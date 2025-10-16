Deportes

La teoría de Luquitas Rodríguez, el ‘streamer argentino’, tras la caída de la Selección Colombia, sobre la mentalidad del jugador cafetero: “Hasta en un Mundial Sub-20”

El ‘influencer’ argentino volvió a dar de qué hablar en Colombia, luego de la caída de la Tricolor ante la selección Argentina 1 a 0 en el juego que definía el paso a la final

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

La selección Colombia sub 20
La selección Colombia sub 20 perdió 1 - 0 con Argentina en el juego por semifinales en la Copa Mundial Sub 20 que se disputa en Chile - crédito @hablaelbalon/IG | Luquitas Rodriguez / YouTube | @fcfseleccioncol/IG

Una nueva eliminación en instancias finales para la Selección Colombia de fútbol masculina en la categoría sub 20 volvió a encender el debate en las redes sociales.

El streamer argentino, conocido como Lucas Rodríguez (’Luquitas Rodríguez’), tiempo atrás compartió su teoría sobre por qué el jugador colombiano siempre se desconcentra en los partidos claves.

Ahora, con la nueva derrota de la selección colombiana contra Argentina en la final de mayores de la Copa América el 14 de julio de 2024 (derrota 1 a 0, en juego disputado en Estados Unidos), su hipótesis vuelve a ser materia de debate: las selecciones Colombia no han respondido a la altura.

La victoria por un gol a cero en juego disputado el miércoles 15 de octubre dejó a los gauchos con el boleto para disputar el juego decisivo y dirimir al campeón con Marruecos el domingo 19 de octubre.

En tanto que Colombia se medirá el sábado 18 de octubre a su similar de Francia para definir el tercer puesto.

Debido a todo esto, Rodríguez volvió a ser tendencia en las redes sociales, tanto en Colombia como en Argentina.

Lucas Rodríguez fue el 'streamer' argentino que la formuló - crédito @hablaelbalon/IG | Luquitas Rodriguez / YouTube

La teoría de ‘Luquitas’ Rodríguez sobre lo que le falta al jugador colombiano en instancias finales

“Un mito. It’s a fact. La teoría es que los jugadores colombianos juegan al fútbol sin contexto alguno, para bien y para mal”, así inició el video que provocó en ese entonces la reacción de los usuarios colombianos, en los que algunos le dieron la razón al streamer argentino.

En su explicación, Rodríguez añadió, usando como referencia a una de las figuras colombianas más queridas por los hinchas de River Plate, uno de los equipos más tradicionales del fútbol en ese país: Juan Fernando Quintero.

“El jugador colombiano, por el mismo motivo que Juanfer Quintero hace el gol en Madrid, ese gol que es un pelotazo, tipo que le queda a la par y la clava en el ángulo, pues no le importa nada, porque es como si estuviese jugando en el Balneario 12 (complejo turístico ubicado en Punta Mogotes, Mar del Plata) y le estuviese pateando a Marcelo Palacios (un reconocido periodista argentino)”.

En su exposición, ‘Luquitas’ Rodriguez añadio´: “Por ese mismo motivo por el cual Juanfer Quintero decide pegarle desde ese lugar como si fuese todo una poronga, es por el mismo motivo por el cual Carrascal (que jugaba en River Plate) y Campuzano (en ese entonces en Boca Juniors) se hacen echar con un día de diferencia. ¿Por qué? Porque qué sé yo, estaba enojado. No, no, juegan sin contexto", cierra el creador de contenido.

Temas Relacionados

Colombia vs ArgentinaCopa Mundial Sub 20 de la FIFAChile 2025SemifinalesLuquitas RodríguezMentalidad del jugador colombianoColombia-Deportes

