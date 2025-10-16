Víctor Hugo Aristizábal defendió a su hijo tras la eliminación de la selección Colombia Sub-20 ante Argentina en el Mundial de Chile: “La ignorancia es muy atrevida”

Emilio Aristizabal recibió duras críticas por parte de la prensa colombiana e hinchas por su falta de efectividad para anotar goles en los arcos contrarios con la camiseta de la selección Colombia - crédito Pablo Sanhueza / REUTERS

La ilusión de Colombia terminó en decepción tras perder 1-0 ante Argentina en las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, el 15 de octubre.

El gol de Mateo Silvetti (atacante del Inter Miami de la MLS) destruyó la esperanza de la “Tricolor” de jugar por primera vez una final de la categoría, y la frustración de los fanáticos de la “Amarilla”, como del periodismo deportivo nacional se expresó en los diversos medios de comunicación y redes sociales.

El histórico futbolista de la selección Colombia y de Atlético Nacional se pronunció tras el gol que erró su hijo ante Argentina en las semis del Mundial de Chile - crédito @aristigol09 / Instagram

A lo largo del partido, el delantero de Fortaleza CEIF tuvo la posibilidad de poner en ventaja a Colombia, pero la definición y la fortuna no lo acompañaron.

La primera oportunidad que tuvo Aristizábal fue al minuto 51, cuando en una carrera en solitario por la banda izquierda, el atacante nacional encaró la portería de Santino Barbi y se demoró a la hora de rematar al arco, ya que el defensor argentino Juan Manuel Villalba cerró bien la jugada para mandar el balón al tiro de esquina.

Pero la jugada que desató la molestia del histórico goleador de Atlético Nacional y la selección Colombia, se presentó al minuto 54: allí Aristizábal intentó ganar un rebote después de un remate de Jhon Rentería.

En ese momento, Aristizábal buscó la pelota para definir, pero el defensor Tobías Palacios alcanzó a hacer un cierre cuando el delantero colombiano intentó rematar al arco, y envió la pelota al tiro de esquina.

Fue a partir de dicha jugada, que algunos hinchas y sector de la prensa criticó al atacante, situación que motivó a Aristizábal a defender a su hijo a través de Instagram con el video de la jugada, y con un comentario irónico en contra de los detractores de Emilio.

“Viendo algunos expertos del gol, opinando sobre esta jugada y diciendo que se comió el gol. Definitivamente, la ignorancia es muy atrevida”, dijo.

Así fue el partido de Emilio Aristizábal

Este fue el momento cuando el atacante nacional tuvo la primera posibilidad de abrir el arco, pero el cierre del defensor argentino fue preciso -crédito @DSports / X

El delantero del Fortaleza CEIF, equipo de la Liga BetPlay, tuvo la posibilidad de abrir el marcador al minuto 49, cuando en una carrera por la banda izquierda, intentó rematar al arco, pero el cierre del defensor argentino fue más efectivo, enviando la pelota al tiro de esquina.

Esta fue la jugada clave por la cual el delantero fue el centro de críticas, y por la cual su padre lo defendió - crédito @DSports / X

Luego, la jugada que generó el centro de críticas fue el momento cuando Tobías Ramírez fue más rápido que Aristizábal, y cerró la opción de que rematara al arco de Santino Barbi al minuto 54 de partido.

Por otra parte, cómo complemento del partido del delantero, que fue la opción principal para reemplazar a Néiser Villarreal (que no estuvo presente durante el partido por acumulación de tarjetas amarillas) se resumió en los siguientes datos, en donde en el balance general, la aplicación especializada en deportes de SofaScore lo calificó con 6,7 de puntuación:

Minutos jugados: 90

Tiros en total: 3

Tiros al arco: 1

Tiros bloqueados: 1

Grandes chances perdidas: 1

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia

La selección Colombia intentará llegar al podio por segunda vez en la historia, en la categoría Sub-20 - crédito Pablo Sanhueza / REUTERS

Ahora los “Cafeteros” disputarán el partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20 ante Francia a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Nacional de Santiago.

Por otra parte, la final entre Argentina y Marruecos, se jugará el mismo día y estadio, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, así fue la campaña de la “Tricolor” a lo largo del Mundial:

15 de octubre de 2025 - Semifinales: Argentina 1-0 Colombia

11 de octubre de 2025 - Cuartos de final: España 2-3 Colombia

8 de octubre de 2025 - Octavos de final: Colombia 3-1 Sudáfrica

5 de octubre de 2025 - Fase de grupos: Nigeria 1-1 Colombia

2 de octubre de 2025 - Fase de grupos: Noruega 0-0 Colombia

29 de septiembre de 2025 - Fase de grupos: Colombia 1-0 Arabia Saudita