Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”

El empalme entre la actual junta directiva y la nombrada por IDC, nuevo grupo inversor dueño del cuadro Azucarero, avanza más rápido de lo plasmado en el cronograma

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El Deportivo Cali ha sido
El Deportivo Cali ha sido uno de los equipos con mejor promedio de asistencia en el 2025 - crédito Colprensa y Redes Sociales

El presidente del Deportivo Cali, Humberto Arias Jr., explicó un avance fundamental dentro del proceso de venta del club al grupo IDC, resaltando que ya hay acuerdo con la mayoría de los acreedores.

“Ya llegamos al cincuenta más uno de los acreedores. Estamos cumpliendo el hito dos y el hito tres (...) Ya creo que la horrible noche ya pasó”, dijo el dirigente, que coordina el empalme con los nuevos dueños.

El acuerdo aceptado por los socios del Deportivo Cali en asamblea planteaba en el segundo hito “que la Asociación cuente con el compromiso vinculante para la aprobación, mediante cartas de intención, memorando o cualquier otro mecanismo similar, del 50% + 1 de los acreedores reconocidos por el Promotor en el proyecto de graduación y calificación de créditos en firme, provenientes de cuando -menos tres (3) categorías de acreedores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 550 de 1999″.

Durante la conversación, el presidente del Deportivo Cali expresó su gratitud hacia el equipo administrativo, jugadores y entrenadores que han acompañado el proceso y mantenido la paciencia.

“Hay que agradecerle como siempre a... a la gente de la parte administrativa, a los jugadores, a todos, a los entrenadores que nos han tenido paciencia”, afirmó.

Los asociados del Deportivo Cali
Los asociados del Deportivo Cali aprobaron por mayoría la conversión a S. A. y la llegada del grupo IDC - crédito Deportivo Cali

Arias Jr. también hizo un reconocimiento especial al promotor y a los asesores jurídicos y administrativos que participaron en el logro de este acuerdo: “Un trabajo de, de los doctores Cañizales, de la doctora Beatriz, de Richard y de todos nosotros”.

Con la consecución de este segundo hito, según lo establecido por el grupo IDC, se habilita el desembolso de una suma de 1 millón de dólares, monto que permitirá al club ponerse al día con la nómina de empleados y jugadores. Este recurso se esperaba para los días jueves o viernes, de acuerdo con la información difundida por la fuente vinculada al proceso.

Sin embargo, el desembolso completo de los 2 millones de dólares restantes está condicionado a contar con la firma de todos los acreedores, y no solo con cartas de intención. La entidad encargada del proceso comunicó que, aunque ya se superó el 48% de los votos requeridos, resta muy poco para lograr la totalidad y concretar el acuerdo definitivo con el grupo IDC.

El cuadro "Azucarero" sigue su
El cuadro "Azucarero" sigue su recuperación de la mano de Alberto Gamero-crédito @AsoDeporCali/X

“Que la Asociación cuente con la aprobación del acuerdo de reestructuración por parte del 50% + 1 de los acreedores reconocidos por el Promotor en el proyecto de graduación y calificación de créditos en firme, provenientes de cuando menos tres (3) categorías de acreedores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 550 de 1999, certificado por el promotor y/o confirmado por la Superintendencia de Sociedades” dice la oferta de IDC.

En todo momento, Arias Jr. subrayó la relevancia de esta gestión para el futuro de la institución y destacó que “son tres millones de dólares” los involucrados en el acuerdo, una cifra fundamental no solo para el saneamiento financiero sino para la continuidad del proyecto de venta del Deportivo Cali.

La labor del promotor permitió avanzar en menos de la mitad del plazo previsto, lo que acerca al club a una solución definitiva en el marco de su negociación con el grupo inversor IDC.

Esta es la meta en el cuarto hito para completar la venta del Deportivo Cali

El Deportivo Cali plantea convertirse
El Deportivo Cali plantea convertirse en Sociedad Anónima - crédito Deportivo Cali

El cuarto hito será el que complete la transacción de dinero que le da la mayoría de acciones a IDC y lo conviertan en el nuevo dueño del equipo 10 veces de Colombia. La oferta del proyecto Emerald cita lo siguiente en el cuarto ítem: “Suscripción por parte del Inversionista del capital en circulación y con derecho a voto de la Sociedad que resulte necesario para que el Inversionista mantenga el ochenta y cinco por ciento (85%) del capital suscrito y en circulación y con derecho a voto de la Sociedad (considerando como perfeccionadas y suscritas las Emisiones).”

Temas Relacionados

Deportivo CaliNuevos dueños del Deportivo CaliIDCVenta Deportivo CaliLiga BetPlayFPCColombia-Deportes

