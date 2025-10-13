Deportes

Colombia tiene nuevo rival en la Copa del Mundial de la FIFA 2026: estas son las 21 selecciones clasificadas

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 5 de diciembre en Washington, mientras que el pitazo inicial está programado para el 11 de junio del 2026 en el estadio Azteca de México

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La selección Colombia volvió a
La selección Colombia volvió a clasificar a una Copa del Mundo tras quedar eliminado de Qatar 2022 - crédito FCF

La clasificación de Ghana al Mundial 2026 quedó confirmada después de que la selección africana derrotó 1-0 a Comoras en Accra, gracias a un gol de Mohammed Kudus en el minuto 47. Con este resultado, el conjunto dirigido por Otto Addo aseguró su participación en la cita mundialista y se convirtió en el quinto representante africano ya calificado para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Previo al encuentro, al equipo ghanés le bastaba sumar un punto para adjudicarse el primer lugar del grupo I africano, pero la anotación de Kudus, delantero del Tottenham, garantizó además la victoria. Entre los jugadores destacados de la selección figuran Tariq Lamptey (Fiorentina), Thomas Partey (Villarreal) y Jordan Ayew (Leicester).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Junto a los Black Star aparece Colombia en la lista de selecciones que aguardan por el sorteo del 5 de diciembre en Washington para conocer el camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Tricolor obtuvo su clasificación luego de culminar en la tercera casilla de la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana; el partido que definió la clasificación fue una victoria en Barranquilla 3-0 sobre Bolivia.

Así la FIFA le dio
Así la FIFA le dio la bienvenida a Ghana a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

Ghana participará por quinta vez en una Copa Mundial de la FIFA. La selección debutó en el torneo realizado en Alemania en 2006 y logró su mejor resultado en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final y fue eliminada por Uruguay en penaltis tras un empate 1-1 y una tanda de 4-2.

Durante la última edición jugada en Qatar 2022, los ghaneses no superaron la ronda de grupos. En aquel torneo coincidió en el grupo con Portugal y Corea del Sur, clasificadas a los octavos de final, y Uruguay, que se quedó eliminada por el ítem de Fair Play al sumar los mismos puntos y tener la misma diferencia de gol que la selección asiática.

Con la victoria, Otto Addo y su equipo se suman a Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como las representaciones africanas confirmadas. Hasta el momento, las selecciones clasificadas suman 21 de las 48 plazas disponibles para la Copa del Mundo 2026, que por primera vez contará con 104 partidos distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Cuándo se jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que selecciones ya están clasificadas

Esta es el trofeo que
Esta es el trofeo que se le entrega a la selección campeona de la Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Muhammad Hamed

El certamen inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. El formato, aprobado por la FIFA, estipula que los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final, constituyendo un sistema inédito para la competencia.

Respecto a la distribución de las plazas, ya tienen asegurada su clasificación las siguientes selecciones:

  • Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (anfitriones).
  • Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay.
  • África (5/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.
  • Asia (6/8): Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán.
  • Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.
  • Europa (0/16): La eliminatoria está en desarrollo.
  • Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*.

*A través del repechaje, solo dos selecciones obtendrán boletos para el torneo.

Este es el diseño del
Este es el diseño del balón que se utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Luis Cortes/REUTERS

Aún quedan por definirse 16 plazas de la UEFA, dos de Asia, cuatro de África, tres de la Concacaf y dos cupos internacionales mediante repechaje. Suiza, Francia, Cabo Verde y Camerún podrían asegurar su cupo en la jornada del lunes 13 de ocubre. La FIFA ha programado la semana del 23 al 31 de marzo de 2026 para los partidos de repesca, que terminarán por configurar el listado final de participantes.

Temas Relacionados

Selección ColombiaCopa Mundial de la FIFA 2026Mundial 2026Selecciones clasificadas al MundialFIFAGhanaColombia-Deportes

Más Noticias

Así quedaron las semifinales de la Copa Mundial Sub-20: este sería el rival de Colombia en caso de clasificar a la Final

La Tricolor enfrentará a la selección de Argentina por un cupo a la final en el estadio Nacional de Santiago de Chile, el miércoles 15 de octubre, desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia)

Así quedaron las semifinales de

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Las vigentes campeonas del fútbol colombiano, orientadas por Jhon Alber Ortiz, derrotaron a uno de los clubes más poderosos del continente y se metieron entre las mejores cuatro escuadras del torneo que se lleva a cabo en Argentina

Deportivo Cali dio el golpe:

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

El episodio lo habría desencadenado una decisión arbitral que habría sido discutida por el equipo juvenil Escarlata

Violenta agresión: Plantel del equipo

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial

La Tricolor clasificó a la Copa del Mundo del 2026 tras terminar en el tercer lugar de la Eliminatoria Sudamericana y aguarda por el sorteo del 5 de diciembre

Así quedó la selección Colombia

James Rodríguez en el top 3 de máximos asistidores de las selecciones de Suramérica: solo lo superan Lionel Messi y Neymar Jr

El colombiano, al servicio del Club León, ha manifestado abiertamente su deseo de retirarse a temprana edad, por lo que la Copa del Mundo 2026 sería la última oportunidad de sumar en este ránking

James Rodríguez en el top
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez y David Ospina

James Rodríguez y David Ospina protagonizan un baile familiar tras la victoria de Colombia ante México

Daniela Álvarez estará en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’: podría caminar a ritmo de Karol G

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le dedicó un mensaje a su novio tras los polémicos “arrunchis” con Zambrano

J Balvin y Valentina Ferrer le cumplieron un sueño a su pequeño hijo durante una fiesta en su honor

Top 10 K-pop de iTunes Colombia: Jisoo lidera el ranking de los artistas más escuchados del momento

Deportes

Así quedaron las semifinales de

Así quedaron las semifinales de la Copa Mundial Sub-20: este sería el rival de Colombia en caso de clasificar a la Final

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

Deportivo Cali dio el golpe: eliminó a São Paulo y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores femenina

Violenta agresión: Plantel del equipo sub-17 de América de Cali y fanáticos persiguieron y golpearon a los árbitros en pleno partido

Así quedó la selección Colombia en el Ranking FIFA tras la victoria contra México: se acercó a ser cabeza de grupo en el Mundial