Corinthians 1-2 Deportivo Cali

Palmarés de la Copa Libertadores Femenina

Brasil es el máximo ganador de la Copa Libertadores Femenina - crédito Juan Ignacio Roncoroni POOL / EFE

A continuación, así está el palmarés de títulos:

Corinthians: 5 títulos (2017, 2019, 2021, 2023, 2024) São José: 3 títulos (2011, 2013, 2014) Ferroviária: 2 títulos (2015, 2020) Santos: 2 títulos (2009, 2010) Colo-Colo: 1 título (2012) Palmeiras: 1 título (2022) Sportivo Limpeño: 1 título (2016) Atlético Huila: 1 título (2018)