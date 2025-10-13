Deportes

Media Maratón de Cundinamarca 2025: todo lo que necesita saber si desea participar y asistir con su mascota al circuito

La próxima edición del evento deportivo en Girardot reunirá a familias, corredores y mascotas en recorridos adaptados, promoviendo hábitos saludables y responsabilidad social en un ambiente seguro y participativo para todos los asistentes

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

El evento incluye recorridos de 3K Canicross, 5K familiar, 10K y 21K, promoviendo la inclusión y el bienestar animal - crédito Cundinamarca.gov

La Media Maratón de Cundinamarca 2025 regresa en su segunda edición el sábado 25 y domingo 26 de octubre con una programación que promueve la actividad física, la integración familiar y el bienestar animal.

Organizado por Indeportes Cundinamarca y Colsubsidio, el evento propone recorridos adaptados a diferentes edades, niveles y hasta a las mascotas, consolidando al departamento como pionera en prácticas deportivas incluyentes y responsables.

La jornada iniciará el sábado 25 con la carrera Canicross de 3 kilómetros, programada a las 5:30 p. m., dirigida a participantes y sus animales de compañía. A las 6:30 p. m., la ruta de los 5K invitará a familias —niñas, niños, adultos y abuelos— a disfrutar de una experiencia compartida. El domingo 26 marcará los retos más exigentes, con el inicio de los 21K a las 5:30 a. m. para corredores preparados y la cita de los 10K a las 6:00 a. m., abriendo espacio a distintas categorías y niveles.

La competencia, avalada por la Federación Nacional de Atletismo, introduce la modalidad 3K-Canicross y repartirá más de 90 millones de pesos en premios - crédito Gobernación de Cundinamarca

De acuerdo con la gerente de Indeportes Cundinamarca, Luz Marina Chuquén, el objetivo es incentivar hábitos de vida activa y saludable desde perspectivas participativas y familiares. El evento, que cuenta con el respaldo de la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto de Protección y Bienestar Animal (Ipybac) y la Alcaldía de Girardot, reservará cupo para 10.000 participantes, quienes podrán inscribirse en: cundinamarca.gov.co/mediamaraton.

El registro requiere diligenciar datos personales, elegir la distancia, seleccionar talla de camiseta y lugar de entrega del kit (Bogotá o Girardot), pagar una única tarifa de $80.000 y confirmar la inscripción por correo electrónico.

La entrega de kits se realizará el viernes 24 de octubre en Bogotá (de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.) y el sábado 25 en Girardot (de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.). Cada kit incluye camiseta oficial, número de competencia, chip de cronometraje y obsequios de patrocinadores. Las categorías abiertas permiten la participación desde los 6 años en Canicross, desde los 8 en 5K y desde los 18 en 10K y 21K, incluyendo modalidades para silla de ruedas y grupos máster.

La Zona Pet Ipybac brindará servicios veterinarios gratuitos, vacunación y charlas sobre tenencia responsable de animales - crédito Cundinamarca.gov

La inclusión del Canicross constituye un hito al ser la primera media maratón en Colombia en ofrecer esta modalidad. Los 200 cupos para duplas humano-caninas fueron recibidos con gran entusiasmo y se agotaron en pocas horas. El recorrido de 3K será recreativo, seguro e iluminado, con puntos de hidratación, zonas de descanso, aspersores de agua y control veterinario constante. Profesionales de IPYBAC, Policía Ambiental, Defensa Civil y Cruz Roja acompañarán todo el trayecto.

Juan Guillermo Rubio Vallejo, gerente del Ipybac, destacó que “este es un paso más hacia un departamento que promueve el bienestar animal junto con el deporte y la salud. En Cundinamarca entendemos que el bienestar se construye en comunidad, con respeto, afecto y responsabilidad”.

El evento contará con la Zona Pet Ipybac, dedicada a la educación sobre tenencia responsable de animales. Aquí, asistentes y mascotas accederán a servicios gratuitos de atención veterinaria preventiva, vacunación, desparasitación, y charlas pedagógicas. También encontrarán zonas fotográficas, entrega de recuerdos y espacios de hidratación, todo supervisado por un equipo de más de 15 veterinarios y brigadistas. Como requisito previo, todos los animales participantes pasarán una valoración veterinaria precompetitiva.

La competencia regresa con nuevas categorías, premios millonarios y la modalidad canicros - crédito Gobernación de Cundinamarca

Los organizadores recomiendan a los participantes preparar a sus mascotas con buena hidratación y descanso, evitar collares de castigo, usar arnés cómodo y traílla no extensible, y atender señales de fatiga de los animales. Tras la carrera, se aconseja hidratarlos y brindarles espacios frescos para la recuperación.

Con la segunda edición de la Media Maratón Cundinamarca 2025, Girardot se prepara para recibir a miles de corredores y amantes de los animales en una gran celebración de los valores que hacen de Cundinamarca un referente nacional de integración y vida saludable.

