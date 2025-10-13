Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas

La selección Colombia volvió a clasificar a una Copa del Mundo tras quedar eliminado de Qatar 2022 - crédito FCF

La clasificación de Ghana al Mundial 2026 quedó confirmada después de que la selección africana derrotó 1-0 a Comoras en Accra, gracias a un gol de Mohammed Kudus en el minuto 47. Con este resultado, el conjunto dirigido por Otto Addo aseguró su participación en la cita mundialista y se convirtió en el quinto representante africano ya calificado para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Previo al encuentro, al equipo ghanés le bastaba sumar un punto para adjudicarse el primer lugar del grupo I africano, pero la anotación de Kudus, delantero del Tottenham, garantizó además la victoria. Entre los jugadores destacados de la selección figuran Tariq Lamptey (Fiorentina), Thomas Partey (Villarreal) y Jordan Ayew (Leicester).

Junto a los Black Star aparece Colombia en la lista de selecciones que aguardan por el sorteo del 5 de diciembre en Washington para conocer el camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Tricolor obtuvo su clasificación luego de culminar en la tercera casilla de la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana; el partido que definió la clasificación fue una victoria en Barranquilla 3-0 sobre Bolivia.

Así la FIFA le dio la bienvenida a Ghana a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

Ghana participará por quinta vez en una Copa Mundial de la FIFA. La selección debutó en el torneo realizado en Alemania en 2006 y logró su mejor resultado en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final y fue eliminada por Uruguay en penaltis tras un empate 1-1 y una tanda de 4-2.

Durante la última edición jugada en Qatar 2022, los ghaneses no superaron la ronda de grupos. En aquel torneo coincidió en el grupo con Portugal y Corea del Sur, clasificadas a los octavos de final, y Uruguay, que se quedó eliminada por el ítem de Fair Play al sumar los mismos puntos y tener la misma diferencia de gol que la selección asiática.

Con la victoria, Otto Addo y su equipo se suman a Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como las representaciones africanas confirmadas. Hasta el momento, las selecciones clasificadas suman 21 de las 48 plazas disponibles para la Copa del Mundo 2026, que por primera vez contará con 104 partidos distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Cuándo se jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que selecciones ya están clasificadas

Esta es el trofeo que se le entrega a la selección campeona de la Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Muhammad Hamed

El certamen inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. El formato, aprobado por la FIFA, estipula que los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final, constituyendo un sistema inédito para la competencia.

Respecto a la distribución de las plazas, ya tienen asegurada su clasificación las siguientes selecciones:

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (anfitriones).

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay.

África (5/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

Asia (6/8): Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán.

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

Europa (0/16) : La eliminatoria está en desarrollo.

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*.

*A través del repechaje, solo dos selecciones obtendrán boletos para el torneo.

Este es el diseño del balón que se utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Luis Cortes/REUTERS

Aún quedan por definirse 16 plazas de la UEFA, dos de Asia, cuatro de África, tres de la Concacaf y dos cupos internacionales mediante repechaje. Suiza, Francia, Cabo Verde y Camerún podrían asegurar su cupo en la jornada del lunes 13 de ocubre. La FIFA ha programado la semana del 23 al 31 de marzo de 2026 para los partidos de repesca, que terminarán por configurar el listado final de participantes.